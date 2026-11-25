استعرضت جمعية الجليل، خلال مؤتمرها العلمي السنوي، أبحاثًا في مجالات الصحة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أهمية توظيف البحث العلمي والابتكار في تطوير المجتمع العربي وتعزيز اقتصاده.

جانب من الحضور في المؤتمر، اليوم (تصوير:"عرب 48")

في مؤتمرها العلمي السنوي بدعم من وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، وتحت الرعاية الأكاديمية لجامعة حيفا، في قاعة مؤتمرات الجمعية في شفاعمرو، تستعرض جمعية الجليل اليوم الأربعاء، أبحاثًا في مجالات الزراعة والبيئة والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، وسط مساعٍ لتحويل الإنجازات البحثية إلى مشاريع اقتصادية، واستقطاب جيل جديد من الباحثين والباحثات العرب.

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع العربي، تواصل جمعية الجليل مساعيها لتعزيز مكانة البحث العلمي بوصفه رافعة للتنمية وإنتاج المعرفة والابتكار، من خلال تطوير أبحاث تطبيقية تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والباحثات العرب.

الباحث د. محمد عليان من القدس: "تصميم وتطوير أنظمة كبسلة دقيقة تعتمد على مستحلبات بيكرينغ لضمان التحرير المتحكم للمواد الفعالة في التطبيقات الزراعية" pic.twitter.com/EASi0WqjHw — موقع عرب 48 (@arab48website) November 25, 2026

وشكّل المؤتمر العلمي السنوي للجمعية، التي تحتفي هذا العام بمرور 45 عامًا على تأسيسها، منصة لاستعراض مجموعة من الأبحاث في مجالات الزراعة والبيئة والصحة العامة والتكنولوجيا الحيوية، وبحث سبل تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ومبادرات اقتصادية.

وقال مدير جمعية الجليل، محمد الشيخ أحمد، في حديث لـ"عرب 48"، إن المؤتمر العلمي السنوي يشكّل تقليدًا بحثيًا متواصلًا منذ نحو 25 إلى 30 عامًا، ويتيح للباحثين والباحثات في الجمعية عرض نتاجهم العلمي أمام جمهور من الباحثين وممثلي مراكز الأبحاث والجامعات والوزارات والمؤسسات الأكاديمية.

وأوضح أن المؤتمر يشكّل فرصة للاطلاع على الأبحاث المنجزة، وفتح آفاق للتعاون والشراكات العلمية، وبحث سبل تطوير المجتمع من خلال البحث العلمي وإنتاج المعرفة ذات الطابع التطبيقي.

وأشار الشيخ أحمد إلى أن جمعية الجليل لا يقتصر نشاطها على كونها مؤسسة بحثية، إذ تعمل في مسارين متكاملين، هما البحث التطبيقي في مجال التكنولوجيا الحيوية، والبحث الاجتماعي والاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا التنوع يتيح تناول قضايا المجتمع من جوانب علمية واقتصادية واجتماعية متعددة.

وأكد أن أحد الأهداف المركزية للجمعية يتمثل في تحويل المنتجات العلمية والنتائج المختبرية إلى مشاريع وشركات ناشئة ومبادرات اقتصادية، بما يسهم في إحداث حراك اقتصادي، ويوفر للشباب والشابات العرب فرصًا جديدة للانخراط في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.

ولفت إلى أن الجمعية تحتفي هذا العام بمرور 45 عامًا على تأسيسها، مشددًا على أن دورها في المرحلة الراهنة يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها المجتمع العربي.

بروفيسور عبد الفتاح ناصر حول "عمليات تطهير متقدمة للإزالة الفعّالة لمسببات الأمراض الميكروبية وعوامل مقاومة المضادات الحيوية من مياه الصرف الصحي المعالجة" pic.twitter.com/rXGIr5RtzV — موقع عرب 48 (@arab48website) November 25, 2026

وشدد على ضرورة توفير حاضنة علمية للعلماء والباحثين العرب، وإتاحة المجال أمامهم لتطوير أبحاثهم والعمل في بيئة بحثية متقدمة، لا سيما في ظل الحاجة إلى بناء مؤسسات علمية واقتصادية قادرة على المساهمة في معالجة قضايا المجتمع العربي.

إستراتيجية لعقد مقبل واستقطاب جيل جديد من الباحثين

وفي سياق حديثه عن مستقبل الجمعية، كشف الشيخ أحمد عن بلورة خطة إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات، أُعدّت بمساعدة مكتب استشاري ذي خبرة عالمية، وتركّز على تطوير مجالات البحث واستقطاب باحثين جدد في تخصصات علمية مطلوبة، بما يواكب التحولات العلمية والتكنولوجية في البلاد والعالم، ويستجيب، في الوقت ذاته، لاحتياجات المجتمع العربي.

