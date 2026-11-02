"استثمار الواقع السياسي الجديد": المشتركة والموحدة تجتمعان لتنسيق خطوات إسقاط حكومة نتنياهو

عقدت القائمة المشتركة والقائمة الموحدة اجتماعا بالناصرة لبحث التنسيق وإسقاط حكومة نتنياهو، في ظلّ لقاء مرتقب بين المشتركة ويائير غولان ومباحثات مع معسكر آيزنكوت، وسط ترتيب المشتركة لعملها البرلماني الداخلي، والتريث في اتخاذ القرارات.

قيادات المشتركة والموحدة في الاجتماع الذي عُقد في الناصرة، الإثنين

في أول تحرّك سياسي مشترك عقب انتخابات الكنيست، عقدت قيادات القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، الإثنين، اجتماعا في الناصرة، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين وتطوير العمل السياسي والبرلماني المشترك في المرحلة المقبلة.

ويأتي اللقاء في ظل تسارع المشاورات داخل معسكر المعارضة الإسرائيلية، عقب إعلان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، أنهما سيوصيان على رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت.

ومن المقرر أن يعقد وفد من القائمة المشتركة اجتماعا مع غولان، يوم غد الثلاثاء، لبحث سبل التنسيق والتعاون السياسي، وإمكانيات العمل المشترك في المرحلة المقبلة.

وعقب انتهاء الاجتماع، عقدت القائمة المشتركة اجتماعا داخليا، بحثت خلاله تنظيم عملها البرلماني، وتوزيع المهام والتخصصات بين أعضائها، وتنسيق المواقف بشأن الملفات السياسية المختلفة، إلى جانب وضع تصورات وآليات عمل للمرحلة المقبلة.

بلورة خطوات مشتركة للمرحلة المقبلة

وأكد رئيس القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين في حديث لـ"عرب 48"، أن "المرحلة السياسية المقبلة تتسم بحساسية كبيرة، في ظل ما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية من عدم امتلاك معسكر بنيامين نتنياهو أغلبية برلمانية".

رئيس القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين في حديث لـ"عرب 48"، يشير إلى ضرورة التنسيق بين المشتركة والقائمة الموحدة لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.



للتفاصيل: https://t.co/4QbAeDKZb8 pic.twitter.com/10LKl85UAI — موقع عرب 48 (@arab48website) November 2, 2026

وأضاف أن "هناك ضرورة لاستثمار هذا الواقع (السياسي الجديد) من خلال تنسيق سياسي وبرلماني واسع بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وأحزاب المعارضة، بهدف العمل على إسقاط الحكومة الحالية".

وقال جبارين أن "القائمة المشتركة تجري سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف مركبات المعارضة، في إطار بلورة خطوات مشتركة للمرحلة المقبلة، وسنلتقي غدا (الثلاثاء) مع رئيس حزب ’الديمقراطيون’، يائير غولان، إلى جانب لقاءات وتبادلات للآراء مع معسكر غادي آيزنكوت، بشأن المحطات السياسية والبرلمانية المقبلة، بما في ذلك القوانين والاستحقاقات المطروحة على جدول أعمال الكنيست".

رئيس القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين في حديث لـ"عرب 48"، عن أن اللقاء الذي جمع مركبات القائمة المشتركة عقب الانتخابات، شكّل محطة مهمة لاستئناف العمل المشترك.



للتفاصيل: https://t.co/4QbAeDLx0G pic.twitter.com/vaA4jUcTSE — موقع عرب 48 (@arab48website) November 2, 2026

وأشار جبارين إلى أن "اللقاء الذي جمع مركبات القائمة المشتركة عقب الانتخابات، شكّل محطة مهمة لاستئناف العمل المشترك".

وتابع: "نحن اليوم قائمة تضم 11 عضو كنيست، وننظر إلى هذه القوة البرلمانية باعتبارها مسؤولية كبيرة في تمثيل قضايا مجتمعنا، والدفاع عن حقوقه".

"مشهد ضبابي" يستدعي التريّث

من جانبه، قال صاحب المقعد الرابع في القائمة المشتركة، بكر عواودة لـ"عرب 48" إن "الاجتماع مع القائمة الموحدة يأتي في إطار المسؤولية السياسية المترتبة على الثقة التي منحها الجمهور للقائمتين في الانتخابات، الناس ينتظرون منّا التنسيق والتشاور من أجل تحقيق الأهداف السياسية المشتركة، وفي مقدمتها إسقاط حكومة اليمين وإحالة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى صفوف المعارضة".

