التحريض على الطواقم الطبية العربية: سنوات من العمل بكفاءة لا تحميهم من اتهامات "الإرهاب"

تواجه الطواقم الطبية العربية في المستشفيات الإسرائيلية تصاعدًا في مظاهر العنصرية والتحريض، يصل إلى التشكيك بمهنية الأطباء واتهامهم بالإرهاب لمجرد هويتهم، في ظل مناخ يهدد حقوقهم وكرامتهم وبيئة عملهم.

تواجه الطواقم الطبية العربية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الإسرائيلية مظاهر متواصلة من العنصرية والتحريض، تتراوح بين التشكيك في مهنية الأطباء والممرضين، ورفض تلقي العلاج على أيديهم، وصولًا إلى الاعتداءات اللفظية وحملات التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في ظل مناخ سياسي واجتماعي ينعكس بصورة مباشرة على بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، ويضع العاملين العرب أمام تحديات تتجاوز مسؤولياتهم المهنية والإنسانية.

وتشير أبحاث أكاديمية حديثة إلى أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل ظاهرة موثقة في تجارب العاملين العرب في القطاع الصحي. ففي دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للصحة العامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وتناولت تجارب الأطباء والممرضين والصيادلة العرب في المستشفيات الإسرائيلية خلال فترة الحرب، أظهرت النتائج أن أكثر من 60% من المشاركين أفادوا بتقييد حرية التعبير في أماكن عملهم، أو تجنبوا إبداء آرائهم خشية إساءة فهمها، فيما اعتبر 70% أن العنصرية عامل أساسي يؤثر في مستقبلهم المهني، وأشار 43% إلى تعرضهم للريبة أو التباعد الاجتماعي من زملائهم. وشملت الدراسة استطلاعًا شارك فيه 253 عاملًا في القطاع الصحي في 12 مستشفى.

وفي تقرير آخر أصدرته منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في نيسان/ أبريل 2026، وثّقت المنظمة تصاعد مظاهر الإسكات والتضييق على العاملين الصحيين الفلسطينيين في المؤسسات الصحية الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. واستند التقرير إلى 32 مقابلة معمقة مع أطباء وممرضين وعاملين في القطاع الصحي، واستطلاع شمل 310 عاملين خلال عام 2025، إضافة إلى معطيات جُمعت من 11 مستشفى حكوميًا وأربع مؤسسات للتأمين الصحي.

ووثّق التقرير عشرات جلسات الاستماع والإجراءات التأديبية في 15 مستشفى على الأقل، على خلفية تعبير عاملين عن مواقف مرتبطة بالحرب، حتى من خلال الإعجاب بمنشورات أو مشاركتها أو تغيير صور حساباتهم الشخصية. كما رصد ضغوطًا لتجنب التحدث باللغة العربية، واختبارات ولاء غير رسمية داخل المؤسسات الصحية.

وفي أحدث هذه الحوادث، أثارت واقعة عنصرية في مستشفى "أساف هروفيه" موجة من الاستنكار، عقب تداول مقطع مصوّر لمريض اتهم فيه طبيبًا عربيًا بالتقصير في تقديم العلاج، قبل أن يوجّه إليه عبارات عنصرية، وسط تعليقات استهدفت الطاقم الطبي العربي على خلفية هويته. وعلى إثر ذلك، أعلنت إدارة المستشفى استنكارها لما ورد في المقطع، وتوجهت إلى الشرطة وقدمت شكوى ضد الشخص الذي صوّره ونشره.

الطبيبة في مستشفى "أساف هروفيه - شمير" صالحة أبو سبيه

وفي هذا السياق، قالت الطبيبة في مستشفى "أساف هروفيه - شمير"، صالحة أبو سبيه، لـ"عرب 48" إن "الحادثة تعكس واقعًا يواجهه الأطباء والممرضون العرب بصورة متكررة، إذ تجد الطواقم الطبية نفسها، في كثير من الأحيان، مضطرة إلى الدفاع عن هويتها بدلًا من تقييمها على أساس مهنيتها وكفاءتها".

وأضافت أبو سبيه: "كأطباء في المستشفى، نعرف الطبيب الذي استُهدف في المقطع، ونعرف مدى مهنيته وإخلاصه في عمله، ولا نثق برواية ناشر الفيديو، الذي ادّعى تقصير الطبيب قبل أن يوجّه إليه حديثًا عنصريًا. وقد امتد هذا الخطاب ليشمل الطاقم الطبي العربي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت أبو سبيه أن "ما أثار قلقي لم يكن مجرد الاتهام الموجّه إلى الطبيب، وإنما طبيعة الخطاب الذي رافق نشر المقطع، وما تضمنه من استهداف جماعي للأطباء العرب لمجرد كونهم عربًا. فهذه الحادثة تلامس واقعًا يوميًا يعيشه العاملون العرب في المؤسسات الصحية".

وقالت إن "الطبيب العربي لا ينبغي أن يمضي ساعات عمله في محاولة إثبات أنه جدير بموقعه، أو أن يهدر طاقته في إقناع المرضى بأنه يستحق ثقتهم بسبب هويته، بدلًا من توظيف قدراته في علاجهم وتطوير مهاراته المهنية. فالأطباء العرب يبذلون سنوات طويلة في الدراسة والتخصص والتدريب، ويجتازون المراحل المهنية ذاتها التي يجتازها زملاؤهم، ومن غير المقبول أن يجدوا أنفسهم، في نهاية المطاف، موضع اتهام أو تشكيك بسبب انتمائهم القومي، أو أن يواجهوا اتهامات جاهزة بالإرهاب أو دعم الإرهاب لمجرد كونهم عربًا".

وفي معرض حديثها عن تعامل إدارة المستشفى مع الحادثة، أشادت أبو سبيه بموقف الإدارة، التي استنكرت ما جرى وتوجهت إلى الشرطة لتقديم شكوى، معتبرة أن هذا الموقف يشكل رسالة مهمة إلى الطواقم الطبية العربية مفادها أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الاعتداءات والتحريض، وأن من واجب المؤسسات الصحية توفير الحماية والدعم للعاملين فيها، وعدم تركهم لمواجهة هذه الممارسات بمفردهم.

وقالت أبو سبيه إن "العنصرية لا تقتصر على المستشفيات، بل تتغلغل في مختلف مناحي الحياة، إلا أن وجودها في المؤسسات الصحية يحمل خصوصية خطيرة، نظرًا إلى طبيعة العمل القائمة على إنقاذ الأرواح وتقديم العلاج للجميع دون تمييز".

وعن الخطوات الاحتجاجية، أشارت أبو سبيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية رفضًا للعنصرية والتحريض، وتأكيدًا على وحدة الطواقم الطبية ورفض تحويل المؤسسات الصحية إلى ساحة للتمييز العنصري.

وفيما يتعلق بضرورة تنظيم الأطباء العرب ضمن إطار مستقل، قالت أبو سبيه إن "هناك أطرًا نقابية ومهنية قائمة، من بينها نقابة الأطباء ونقابة العمال العامة (هستدروت)، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة إلى إطار تنظيمي عربي قادر على تمثيل صوت العرب، والدفاع عن حقوقهم المهنية، ومواجهة التحديات التي يواجهونها".