وأشار إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا باستقطاب الباحثين والباحثات الشباب، لافتًا إلى أن معظم العاملين في الحقل البحثي فيها ينتمون إلى جيل شاب، وهو ما يعزز قدرتها على تطوير مسارات علمية جديدة وإنتاج أبحاث ذات إمكانيات تطبيقية واقتصادية واعدة.

وأكد أن المطلوب هو توفير بيئة تتيح للطاقات العلمية العربية النمو والإبداع، وتحويل الإنجازات البحثية إلى أدوات فعلية للنهوض بالمجتمع والحد من المشكلات والآفات الاجتماعية والاقتصادية.

من تراث الأجداد إلى المختبرات: توظيف المواد الطبيعية في خدمة الزراعة

ومن بين الأبحاث التي استقطبت الاهتمام خلال المؤتمر، البحث الذي قدّمه د. محمد عليان، بعنوان "تصميم وتطوير أنظمة كبسلة دقيقة تعتمد على مستحلبات بيكرينغ لضمان التحرير المتحكم للمواد الفعالة في التطبيقات الزراعية".

وتناول عليان، في حديث لـ"عرب 48"، تجربته البحثية التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة التقليدية بالمواد الطبيعية، موضحًا أنه استهل مسيرته المهنية في مجال الصناعات الدوائية، حيث عمل على مشاريع مختلفة، قبل أن يتجه إلى توظيف خبرته في البوليمرات وتكنولوجيا النانو لخدمة القطاع الزراعي.

وأوضح أن الفكرة الأساسية لبحثه تقوم على نقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الدوائية إلى المجال الزراعي، ودمجها مع مواد طبيعية معروفة في البيئة والتراث المحليين، بهدف تطوير منتجات أكثر ملاءمة للاستخدام الزراعي.

وضرب مثالًا على ذلك باستخدام مواد فعالة مستخلصة من زيت الزعتر، باعتباره أحد المكونات الطبيعية المعروفة في الثقافة المحلية، ودمجها مع تقنيات حديثة تتيح التحكم في إطلاق هذه المواد والاستفادة منها في مكافحة الآفات والبكتيريا.

مدير جمعية الجليل محمد الشيخ أحمد يتحدث لـ"عرب 48" خلال مؤتمر الجمعية العلمي السنوي لاستعراض مجموعة من الأبحاث في مجالات الزراعة والبيئة والصحة العامة والتكنولوجيا الحيوية، وبحث سبل تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ومبادرات اقتصادية pic.twitter.com/l7Ma2fJonY — موقع عرب 48 (@arab48website) November 25, 2026

وأشار إلى أن التوجه العالمي في المجال الزراعي يشهد اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن بدائل للمواد الكيميائية التقليدية، وتطوير مستحضرات تعتمد على مواد طبيعية، بما يفتح المجال أمام توظيف المعرفة العلمية والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج حلول زراعية أكثر استدامة.

المعرفة الشعبية في ميزان البحث العلمي

وربط عليان بين بحثه والارتباط التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني بالأرض والزراعة، معتبرًا أن العودة إلى المواد الطبيعية والوصفات المتوارثة لا تعني الاكتفاء بالمعرفة التقليدية، وإنما إخضاعها للبحث العلمي والتجربة والفحص.

وأوضح أن كثيرًا من المواد التي استخدمها الأجداد في حياتهم اليومية تنطوي على إمكانيات تستحق الدراسة، غير أن المطلوب هو تحديد المواد الفعالة فيها، وفحص مدى نجاعتها وآليات عملها، والتمييز بين ما تثبته التجارب العلمية وما لا تدعمه النتائج البحثية.

وأضاف أن الجمع بين التراث والتكنولوجيا يتيح تطوير حلول علمية حديثة تستند إلى موارد محلية ومعرفة متراكمة، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع التراث بوصفه مجموعة من الوصفات الشعبية التي لم تخضع للتقييم العلمي.

وأكد أن الزراعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل تشكّل عنصرًا أساسيًا في الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل تزايد عدد السكان ومحدودية الموارد الغذائية، ما يستدعي تطوير وسائل جديدة لتحسين الإنتاج الزراعي وحماية النباتات من الأمراض والآفات.

مواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية عبر تقنيات معالجة المياه

وفي محور آخر يتصل بالصحة العامة وحماية البيئة، عرض بروفيسور عبد الفتاح ناصر بحثًا بعنوان "عمليات تطهير متقدمة للإزالة الفعّالة لمسببات الأمراض الميكروبية وعوامل مقاومة المضادات الحيوية من مياه الصرف الصحي المعالجة".