صاحب المقعد الرابع في القائمة المشتركة، بكر عواودة لـ"عرب 48": "الاجتماع مع القائمة الموحدة يأتي في إطار المسؤولية السياسية المترتبة على الثقة التي منحها الجمهور للقائمتين من أجل تحقيق الأهداف السياسية المشتركة، وفي مقدمتها إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو".



للتفاصيل:… pic.twitter.com/FDUaGGiHEO — موقع عرب 48 (@arab48website) November 2, 2026

وأضاف عواودة أن "المجتمع العربي منح القائمتين 19 مقعدا، وهو ما يشكل رصيدا من الثقة والمسؤولية يستوجب العمل المشترك، الاجتماع مع الموحدة كان إيجابيًا ومثمرًا، والتنسيق بين الطرفين سيستمر في المرحلة المقبلة، بما يخدم القضايا والأهداف التي يتطلع إليها المجتمع العربي".

وعن السيناريوهات السياسية المطروحة للمرحلة المقبلة، في ظل الاتصالات مع القائمة الموحدة ومعسكر آيزنكوت وأحزاب المعارضة، قال عواودة إن "المشهد لا يزال ضبابيا، والمشتركة تفضّل التريث ومراقبة التطورات ومواقف الأحزاب المختلفة قبل اتخاذ أي قرار نهائي، لن نستبق الأحداث بإعلان مواقف أو تحديد مسارات عمل في هذه المرحلة، إذ أن التعامل مع المرحلة الحالية يتطلب دراسة دقيقة لمختلف الاحتمالات، وانتظار اتضاح توجهات القوى السياسية، وصولًا إلى اتخاذ قرار جماعي ينسجم مع مصالح المجتمع العربي والثقة التي منحها إياها الناخبون".

وفي ما يتعلق بالاجتماع الداخلي الأول للقائمة المشتركة، ذكر عواودة أن "النقاش تناول مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء البرلماني وتعزيز العمل الجماعي بين أعضائها، بما يشمل توزيع التخصصات والمهام، والاستعانة بهيئات تمثيلية وأكاديميين وباحثين ومراكز أبحاث، إلى جانب بحث آليات التعامل مع وسائل الإعلام والعمل داخل لجان الكنيست وتنسيق المواقف والتحركات البرلمانية".

المشتركة تعلن اجتماع كتلتها والتباحث مع القائمة الموحدة

من جهتها، أعلنت القائمة المشتركة، أنها عقدت، الإثنين، "اجتماعا موسعا لكتلتها البرلمانية وطواقمها إلى جانب الأمناء العامين لمركبات القائمة".

وأشارت إلى أن "قيادة الكتلة التقت اليوم في جلسة ثانية، بوفد عن القائمة العربية الموحدة".

وذكرت أن "رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، افتتح الاجتماع بتهنئة النواب المنتخبين، والتأكيد على أن الثقة الغالية من جمهور المشتركة تحمل القائمة المنتخبة مسؤولية كبيرة، خاصة في ظل التحريض على القائمة والمواطنين العرب".

و"أسهب رئيس كتلة القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي، باستعراض الجوانب المهنية والبرلمانية لعمل الكتلة، مؤكدا ضرورة العمل بانسجام وتعاون تامين بين النواب المنتخبين وبخاصة في اللجان البرلمانية"، وفق البيان.

ولفتت المشتركة إلى أنه "شارك في النقاش كافة أعضاء القائمة المنتخبين: بكر عواودة، فاتن غطاس، عوفر كسيف، مها كركبي-صباح، يوسف العطاونة، أحمد دراوشة، نهاية وشاحي، حسن النصاصرة وهيثم زحالقة".

كما "شارك في الاجتماع أيضا من سكرتيري وأمناء المركبات: عادل عامر، يوسف طاطور وأمجد شبيطة، مدير الكتلة، مجدي ابو طريف، وسكرتيرها، كايد القصاصي".

وفي ما يتعلق بالاجتماع بين المشتركة والموحدة، ذكر البيان أن "قيادة القائمة المشتركة التقت اليوم أيضا بوفد عن القائمة الموحدة، مكون من رئيس القائمة، منصور عباس، والنائب وليد طه ومدير الكتلة، رأفت غنايم".

ولفت البيان إلى أن "الطرفين تبادلا قراءتهما للتطورات السياسية المحتملة في الساحة الإسرائيلية، وضرورة تعميق التعاون بما تفرضه التحديات لإسقاط اليمين الفاشي".