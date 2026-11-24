كشف تقرير لجمعية "نساء ضد العنف" عن معطيات مقلقة بشأن العنف ضد النساء، إذ سجّل مركز المساعدة 638 توجهًا خلال النصف الأول من العام 2026، بارتفاع نسبته 22.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

سجّل مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي 638 توجهًا خلال النصف الأول من العام 2026، بارتفاع نسبته 22.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أظهرت المعطيات أن 19% فقط من المتوجهات قدّمن شكاوى للشرطة، وأن 52% من المعتدين كانوا من أفراد العائلة والأقارب.

وكشف تقرير صادر عن مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي، التابع لجمعية "نساء ضد العنف"، عن ارتفاع حاد في عدد التوجهات المرتبطة بالعنف الجسدي والكلامي ضد النساء، خلال النصف الأول من العام 2026، وسط تصاعد الجريمة والعنف المجتمعي وتراجع الشعور بالأمان، واستمرار العوائق الاجتماعية والمؤسساتية التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى خدمات الحماية والدعم والعدالة.

وأظهر التقرير، الذي يستند إلى معطيات التوجهات التي تلقاها المركز خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2026، ارتفاع إجمالي عدد التوجهات من 521 توجهًا خلال الفترة الموازية من العام الماضي إلى 638 توجهًا خلال العام الجاري.

وسجّلت التوجهات المتعلقة بالعنف الجسدي والكلامي ارتفاعًا بنسبة 128.5%، إذ بلغت 329 توجهًا مقابل 144 توجهًا خلال النصف الأول من العام 2025، فيما انخفض عدد التوجهات المتعلقة بالعنف الجنسي من 377 إلى 309 توجهات.

وشدّدت الجمعية على أن انخفاض عدد التوجهات المتعلقة بالعنف الجنسي لا يعني بالضرورة تراجع حجم الظاهرة، إذ تتأثر هذه المعطيات بقدرة النساء على الإفصاح عن الاعتداءات والوصول إلى خدمات الدعم والحماية، فضلًا عن عوامل اجتماعية ونفسية ومؤسساتية أخرى.

تصاعد الجريمة وغياب الردع يفاقمان العنف ضد النساء

وربط التقرير بين أنماط العنف ضد النساء والواقع المجتمعي الأوسع، الذي يتسم بتصاعد الجريمة والعنف وغياب الشعور بالأمان وتراجع فاعلية الردع، مشيرًا إلى انعكاسات هذه الظروف على العلاقات الأسرية والمجتمعية.

وأوضح أن تفشي الجريمة المنظمة والعنف المجتمعي يتداخل مع علاقات القوة داخل الأسرة والمجتمع، ويسهم في تعميق أشكال العنف الجسدي والنفسي واللفظي والاقتصادي والجنسي الذي تتعرض له النساء والفتيات.

وأشار إلى أن الخوف والوصمة والضغوط الاجتماعية تشكل عوائق إضافية أمام النساء الراغبات في طلب الحماية أو تقديم الشكاوى، في ظل ظروف قد تسهم في تطبيع بعض أشكال العنف.

93% من المعتدين من العائلة والمحيط الاجتماعي

وفي واحدة من أبرز المعطيات التي كشف عنها التقرير، تبيّن أن 93% من المعتدين لم يكونوا أشخاصًا غرباء عن المعتدى عليهن، وإنما كانوا من أفراد العائلة والأقارب أو من المحيط الاجتماعي ودائرة المعارف.

وبحسب التقرير، فإن 52% من المعتدين كانوا من أفراد العائلة والأقارب، فيما بلغت نسبة المعتدين من المحيط الاجتماعي والمعارف 41%، ما يعكس حجم الاعتداءات التي تقع ضمن علاقات القرب والثقة والتبعية.

كما أظهرت المعطيات أن أصحاب السلطة المباشرة شكّلوا 15% من إجمالي المعتدين، بينهم 9% ممن يشغلون أدوارًا تربوية أو علاجية وإرشادية، و6% من أصحاب السلطة المهنية والمشغّلين.

