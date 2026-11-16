كانت تنتظر كعكة عيد ميلادها من جدتها.. قنبلة الشظايا خطفت لينا قاسم زيدان

كانت حفيدة لينا قاسم زيدان تنتظر كعكة عيد ميلادها التي خرجت جدتها لشرائها، لكنها لم تعد إلى البيت، بعدما قُتلت إثر إلقاء قنبلة شظايا على محل للحلويات في كفر مندا. وشُيّع جثمانها الليلة الماضية في دالية الكرمل.

لم تكن تعلم حفيدة لينا قاسم زيدان أن انتظارها كعكة عيد ميلادها من جدتها سيتحول إلى ذكرى موجعة، وأن الجدة التي خرجت لشراء الحلوى وإدخال الفرحة إلى قلبها لن تعود إلى البيت. فقنبلة شظايا أُلقيت على محل للحلويات في كفر مندا أنهت حياة لينا، وحوّلت لحظة عائلية بسيطة إلى مأساة تركت وجعًا عميقًا لدى عائلتها وأحبائها.

توثيق للحظات إلقاء قنبلة يدوية على محل حلويات في كفر مندا، مساء السبت، في جريمة أسفرت عن مقتل لينا قاسم زيدان (51 عامًا)، من دالية الكرمل وأصلها من كفر مندا، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.



وأعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع في الجريمة، التي رفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في… pic.twitter.com/4MjzaRKLD3 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 15, 2026

والليلة الماضية، ودّعت جماهير غفيرة من دالية الكرمل وكفر مندا والمنطقة لينا قاسم زيدان، وشيّعت جثمانها إلى مثواه الأخير في دالية الكرمل، وسط أجواء حزينة ومشاهد مؤثرة، شارك فيها أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء وأهالي البلدات الذين حضروا لمواساة العائلة والوقوف إلى جانبها في مصابها.

ضحية الجريمة لينا قاسم زيدان

وعقب مواراة جثمانها الثرى، ألقى الشيخ إياد علي أحمد قليطات كلمة عزاء، في مراسم خيّم عليها الحزن والأسى على رحيل امرأة خرجت لقضاء حاجة عائلية، فعادت إلى أهلها جثمانًا هامدًا.

تفاصيل الجريمة

وأظهر تسجيل مصوّر من كاميرات المراقبة، نُشر الأحد، لحظات الاعتداء الذي أودى بحياة زيدان. وبيّن التسجيل اقتراب سيارة من الضحية أمام محل الحلويات ودهسها، قبل أن يلقي أحد الأشخاص الموجودين داخلها قنبلة شظايا باتجاه المحل.

وأظهر التوثيق لحظة انفجار القنبلة وسقوط زيدان أرضًا، فيما تراجعت السيارة إلى الخلف، وسط محاولات من أشخاص كانوا في المكان لاعتراضها ومهاجمة من بداخلها.

ولم تكن لينا وحدها ضحية هذا الاعتداء، إذ أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، لا يزالون يتلقون العلاج، بينهم زوجها الذي تعرض أيضًا للدهس خلال الحادثة. وكانت زيدان قد نُقلت إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل الإعلان عن وفاتها رغم محاولات إنقاذ حياتها.

أربعة مشتبهين رهن الاعتقال

وفي موازاة ذلك، مدّدت محكمة الصلح في الناصرة، أمس الأحد، اعتقال أربعة مشتبهين بالضلوع في الجريمة، من سكان عيلوط والرينة والزرازير، حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بناء على طلب الشرطة لاستكمال التحقيق.

اعتقال أحد المشتبهين (تصوير: الشرطة)

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اعتقال ثلاثة مشتبهين وضبط مركبة يُشتبه باستخدامها في تنفيذ الجريمة، قبل أن يرتفع عدد المعتقلين إلى أربعة.

ولا تزال دوافع الجريمة وملابساتها قيد التحقيق، فيما تنتظر عائلة لينا قاسم زيدان إجابات عن الأسئلة التي خلّفها رحيلها، وعن جريمة انتزعت منها حياتها وهي في طريقها إلى إدخال الفرحة على قلب حفيدتها.

ضبط السيارة التي أقلها المجرمون (تصوير: الشرطة)