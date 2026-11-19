تتوالى الاعتداءات العنصرية على المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، من استهداف المنازل والمركبات في كرمئيل إلى دهس مواطنين في كفر قاسم ومحاولة إحراق مسجد في قرية الدحي، وسط تحذيرات من اتساع دائرة الاعتداءات بفعل التحريض السياسي والإعلامي.

تشهد البلدات والمدن العربية في الداخل الفلسطيني تصاعدًا لافتًا في مظاهر العنصرية والتحريض والاعتداءات التي ينفذها يهود متطرفون ضد المواطنين العرب، في مشهد يزداد خطورة خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما رافقها من تحريض سياسي وإعلامي متصاعد ضد المجتمع العربي وممثليه السياسيين.

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وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الأحداث الخطيرة التي طالت أفرادًا وعائلات عربية من بلدات عربية ومدن مختلطة؛ ففي مدينة كرمئيل، استفاق سكان عرب على كتابة شعارات عنصرية بينها "الموت للعرب" على جدران منازلهم وفي متنزه مخصص للأطفال، وذلك في أعقاب سلسلة اعتداءات شملت ثقب إطارات مركبات وتحطيم زجاجها. وفي كفر قاسم، أُصيب ثمانية أشخاص، بينهم ثلاث نساء، إثر الاعتداء عليهم بالدهس في أربعة مواقع متتالية، مساء الأربعاء، على يد سائق يهودي اعتقلته الشرطة، فيما وصف ناشطون محليون الحادث بأنه عملية إرهابية، وربطوا بينه وبين أجواء التحريض ضد العرب. وتواصل ذلك فجر الخميس، إذ أقدم مجهولون على محاولة اقتحام مسجد قرية الدحي قبل إلقائهم زجاجة حارقة في الطابق الأرضي للمسجد، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه بالتزامن مع كتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانه ومحيطه، بينها عبارة "انتقام".

وتعكس أبحاث واستطلاعات حديثة اتساع هذه الظاهرة وتفاقم آثارها على الحياة اليومية للمواطنين العرب. ووفقًا لمؤشر الديمقراطية الإسرائيلي لعام 2025 الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن 70% من المواطنين العرب يفضلون التزام الصمت وعدم التعبير عن آرائهم السياسية أمام أشخاص لا يعرفونهم، فيما يرى 72.5% منهم أن حرية التعبير في إسرائيل محدودة أكثر مقارنة بديمقراطيات أخرى، كذلك أظهرت معطيات المعهد تراجعًا في الشعور بالراحة عند التحدث باللغة العربية في محيط يهودي مقارنة باستطلاعات سابقة.

وفي السياق ذاته، كشف بحث حديث أجرته منظمة "فايك ريبورتر" بالتعاون مع معهد "برانديز" نُشرت نتائجه في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن ارتفاع بأكثر من 400% في الخطاب المعادي للعرب على منصة "إكس" خلال يومين من الانتخابات الإسرائيلية، بين 27 و29 تشرين الأول/ أكتوبر. ورصد البحث انتشار منشورات تتهم الأحزاب العربية بتزوير الانتخابات، وتصوّر المواطنين العرب باعتبارهم تهديدًا أمنيًّا، وتدعو إلى تقييد حقهم في التصويت، فيما حصد منشور لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ادعى فيه سرقة الانتخابات نحو 1.2 مليون مشاهدة، ومنشور لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أكثر من 350 ألف مشاهدة، وقد أشار معدّو البحث إلى دور شخصيات سياسية من معسكر نتنياهو في توسيع انتشار الخطاب التحريضي.

حسن زعبي من قرية الدحي يتحدث إلى "عرب 48" عن اعتداءات المستوطنين على مسجد القرية، ويتطرق إلى الوضع العام للعرب في ظل اتساع التحريض والاعتداءات التي طالت عدة بلدات عربية مؤخرا. pic.twitter.com/hFdCvscLx9 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 19, 2026

وقال حسن زعبي من قرية الدحي لـ"عرب 48": "هناك خوف كبير لدى الأهالي من هذه الأحداث، فقد بدأ الأمر بكتابة شعارات عنصرية على الجدران، ثم انتقل المعتدون إلى محاولة إحراق المسجد، إذ ألقوا قنبلة في الطابق السفلي، ما أدى إلى اندلاع النيران في غرفتين، لكن جرى بحمد الله السيطرة على الحريق بسرعة".

وتابع زعبي قائلًا: "هناك تخوف كبير من الأوضاع السياسية الراهنة، في أعقاب التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته وجهات أخرى، والتي تحرّض على المواطنين العرب، خصوصًا في الداخل الفلسطيني. هذه التصريحات تؤجج الفتن وتدفع نحو إشعال صراع عربي يهودي، كما حدث عام 2021، ونأمل ألا تؤدي هذه الأحداث إلى تكرار ما شهدناه آنذاك".

وحول تأثير الأجواء العنصرية على حياة المواطنين العرب، قال زعبي: "الأجواء العامة غير مريحة على الإطلاق؛ نرى أطباء يعملون في المستشفيات ويتعرضون للشتائم والإهانات، كما نشهد مظاهر عنصرية في مختلف أماكن العمل، إلى جانب كتابة شعارات عنصرية على منازل المواطنين العرب".

