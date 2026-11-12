التدخين يتضاعف بين الفتيات العربيات خلال عامين

تظهر معطيات جديدة تحولا لافتا في أنماط التدخين بين الشبيبة في المجتمع العربي، مع تزايد إقبال الفتيات على التدخين ومنتجاته، مقابل تراجع معدلاته بين الفتيان. وتثير النتائج مخاوف من اتساع الظاهرة بين الفتيات، خصوصا في ظل تنامي استخدام الأرجيلة والسجائر

كشفت دراسة جديدة عن تحولات متباينة في عادات التدخين بين الفتيان والفتيات في المجتمع العربي في إسرائيل، إذ سجلت معدلات التدخين المنتظم بين الفتيات ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، مقابل استمرار تراجعها بين الفتيان، في مؤشر إلى تقلص الفجوة بين الجنسين في هذه الظاهرة.

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وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة "ناس" لصالح مشروع مكافحة التدخين، ارتفاع نسبة التدخين المنتظم بين الفتيات من 6% عام 2024 إلى 13% عام 2026، أي أكثر من الضعف، بعدما كانت قد بلغت 10% عام 2022. كما ارتفعت نسبة الفتيات اللواتي يدخن يوميا من 1% عام 2024 إلى 4% عام 2026.

في المقابل، واصلت معدلات التدخين بين الفتيان تراجعها، إذ انخفضت نسبة التدخين المنتظم من 46% عام 2022 إلى 33% عام 2024، وصولا إلى 29% عام 2026. كذلك، تراجعت نسبة المدخنين يوميا من 26% عام 2022 إلى 17% عام 2026.

تقلص الفجوة بين الجنسين

وانعكست هذه الاتجاهات المتعاكسة على الفجوة بين الفتيان والفتيات، التي شهدت تقلصا ملحوظا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ففي عام 2022، بلغت نسبة الفتيان الذين أفادوا بالتدخين خلال الشهر الأخير 49%، مقابل 11% بين الفتيات، أي بفارق يزيد على أربعة أضعاف.

أما في عام 2026، فتراجع الفارق إلى ما يزيد قليلا على الضعف، بعدما بلغت النسبة 26% بين الفتيان و12% بين الفتيات. ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن التدخين خلال الشهر الأخير بين الفتيات تراجع مقارنة بعام 2024، حين سجل 19%.

الأرجيلة والسجائر الإلكترونية في صدارة الاستخدام بين الفتيات

ولا تقتصر الفروق بين الجنسين على معدلات التدخين، بل تمتد إلى أنواع المنتجات المستخدمة. فبينما لا تزال السجائر العادية المنتج الأكثر انتشارا بين الفتيان المدخنين، تتصدر السجائر الإلكترونية والأرجيلة قائمة المنتجات التي تستخدمها الفتيات المدخنات.

وبحسب نتائج عام 2026، قالت 42% من الفتيات المدخنات إن السجائر الإلكترونية هي المنتج الرئيسي الذي يستخدمنه، فيما أشارت 40% إلى الأرجيلة، مقابل 15% للسجائر العادية.

أما بين الفتيان المدخنين، فذكر 43% أن السجائر العادية هي منتجهم الرئيسي، مقابل 28% للأرجيلة و24% للسجائر الإلكترونية.

ويبرز ارتفاع استخدام الأرجيلة بين الفتيات بصورة خاصة، إذ ارتفعت نسبة التدخين المنتظم لها من 6% عام 2024 إلى 11% عام 2026، فيما زادت نسبة من يدخنها يوميا من 1% إلى 4% خلال الفترة نفسها.

وعلى مدى أربع سنوات، ارتفعت نسبة الفتيات اللواتي سبق لهن تجربة الأرجيلة من 12% إلى 20%، في حين تضاعفت نسبة من جربن السجائر الإلكترونية، من 7% إلى 14%.

كما أظهرت الدراسة أن الأرجيلة كانت أول منتج تدخين جربته النسبة الأكبر من الفتيات اللواتي سبق لهن التدخين، إذ بلغت نسبتهن 53%، مقابل 27% بدأن بالسجائر الإلكترونية. وفي المقابل، تصدرت السجائر العادية قائمة المنتجات الأولى التي جربها الفتيان.

تحذيرات من اتساع الظاهرة بين الفتيات

وفي تعليقها على النتائج، قالت مديرة مجال المجتمع العربي في المبادرة للقضاء على التدخين، د. أمل خياط، إن الدراسة تحمل مؤشرات مقلقة وأخرى مشجعة، معتبرة أن التراجع المتواصل في معدلات التدخين بين الفتيان يؤكد إمكانية تغيير العادات المرتبطة بهذه الظاهرة.

د. أمل خياط: تراجع التدخين بين الفتيان وارتفاعه بين الفتيات (عرب 48)

في المقابل، شددت خياط على أن ارتفاع التدخين بين الفتيات يستدعي التحرك في هذه المرحلة، قبل أن تتسع الظاهرة وتصبح مواجهتها أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن التدخل المبكر يتيح فرصة للحد من انتشارها.

وأضافت أن التدخين قضية تمس الصحة العامة، وأن مواجهتها تتطلب مراعاة خصوصية المجتمع العربي واحتياجاته، إلى جانب تعزيز مشاركة القيادات السياسية والمهنية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، وليس الاكتفاء بتنفيذ الحلول.

منهجية الدراسة

واستندت الدراسة إلى ثلاث جولات من الاستطلاعات أُجريت في أعوام 2022 و2024 و2026. وشارك في الجولة الأخيرة، التي نفذت خلال شهري شباط وآذار 2026، 395 فتى وفتاة من المجتمع العربي تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، إضافة إلى 1,685 شخصا من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وأوضحت الدراسة أن المقارنات بين الجولات الثلاث بشأن عادات التدخين لدى الشبيبة تقتصر على الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.