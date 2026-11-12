ثائر أبو راس: أمام ترامب شهران لاتخاذ قرار بشأن الحرب على إيران مع اقتراب سيطرة الديمقراطيين

قال المختص في الشأن الأميركي، د. ثائر أبو راس، إن أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب شهرين لاتخاذ قرار بشأن شن حرب جديدة على إيران، قبل أن تتقلص قدرته على التحرك مع اقتراب سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

رغم حديث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن زخم إيجابي في المسار الدبلوماسي مع إيران، لا تزال احتمالات التصعيد العسكري قائمة، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي في المنطقة.

وفي أحدث خطوات التعزيز العسكري، تتجه حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" نحو الشرق الأوسط، بعد مغادرتها سنغافورة، لتنضم إلى حاملتي الطائرات الأميركيتين الموجودتين في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الاستعداد الأميركي للخيار العسكري، بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.

ثائر أبو راس

وفي ظل هذه التطورات، قد تخدم حرب جديدة حسابات كل من ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وإن اختلفت دوافع كل منهما؛ إذ قد تمنح الأول فرصة لإظهار القوة واستعادة زمام المبادرة، رغم فقدان حزبه الأغلبية في الكونغرس الأميركي. أما نتنياهو، الذي يواجه مأزقًا سياسيًا داخليًا وتراجعًا في نفوذه، عقب خسارة معسكره الأغلبية في انتخابات الكنيست وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، فقد تمنحه المواجهة فرصة لإعادة الملف الأمني إلى صدارة المشهد، وتعبئة قاعدته السياسية، وتعقيد مساعي خصومه لتشكيل حكومة بديلة.

وفي هذا السياق، حاور "عرب 48" المختص في الشأن الأميركي ومدير منتدى التفكير الإقليمي في معهد "فان لير" بالقدس، د. ثائر أبو راس، للوقوف عند أبرز التطورات في الملف الأميركي الإيراني.

"عرب 48": كيف يمكن قراءة التحركات الأميركية الحالية تجاه إيران، في ظل الحديث عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة؟ وإلى أي مدى يمتلك الرئيس دونالد ترامب هامشًا زمنيًا لاتخاذ قرار بشن حرب جديدة؟

أبو راس: أمام ترامب نافذة زمنية تمتد لنحو شهرين، حتى الثالث من كانون الثاني/ يناير المقبل، وهو موعد دخول الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى الكونغرس. بعد ذلك، ستكون لدى الديمقراطيين قدرة أكبر على التأثير في مسار الحرب، خصوصًا فيما يتعلق بالميزانيات العسكرية، التي تمر عبر لجان يسيطرون عليها، وكذلك الجوانب اللوجستية المرتبطة بالعمليات العسكرية، مثل نقل الصواريخ وإبرام الاتفاقيات مع دول أخرى، وهي ملفات تدخل ضمن صلاحيات لجان يقودها الديمقراطيون.

وبالتالي، فإن هامش الحركة المتاح أمام ترامب سيتقلص بعد الثالث من كانون الثاني/ يناير. وإذا كان يريد خوض حرب وفق شروطه، وبعيدًا عن القيود السياسية والمؤسساتية، فإن النافذة المتاحة أمامه محدودة. ومن الصعب التنبؤ بخطوات ترامب المقبلة، فهو رئيس لا يتحرك بالضرورة وفق توقعات المؤسسة السياسية أو نصائح المؤسسة الأمنية، التي عارضت الحرب منذ بدايتها في حرب الأيام الأربعين.

لكن من ناحية التوقيت، أصبحت الصورة أوضح؛ فإذا كان ترامب يؤمن بأن الضربة العسكرية هي الخيار الوحيد، فإن أمامه عمليًا فترة محدودة لاتخاذ القرار. لذلك، ارتفعت احتمالات اندلاع حرب في المرحلة الحالية، لكن قدرته على المبادرة إلى شنها ستتراجع كلما مر الوقت.

"عرب 48": إلى أي مدى لا يزال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قادرًا على التأثير في قرار ترامب، خصوصًا في ظل محاولاته الدفع نحو استئناف الحرب، مقابل رفض واشنطن بعض مطالبه أو تأجيل الاستجابة لها؟

أبو راس: منذ بدء الحرب، تتراجع قدرة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية على التأثير في القرار الأميركي كلما مر الوقت. وهناك شعور متزايد في الولايات المتحدة، سواء على مستوى الرأي العام أو داخل إدارة ترامب، بأن إسرائيل أدخلت الولايات المتحدة في حرب عبثية ألحقت أضرارًا بمصالحها الإستراتيجية في المنطقة.

