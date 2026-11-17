يخشى المواطنون العرب في كرمئيل تصاعد مظاهر العنصرية والتحريض بعد خط عبارات "الموت للعرب" على جدران منازل وفي متنزه للأطفال، كما ينتقدون عدم اتخاذ خطوات فعلية من قبل الشرطة والبلدية.

تتصاعد مظاهر العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب في البلاد بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وتتخذ أشكالًا متعددة، تتراوح بين الاعتداءات الجسدية واللفظية، وكتابة الشعارات والعبارات العنصرية والتحريضية.

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وفي كرمئيل، خُطت عبارات "الموت للعرب" على جدران منازل سكان عرب وفي متنزه مخصص للأطفال داخل الحي الذي يسكنون فيه، ما أثار حالة من الغضب والخوف.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق سلسلة من الممارسات العنصرية التي شهدها الحي خلال الفترة الأخيرة، وشملت ثقب إطارات مركبات لمواطنين عرب وتحطيم زجاجها، وذلك على خلفية ما وصفه الأهالي بزيادة أعداد السكان اليهود المتطرفين في الحي.

من جهتها، ادعت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الاعتداء العنصري، فيما لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه، كما لم تتبنى بلدية كرمئيل أي موقف إزاء الحادثة.

ويبلغ عدد المواطنين العرب المقيمين في مدينة كرمئيل نحو 2500 شخص، وفق المعطيات الرسمية عام 2023، مقارنة بـ469 شخصًا عام 2003، ما يعني ارتفاع عددهم بأكثر من أربعة أضعاف خلال عقدين.

ويشكّل العرب نحو 5.1% من إجمالي سكان المدينة، فيما تشير تقديرات محلية إلى أن عددهم الفعلي يصل إلى نحو خمسة آلاف شخص. وقد تسارعت وتيرة انتقال العائلات العربية إلى كرمئيل خلال السنوات الأخيرة، لا سيما من منطقة الشاغور والبلدات المجاورة، بحثًا عن حلول لأزمة السكن وشحّ الأراضي، فضلًا عن تداعيات تفشي العنف والجريمة في بلداتهم.

وقالت مادونا غنطوس من بلدة الرامة وتسكن في كرمئيل، لـ"عرب 48"، إنه "استيقظنا صباح الإثنين على كتابات عنصرية، بينها عبارة ’الموت للعرب’ في عدة مواقع بالمنطقة. شكّلت هذه المشاهد صدمة لنا، إذ لم نشهد مثل هذه الممارسات العنصرية في المدينة من قبل".

مادونا غنطوس

وأضافت أن "الاعتداءات العنصرية تتزايد مؤخرا بشكل مقلق وبأشكال مختلفة، بما يشمل إلحاق أضرار بالسيارات وثقب إطاراتها، واقتحام ساحات المنازل والاعتداء على حرمتها، وسرقة الطعام منها".

وأوضحت غنطوس، أن "العبارات العنصرية لم تقتصر على موقع واحد، بل كُتبت في عدة أماكن، من بينها ملاعب الأطفال التي يفترض أن تكون مساحات آمنة لهم، فضلًا عن انتشارها على امتداد الشوارع في المنطقة".

وقالت "توجهت إلى الشرطة عقب هذه الاعتداءات بحثًا عن الحماية والأمان، لكنني لم أجد أي استجابة، كما توجهنا إلى البلدية، وقالوا ذات الجملة إن الأمر قيد المتابعة، من دون معرفة موعد اتخاذ خطوات فعلية".

وختمت غنطوس بالقول، إن "السكان طالبوا الجهات المعنية بفحص ما جرى وفتح تسجيلات كاميرات المراقبة، إلا أن هذه الجهات لم تُبدِ حتى الآن استعدادًا لفتح التسجيلات والتحقق من الاعتداءات".

وقالت الناشطة الاجتماعية هيفاء عواد من عرابة وتسكن في كرمئيل منذ العام 2006، لـ"عرب 48"، إن "العبارات العنصرية وبينها ’الموت للعرب’، كُتبت في أماكن عدة، من بينها ساحة ألعاب مخصصة للأطفال، يفترض أن تكون مساحة آمنة لهم، كما كُتبت عبارات تحريضية على باب منزل عائلة عربية، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والقلق لدى أفرادها، لا سيما أن صاحبة المنزل كانت في حالة انهيار وخشية شديدة مما جرى".

هيفاء عواد

وذكرت "توجهنا إلى الشرطة فور اكتشاف الكتابات، وقد حضر أفراد الشرطة إلى المكان، والتقطوا صورًا للكتابات، واستمعوا إلى إفادات مقتضبة، ثم غادروا من دون اتخاذ خطوات فعلية، إذ لم نتلقَّ أي إجابات واضحة بشأن ما سيحدث لاحقًا".

وفي ما يتعلق بغياب التمثيل العربي في بلدية كرمئيل، قالت عواد إن "هذه إحدى المشكلات الأساسية التي يواجهها السكان العرب في المدينة، إذ لا يوجد أي عضو عربي في المجلس البلدي، ولا موظف أو موظفة عربية في البلدية. طالبنا كسكان رئيس البلدية بتغيير هذا الواقع، وتعيين موظفين عرب".

ولفتت إلى "عدم وجود إطار يجمع العائلات العربية في كرمئيل أو يمثلها أمام البلدية والمؤسسات الرسمية، ما يجعل تنظيم تحركات جماعية أو إيصال مطالب السكان أمرًا بالغ الصعوبة، نحاول أحيانا عقد اجتماعات في منازل السكان، لكن هذه المبادرات لا تكفي للوصول إلى جميع العائلات العربية في المدينة، وهو ما ظهر أيضًا خلال محاولات تنظيم العمل في فترة الانتخابات".

وأكدت عواد، أن "الأوضاع تجاوزت حدود الممارسات العنصرية اليومية، وأصبحت تمس سلامة السكان وحياتهم، حيث بات الخوف يرافق بعض العائلات حتى في تفاصيل حياتهم اليومية، بما في ذلك الذهاب إلى العمل والخروج من المنزل، خشية التعرض لاعتداء أو مواجهة أشخاص قد يشهرون سكينًا أو يعتدون عليهم".

وختمت بالقول، إن "السكان يشعرون بأنهم يخوضون معركة من أجل حياتهم ووجودهم، في ظل تصاعد العنصرية والفاشية تجاه المجتمع العربي"، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات واتخاذ خطوات فعلية تضمن أمن السكان وحقوقهم الأساسية.