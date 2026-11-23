أطلق طلبة جامعيون من مدينة الطيبة حراك "أثر"، بهدف تعزيز الهوية والانتماء، وتوحيد طاقات الطلبة لمواجهة التحديات الأكاديمية والمجتمعية، وتحويل المعرفة إلى مبادرات تطوعية تخدم المدينة والمجتمع، في ظل تصاعد التحريض والتضييق على الطلبة العرب.

بمبادرة شبابية تسعى إلى تحويل المعرفة الأكاديمية إلى فعل مجتمعي، أطلق طلبة جامعيون من مدينة الطيبة حراك "أثر"، بهدف توحيد طاقات الطلبة، وتعزيز هويتهم وانتمائهم، ومواجهة التحديات التي تعترضهم في الجامعات، إلى جانب الانخراط في قضايا مدينتهم والمساهمة في تطوير مجتمعهم.

وفي ظل التحديات التي تواجه الطلبة العرب في الجامعات الإسرائيلية، وما يصفونه بتصاعد حملات التحريض والتضييق عليهم، بادر عدد من الطلبة الجامعيين في مدينة الطيبة إلى تأسيس حراك طلابي مستقل تحت اسم "أثر"، ليشكّل إطارًا جامعًا يربط بين التحصيل الأكاديمي والمسؤولية المجتمعية، ويعزز حضور الشباب في القضايا التي تشغل مدينتهم ومجتمعهم.

ولا تقتصر أهداف الحراك على توفير مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين الطلبة، بل تمتد إلى تعزيز الوعي السياسي والاجتماعي، وترسيخ الهوية والانتماء، وتشجيع العمل التطوعي والمبادرات الثقافية والمجتمعية، انطلاقًا من رؤية تعتبر أن دور الطالب الجامعي لا ينتهي عند حدود قاعات الدراسة.

ورغم مرور أسابيع قليلة على تأسيسه، نجح الحراك في استقطاب أكثر من 30 طالبًا وطالبة من أبناء الطيبة، يدرسون في جامعات ومؤسسات أكاديمية مختلفة، فيما يعمل القائمون عليه على توسيع دائرة المشاركة واستقطاب مزيد من الطلبة، وصولًا إلى بناء إطار طلابي جامع ومستقل.

حراك مستقل يجمع الطلبة ويوظّف طاقاتهم

وقال الطالب صادق جبارة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "أثر" حراك طلابي مستقل لا يتبع لأي حزب أو تيار سياسي، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلبة، وتعزيز دورهم في خدمة مدينتهم من خلال الأنشطة اللامنهجية والمبادرات المجتمعية.

صادق جبارة

وأوضح أن الحراك يسعى أيضًا إلى بناء شبكة تواصل بين الطلبة الأكاديميين من أبناء الطيبة، وتوفير مساحة لتبادل الخبرات والتجارب، وتعميق إدراكهم لمسؤولياتهم بوصفهم طلابًا عربًا في ظل الظروف الراهنة.

وعن الظروف التي دفعت إلى تأسيس الحراك، قال جبارة إن الفكرة تبلورت في أعقاب ما وصفه بالهجمة التي تعرضت لها أراضي الطيبة، وما رافقها من تحديات استدعت التفكير في سبل توظيف الطاقات الأكاديمية والمعرفية لخدمة المدينة والدفاع عن قضاياها.

وأضاف: "رأينا أهمية تجنيد قدراتنا العلمية والمعرفية لمواجهة المخططات التي تستهدف أراضي المدينة، ومن هنا انطلقت فكرة الحراك. اخترنا له اسم ’أثر‘ لأننا نريد أن نترك أثرًا إيجابيًا في مجتمعنا، وأن يكون نشاطنا مرتبطًا بالقضايا والتحديات التي تواجه الطيبة".