وأضاف زعبي: "ما حدث أمس في كفر قاسم، حيث تدّعي الشرطة أن السائق كان مخمورًا، لا يتوافق مع ما شاهدناه في مقاطع الفيديو التي نشرها المواطنون، والتي أظهرت أن دهس المواطنين كان متعمدًا لأنهم عرب".

أحمد زعبي من قرية الدحي يتحدث إلى "عرب 48" عن خطورة استمرار الاعتداءات على البلدات العربية، محملًا اليمين الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الاعتداءات، جراء التحريض المتصاعد خلال انتخابات الكنيست الأخيرة وبعدها. pic.twitter.com/esqKnz8j4o — موقع عرب 48 (@arab48website) November 19, 2026

من جانبه، قال أحمد زعبي من قرية الدحي، لـ"عرب 48"، إن: "استمرار الاعتداءات العنصرية في البلدات العربية ينذر بتوسعها إلى مناطق أخرى، ومتوقع أن ما حدث في الدحي قد يتكرر في مكان آخر، وإذا لم يتوفر الأمن ولم تتخذ إجراءات رادعة".

وشدد زعبي على أنه "سواء كان الاعتداء يستهدف مسجدًا أو كنيسة أو منزلًا، فإن ذلك مرفوض، وخصوصًا أن الدحي بلدة هادئة. لم يُعرف عن أهالي البلدة طوال السنوات الماضية أنهم اعتدوا على أحد أو ألحقوا الأذى بأي شخص".

وأشار زعبي إلى أن "البلدة تستقبل زوارًا من البلدات المجاورة، حيث يأتي الناس إلى الدحي لممارسة الرياضة والتنزه في المنطقة الجبلية، ولم نسمع يومًا عن تعرض أحد للأذى هنا. يأتي إلينا زوار من بلدات يهودية مجاورة، والعلاقات مع المحيط كانت هادئة، ولم نشهد مثل هذه الأحداث من قبل".

وفي ما يتعلق بتأثير التحريض السياسي ونتائج الانتخابات على تصاعد الاعتداءات، قال زعبي: "كل ما يحدث مرتبط بالتحريض، وهذه الأحداث ليست منفصلة عن الأجواء السياسية. هناك من يحاول فعل كل شيء حتى لا يكون للصوت العربي تأثير، ويريدون إبقاء العرب في موقع لا يستطيعون فيه التأثير في المشهد السياسي".

النائب في القائمة المشتركة، بكر عواودة، لـ"عرب 48": "مجتمعنا العربي صوّت عن بكرة أبيه لأنه يعيش في أوضاع سيئة وغير ممكنة... نحن لا نخاف... ونطالب أهلنا بعدم الانجرار وراء هذه الموجات العنصرية، وسنتابع الأمر من خلال أدواتنا البرلمانية". pic.twitter.com/p8n9SXuYae — موقع عرب 48 (@arab48website) November 19, 2026

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، بكر عواودة، لـ"عرب 48"، إن: "المجتمع العربي خرج بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، تعبيرًا عن رفضه للواقع الذي يعيشه ورغبته في تغيير السياسات القائمة، في ظل العنف والجريمة وهدم المنازل والعنصرية والتمييز في أماكن العمل ومختلف مناحي الحياة. خرج الناس للتصويت لأنهم يريدون تغيير هذه السياسات، ويبدو أن اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه بنيامين نتنياهو، غير راضٍ عن هذه النتيجة".

وتابع عواودة قائلًا: "نحن لا نخاف، فقد استخدمنا الأدوات الديمقراطية المتاحة لنا، وسنواصل متابعة هذه القضايا من خلال أدواتنا البرلمانية والقانونية. نحن قوة كبيرة، ولن نسمح لأحد بإسكاتنا، لكننا نطالب أهلنا بأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي قد تقوم بها قوى اليمين خلال الفترة المقبلة".

وحول المخاوف من تصاعد الاعتداءات، شدد عواودة على "تحميل بنيامين نتنياهو والمجموعة المحيطة به، وبن غفير والشرطة والمخابرات وجهاز الشاباك، المسؤولية عن أي اعتداءات قد تقع، في ظل التحريض العنصري والدموي المتواصل منذ أشهر، وخصوصًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد ظهور نتائج الانتخابات".

وفي ما يخص موجة العنصرية والتحريض التي اجتاحت وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، قال عواودة: "كان واضحًا أن التحريض الدموي الذي تمارسه حكومة نتنياهو والمتطرفون، مثل بن غفير وسموتريتش، في الكنيست ووسائل التواصل الاجتماعي ضد العرب، قد يؤدي إلى موجة من الأعمال الإرهابية ضد مجتمعنا. لذلك أقول إن علينا ألا نخاف، وأن نكون حذرين في أماكن العمل والصلاة وفي بيوتنا، لكن من دون الانجرار إلى مواجهات يريدون جرّنا إليها".

وبشأن تواصل العمليات العنصرية ضد العرب، أشار عواودة إلى أنه "لا نستطيع الجزم بأنها عمليات مخططة ومرتبة، لكنّ وقوع هذه الأحداث الواحد تلو الآخر قد يشير إلى وجود تخطيط معين، وربما يكون مستوى التحريض المرتفع قد ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة. لا أعتقد أن ما يحدث مجرد أحداث عفوية ومتفرقة، إذ أن هناك محاولة لإشعال الشارع العربي، وربما يكون ذلك بهدف تأجيل تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، فنتنياهو يفكر في إشعال الحروب والفتن".