كذلك، فإن تراجع مكانة نتنياهو السياسية داخل إسرائيل ينعكس على قدرته على التأثير في القرار الأميركي. ومع ذلك، يجب عدم التقليل من النفوذ الإسرائيلي؛ فهناك عاملان أساسيان يمنحان إسرائيل قدرة على التأثير. الأول هو أن علاقة نتنياهو بالحزب الجمهوري لا تزال قوية، رغم تراجعها نسبيًا. والثاني أن إسرائيل لاعب فاعل في الشرق الأوسط، وتمتلك القدرة على الإضرار بالمصالح الأميركية.

على سبيل المثال، ربطت التفاهمات المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران مستقبل لبنان بمسار العلاقة بين واشنطن وطهران، لكن سلاح الجو الإسرائيلي لا يزال يتمتع بحرية حركة في لبنان، في حين تبدو قدرة الولايات المتحدة على تقييد هذه الحرية محدودة.

لذلك، لا تزال إسرائيل قادرة على تشكيل عامل إعاقة أمام الإستراتيجية الأميركية، وأعتقد أن مكمن قوتها حاليًا يتمثل في قدرتها على تخريب فرص التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني. أما قدرتها على جر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة في هذه المرحلة، فلا تزال محدودة إلى حد كبير.

"عرب 48": سبق لترامب أن استخدم أسلوب المفاجأة، إذ كان يتحدث عن إيجابية المفاوضات وإعطاء الدبلوماسية فرصة، قبل أن يفاجئ الجميع بالتصعيد العسكري. هل يمكن أن يكرر هذا السيناريو، خصوصًا مع إرسال حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة؟

أبو راس: بالتأكيد. وهذا لم يحدث في الحرب الأخيرة فقط، بل تكرر أيضًا في حرب عام 2025. ففي ذلك الوقت، كان ترامب يتحدث عن أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، وبعد انتهاء مهلة الستين يومًا التي حددها، وقبيل انقضائها، تحدث عن رغبته في تمديدها، لكنه فاجأ الجميع في 12 حزيران/ يونيو 2025 ببدء الحرب.

وتكرر الأمر في الحرب الأخيرة عام 2026، حين تحدث عن منح المفاوضات فرصة إضافية، قبل أن يفاجئ الجميع في 28 شباط/ فبراير ببدء الحرب. لذلك، من الممكن جدًا أن يتبع الأسلوب نفسه هذه المرة، خصوصًا أنه لا يزال يتحدث عن إعطاء المفاوضات فرصة.

لكن هناك عاملين يختلفان هذه المرة عما كان عليه الوضع سابقًا. الأول أن الإيرانيين استوعبوا ما يمكن وصفه بالخطأ الترامبي؛ إذ باتوا يدركون أن ترامب يتحدث أمام الرأي العام وكأنه يمنح الدبلوماسية فرصة، بينما قد يكون عمليًا بصدد التحضير لبدء الحرب، من دون أن يعطي المسار الدبلوماسي الوزن الكافي.

أما العامل الثاني، فهو أن ترامب ونتنياهو أضعف سياسيًا اليوم مما كانا عليه في عامي 2025 و2026. فترامب خسر الانتخابات، ونتنياهو، رغم أنه لم يخسر موقعه حتى الآن، بات أضعف سياسيًا بكثير مما كان عليه قبل الحرب.

"عرب 48": بعد خسارة ترامب الانتخابات وتراجع نفوذه في الكونغرس، هل يمكن القول إنه أصبح "نمرًا من ورق"، أو رئيسًا بلا أدوات فعلية للتأثير؟

أبو راس: نعم، إلى حد كبير. يمكن وصف ترامب بأنه أصبح "نمرًا من ورق"، أو وفق المصطلح المستخدم في السياسة الأميركية، "بطة عرجاء"، بعدما خسر حزبه الأغلبية في الكونغرس.

لكن من المهم التوضيح أن الدستور الأميركي لا يزال يمنح ترامب صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فإن قرار الحرب والسلم لا يزال ضمن صلاحياته. في المقابل، أصبح الديمقراطيون يمتلكون الأغلبية في المجلس، ما يمنحهم القدرة على التأثير في سياساته، خصوصًا فيما يتعلق بالميزانيات العسكرية.

وبالتالي، لم يعد ترامب يتمتع بالقوة السياسية والمؤسساتية نفسها، لكن لا ينبغي التقليل من قدرته على التأثير في مجريات الأمور؛ فهو لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتمتع بصلاحيات دستورية واسعة.