مواجهة التحريض وتعزيز الهوية

وفي ما يتعلق بأهمية تنظيم الطلبة الجامعيين في المرحلة الراهنة، أشار جبارة إلى أن المجتمع العربي يواجه، بحسب تعبيره، تصاعدًا في حملات التحريض والممارسات العنصرية، في ظل تداعيات الحرب على غزة والمناخ السياسي السائد.

وقال إن "هذه الظروف تجعل وجود إطار طلابي عربي جامع ضرورة ملحّة، خصوصًا في ظل ما يتعرض له الطلبة العرب من محاولات للمساس بهويتهم القومية والوطنية، والتضييق على حضورهم ونشاطهم داخل المؤسسات الأكاديمية".

وشدد على أهمية تعزيز التضامن بين الطلبة وتوحيد جهودهم لمواجهة التحديات، معتبرًا أن المعرفة الأكاديمية ينبغي أن تتحول إلى أداة للنهوض بالمجتمع وتعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات.

وأضاف: "من المهم أن نكون يدًا واحدة، وأن نوظف تعليمنا ومعرفتنا لخدمة أنفسنا ومجتمعنا، وأن نبث الأمل في نفوس الطلبة، ولا سيما الجدد منهم. فالطيبة تضم أعدادًا كبيرة من الطلبة الأكاديميين، وهناك حاجة إلى دعمهم ومرافقتهم في مسيرتهم التعليمية".

ودعا جبارة الطلبة الجامعيين في المدينة إلى الانضمام إلى الحراك والمشاركة في أنشطته، مؤكدًا أن "الأمل والعمل الجماعي والتأثير الإيجابي تشكّل ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا".

من التحصيل الأكاديمي إلى خدمة المجتمع

ويرى جبارة أن قيمة التعليم لا تقتصر على النجاح الفردي أو تحقيق التقدم المهني، بل تتجلى أيضًا في قدرة المتعلم على توظيف معارفه ومهاراته لخدمة مجتمعه.

وقال: "من المهم أن يحقق الإنسان النجاح لنفسه، لكن الأهم أن ينعكس هذا النجاح على بلده ومجتمعه. ليس عيبًا أن يتطوع الطالب الجامعي في مدارس مدينته، أو أن يمد يد العون لمن يحتاج إليها، بل إن ذلك جزء أساسي من مسؤوليته المجتمعية".

وأضاف أن المجتمعات بحاجة إلى الاستفادة من خبرات أبنائها المتعلمين، مشددًا على ضرورة ترسيخ ثقافة التطوع والعطاء لدى الطلبة، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مبادرات عملية تساهم في معالجة المشكلات التي تواجه المجتمع العربي.

إطار جامع لتبادل الخبرات ومواجهة التحديات

من جانبها، قالت الطالبة زينة نائل حاج يحيى، في حديث لـ"عرب 48"، إن تأسيس رابطة الطلبة الأكاديميين جاء استجابة لحاجة فعلية إلى وجود إطار يجمع طلبة الطيبة، ويوفر لهم مساحة للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب، ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم خلال دراستهم في الجامعات الإسرائيلية.

زينة نائل حاج يحيى

وأوضحت أن "الفكرة انطلقت من إدراكنا أهمية وجود رابطة تجمع طلبة المدينة تحت سقف واحد، نناقش من خلالها التحديات التي نواجهها كطلاب عرب، ونتبادل الخبرات والمعلومات التي تساعدنا على تجاوز الصعوبات الأكاديمية والاجتماعية".

وأكدت حاج يحيى أن طموحات الرابطة تتجاوز الجانب التعليمي، إذ تسعى إلى تنظيم مبادرات اجتماعية وثقافية وتطوعية داخل المدينة، بما يتيح للطلبة الجامعيين توظيف قدراتهم في خدمة المجتمع.

وأضافت: "نريد أن تكون الرابطة فاعلة في الطيبة، وألا يقتصر نشاطها على القضايا الأكاديمية. هناك حاجة حقيقية إلى استثمار طاقات الشباب والجامعيين، وإشراكهم في المبادرات التي تساهم في تطوير المدينة".