ولفتت الجمعية إلى أن وقوع الاعتداءات ضمن علاقات أسرية أو اجتماعية أو مهنية يجعل الكشف عنها أكثر تعقيدًا، خصوصًا عندما تكون المعتدى عليها مرتبطة بالمعتدي بعلاقة ثقة أو اعتماد أو تبعية.

التحرش الجنسي يتصدر الاعتداءات الموثقة

وأظهرت المعطيات أن التحرش الجنسي شكّل النسبة الأكبر من التوجهات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي وثّقها المركز، بواقع 69%، يليه الاغتصاب بنسبة 12%، والاعتداء عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 9%، والأعمال المشينة بنسبة 7%، فيما توزعت النسبة المتبقية على أشكال أخرى من الاعتداءات.

وأشار التقرير إلى أن التحرش الجنسي يتخذ أشكالًا متعددة، تشمل التحرش اللفظي والجسدي والإيحاءات والملاحقة، إلى جانب التحرش والابتزاز عبر الوسائل الرقمية.

وتتعرض النساء لهذه الاعتداءات في مختلف مناحي الحياة اليومية، بما يشمل أماكن العمل والمؤسسات التعليمية ووسائل النقل والأماكن العامة والمنصات الرقمية، الأمر الذي يؤثر على شعورهن بالأمان وقد يدفعهن إلى تجنب بعض الأماكن والأنشطة.

المنزل يتصدر أماكن وقوع الاعتداءات

وكشفت معطيات التقرير أن المنزل أو مكان السكن تصدّر الأماكن التي وقعت فيها الاعتداءات الجنسية والتحرش، بنسبة بلغت 39%، فيما لم يُحدّد مكان الاعتداء في 36% من التوجهات.

وبلغت نسبة الاعتداءات التي وقعت عبر الإنترنت والهاتف 10%، مقابل 5% في أماكن العمل، و4% في الجامعات والمدارس، و4% في الأماكن العامة، و2% في أماكن العلاج.

وأكدت الجمعية أن هذه المعطيات تدحض التصور الذي يحصر الاعتداءات الجنسية في الأماكن العامة، وتكشف عن وقوع نسبة كبيرة منها في أماكن يُفترض أن توفر للنساء والفتيات الأمان والحماية، وفي مقدمتها المنزل.

الفتيات والمراهقات أمام مخاطر التحرش والاستغلال الرقمي

وبيّن التقرير أن الفئة العمرية بين 22 و43 عامًا سجّلت النسبة الأعلى من حالات التحرش والاعتداء الجنسي الموثقة، بواقع نحو 70%، فيما بلغت نسبة الفئة العمرية بين 13 و21 عامًا نحو 27%.

وأشار إلى أن علاقات القوة والتبعية في بعض أماكن العمل والأطر الاجتماعية تزيد من مخاطر تعرض النساء للتحرش والاعتداء، فيما قد يرتبط تعرض الفئات العمرية الأصغر للاعتداءات باتساع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وما يرافق ذلك من مخاطر الابتزاز والاستدراج والاستغلال والتحرش الإلكتروني.

وفي ما يتعلق بأعمار المتوجهات إلى مركز المساعدة، شكّلت النساء بين 22 و43 عامًا نحو 78% من إجمالي المتوجهات، فيما بلغت نسبة الفتيات بين 13 و18 عامًا 6% فقط، ولم تُسجّل توجهات ضمن الفئة العمرية حتى 12 عامًا.

وحذّرت الجمعية من تفسير انخفاض نسبة توجهات القاصرات على أنه مؤشر على انخفاض تعرضهن للاعتداءات، مشيرة إلى أن الخوف والاعتماد على المحيط الأسري والاجتماعي وصعوبة الإفصاح عن الاعتداء قد تدفعهن إلى تأجيل طلب المساعدة لسنوات طويلة.

ودعت إلى تكثيف برامج التوعية داخل المدارس والمؤسسات التربوية، وتوفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ وطلب المساعدة، وتعزيز مسؤولية الأهل والمربين في حماية الأطفال والمراهقين من الاعتداءات والاستغلال.

19% فقط من المتوجهات قدّمن شكاوى للشرطة

وكشف التقرير عن فجوة واسعة بين التعرض للاعتداء والتوجه إلى الشرطة، إذ بلغت نسبة النساء اللواتي قدّمن شكاوى رسمية 19% فقط من المتوجهات إلى المركز.