أكثر من 30 طالبًا ولقاءات أسبوعية

وعن الإقبال على الانضمام إلى الرابطة، أشارت حاج يحيى إلى أن أكثر من 30 طالبًا وطالبة انضموا إليها خلال الأسابيع الأولى من تأسيسها، لافتة إلى أن العدد يتزايد مع استمرار اللقاءات الأسبوعية.

وقالت: "نلتقي بصورة أسبوعية، وفي كل لقاء ينضم إلينا طلبة جدد، وهذا يمنحنا دافعًا إضافيًا للاستمرار وتوسيع نشاطنا. نطمح إلى أن تكون الرابطة بيتًا جامعًا لجميع الطلبة الأكاديميين من أبناء الطيبة".

وأوضحت أن اللقاءات تشكّل فرصة للتعارف وبناء علاقات بين الطلبة الذين يدرسون في مؤسسات أكاديمية مختلفة، إلى جانب مناقشة القضايا التي تشغلهم والبحث عن مبادرات مشتركة تعود بالفائدة عليهم وعلى المدينة.

سند للطلبة في مواجهة الأزمات

وشددت حاج يحيى على أن أهمية الرابطة تتعاظم في ظل ما وصفته بموجة التحريض والتضييق التي يتعرض لها الطلبة العرب في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، معتبرة أن وجود إطار داعم يمكن أن يساهم في تعزيز شعور الطلبة بالأمان والانتماء، ومساعدتهم على التعامل مع التحديات.

وقالت: "في ظل الظروف الراهنة، نحن بحاجة إلى جسم طلابي يجمعنا، ويتيح لنا تبادل الخبرات والمعلومات، ويوفر الدعم للطلبة في أوقات الأزمات، خصوصًا عندما يتعرض أحدهم للتحريض أو يواجه صعوبات خلال دراسته".

وأكدت أن الرابطة مستقلة عن الأطر الحزبية، ومفتوحة أمام جميع الطلبة الجامعيين من أبناء المدينة، بصرف النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.

وأضافت أن "الهدف هو بناء مساحة مشتركة تحتضن الجميع، وتجمع الطلبة حول قضاياهم الأكاديمية والمجتمعية، وتعزز روح التعاون والعمل المشترك بينهم".

مسؤولية تجاه المدينة والمجتمع

ووجهت حاج يحيى رسالة إلى الطلبة الجامعيين في الطيبة، دعتهم فيها إلى الانخراط في العمل المجتمعي وعدم الاكتفاء بالتحصيل العلمي والنجاح الشخصي.

وقالت: "لقد ولدنا في هذا المجتمع وترعرعنا فيه، ومن واجبنا أن نكون عناصر فاعلة وإيجابية تساهم في تطويره. علينا أن ننجح في تخصصاتنا وأعمالنا، لكن علينا أيضًا أن نسخّر هذا النجاح لخدمة بلدنا ومجتمعنا".

وأشارت إلى أن الطلبة العرب يواجهون تحديات خاصة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، في ظل محدودية بعض الأطر والبرامج الداعمة لهم، ما يجعل وجود روابط طلابية محلية أمرًا بالغ الأهمية.

وختمت بالقول: "عندما يواجه الطالب مشكلة تتعلق بدراسته أو بتحصيله الأكاديمي، فإنه يحتاج إلى جهة يمكنه اللجوء إليها للحصول على المشورة والمعلومات والدعم. من هنا تبرز أهمية وجود إطار طلابي داعم داخل بلداتنا العربية، يمنح الطلبة القوة والثقة ويساعدهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، خصوصًا في هذه المرحلة الصعبة".

وبين الطموح الأكاديمي والمسؤولية المجتمعية، يسعى القائمون على حراك "أثر" في الطيبة إلى بناء تجربة طلابية تتجاوز حدود الجامعات، وتحوّل طاقات الشباب ومعارفهم إلى مبادرات ميدانية، في محاولة لترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتعزيز دور الجيل الشاب في قضايا مدينته ومجتمعه.