وفي المقابل، لم تقدم 41% من المتوجهات شكاوى للشرطة، فيما لم يُحدد موقف 36% منهن، وأفادت 4% بأنهن ما زلن يفكرن في تقديم شكوى.

وأكدت الجمعية أن هذه المعطيات لا يمكن تفسيرها بمعزل عن العوائق البنيوية والاجتماعية والسياسية التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، وفي مقدمتها الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية، والضغوط الأسرية، وصعوبة إثبات الاعتداء، وطول الإجراءات القضائية.

كما أشارت إلى أن اضطرار النساء إلى تكرار رواية تفاصيل الاعتداء خلال الإجراءات القانونية قد يشكل عبئًا نفسيًا إضافيًا عليهن، خصوصًا عندما يكون المعتدي شخصًا قريبًا أو صاحب نفوذ وسلطة.

57% طلبن المساعدة بعد مرور ستة أشهر إلى سنتين

وأظهرت المعطيات أن 57% من التوجهات التي تلقاها المركز وصلت بعد مرور فترة تراوحت بين ستة أشهر وسنتين على وقوع الاعتداء، ما يعكس حجم العوائق التي تواجه النساء والفتيات في الإفصاح عن الاعتداءات وطلب المساعدة.

وأوضح التقرير أن قرار التبليغ يتأثر بجملة من العوامل المتداخلة، بينها الخوف من العواقب والقيود الاجتماعية وانعدام الثقة بالمؤسسات، فضلًا عن طبيعة العلاقة التي تربط المعتدى عليها بالمعتدي.

وشدّدت الجمعية على ضرورة تعزيز الوصول المبكر إلى الخدمات الطبية والنفسية والقانونية، وتوفير منظومة دعم تراعي احتياجات المعتدى عليهن، وتضمن حقهن في الحماية والرعاية دون لوم أو وصم.

النساء ذوات الإعاقة يواجهن تمييزًا مركبًا

وتطرق التقرير إلى واقع النساء ذوات الإعاقة واللواتي يواجهن صعوبات نفسية، مشيرًا إلى أن نسبة التوجهات المرتبطة بنساء يواجهن صعوبات نفسية بلغت 8.1%، مقابل 1.3% لنساء ذوات إعاقة إدراكية، و1% لنساء ذوات إعاقة جسدية.

وأكد أن هذه النسب لا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي للاعتداءات التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة، نظرًا إلى الحواجز الإضافية التي تواجههن في الوصول إلى خدمات الدعم والحماية، بما يشمل صعوبات التواصل والتنقل والاعتماد على أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية.

وأشار إلى أن النساء في هذه الحالات يواجهن تمييزًا مركبًا يجمع بين التمييز القائم على النوع الاجتماعي والوصمة المرتبطة بالإعاقة أو الصحة النفسية، وهو ما قد ينعكس في التشكيك في إفاداتهن أو التقليل من شأنها.

مطالب بتعزيز الحماية وتحميل المؤسسات مسؤولياتها

ودعت جمعية "نساء ضد العنف" إلى تطوير منظومة شاملة وآمنة للاستجابة للعنف ضد النساء، تشمل تعزيز خدمات الدعم النفسي والقانوني، وتسهيل إجراءات التبليغ، وضمان السرية والحماية، وتوفير خدمات ملائمة للنساء ذوات الإعاقة.

كما شدّدت على ضرورة تطوير آليات رقابة ومساءلة فعالة في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعلاجية والمنصات الرقمية، وتوفير بيئات آمنة تضمن حق النساء والفتيات في المشاركة في الحياة العامة دون خوف من الاعتداء أو الاستغلال.

وأكدت الجمعية أهمية التعامل مع العنف ضد النساء باعتباره قضية مجتمعية وبنيوية تتطلب استجابة مؤسساتية شاملة، لا مسؤولية فردية تقع على عاتق المعتدى عليهن، داعية إلى تعزيز الوقاية والتوعية والحماية، بما يضمن حق النساء في حياة خالية من العنف.