وأوضح ناصر، في حديث لـ"عرب 48"، أن البحث يأتي في إطار مشروع مشترك بين جامعة تل أبيب ومركز أبحاث في مدينة كارلسروه الألمانية، ويركّز على تطوير تقنيات أكثر نجاعة لمعالجة المياه، مع إيلاء اهتمام خاص للحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على الدمج بين أكثر من تقنية للتطهير، وفي مقدمتها الأشعة فوق البنفسجية والكلور، بهدف الاستفادة من مزايا كل منهما والتغلب على محدودية استخدام كل تقنية على حدة.

وبيّن أن الأشعة فوق البنفسجية تعمل على إتلاف الحمض النووي (DNA) لدى البكتيريا، ما يحول دون تكاثرها، في حين يُستخدم الكلور على نطاق واسع في عمليات تطهير المياه، نظرًا لنجاعته في القضاء على أنواع مختلفة من الكائنات الممرضة.

وأضاف أن الجمع بين الطريقتين يتيح التعامل مع أنواع مختلفة من مسببات الأمراض، خصوصًا أن بعض الكائنات الدقيقة، مثل بعض الأوّليات، قد تكون أكثر مقاومة للكلور، لكنها حساسة للأشعة فوق البنفسجية، في حين تكون أنواع أخرى من البكتيريا أكثر حساسية للكلور.

تقليل المركبات الضارة وتحسين جودة المياه

ولفت ناصر إلى أن أهمية البحث لا تقتصر على تعزيز نجاعة عمليات التطهير، بل تشمل أيضًا تقليل الحاجة إلى استخدام تركيزات مرتفعة من الكلور، إذ إن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى تكوّن مركبات كيميائية ثانوية ضارة.

وأوضح أن الدمج بين الأشعة فوق البنفسجية والكلور يتيح استخدام تركيزات أقل من الكلور، مع الحفاظ على مستوى فعّال من التطهير، ما قد يسهم في الحد من تكوّن هذه المركبات وتحسين جودة المياه المعالجة.

وأشار إلى إمكانية تطبيق هذه التقنيات في مناطق مختلفة من العالم، لا سيما في المجتمعات التي تواجه مشكلات مرتبطة بتلوث المياه وانتشار الأمراض الناجمة عنه.

كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من مصادر طاقة منخفضة التكلفة، مثل الطاقة الشمسية، لتشغيل أنظمة الأشعة فوق البنفسجية، بما قد يجعل هذه الحلول أكثر ملاءمة للدول والمناطق محدودة الموارد.

وشدد ناصر على أن تطوير تقنيات معالجة المياه لا يمثّل مجرد إنجاز مختبري، بل يحمل أهمية مباشرة للصحة العامة والبيئة، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتلوث مصادر المياه وانتشار مقاومة المضادات الحيوية.

أبحاث تجمع بين الابتكار العلمي والاستدامة البيئية

وتوزعت الأبحاث التي عُرضت خلال المؤتمر على مجموعة واسعة من المجالات العلمية والتطبيقية، التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة البيئية والصحة العامة، وتسعى إلى تطوير حلول لتحديات قائمة، من خلال توظيف المعرفة البحثية والموارد الطبيعية والتقنيات الحديثة.

وفي مجال الزراعة والتكنولوجيا الحيوية، تناولت د. تيغست ليفي، من شركة "Syntezza Bioscience"، في بحثها بعنوان "تقنيات كريسبر-كاس (CRISPR-Cas) في البحوث الزراعية والبيئية: من آلية العمل إلى التطبيقات الميدانية"، آليات عمل تقنيات التحرير الجيني المتقدمة وإمكانيات توظيفها في تطوير تطبيقات زراعية وبيئية.

كما تناول د. ساري عاصلة، في بحثه بعنوان "التفاعلات بين الجذور ومحيطها (الرايزوسفير) في ظروف الملوحة: تغيّرات في امتصاص الماء ومسامية الجذور وقدرة النبات على تحمّل الإجهاد"، تأثير الملوحة على التفاعلات بين جذور النباتات والتربة المحيطة بها، وانعكاس ذلك على امتصاص المياه وقدرة النباتات على التكيف مع ظروف الإجهاد البيئي.

وفي سياق الاستفادة من المخلفات الزراعية، ركّز بحث د. نضال مصالحة، بعنوان "من الصوف إلى الحلّ: تطوير عملية متكاملة لتحلّل مخلفات تربية الأغنام والماعز وتحويلها إلى سماد عضوي"، على تطوير آلية للاستفادة من هذه المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي، بما يسهم في تقليص النفايات وتعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية.

وفي مجال الصحة الحيوانية، تناولت الباحثة ناريمان مطر - ضبيط إمكانية استخدام مستخلص مياه معاصر الزيتون مكمّلًا غذائيًا للمساهمة في مكافحة عدوى طفيليات الكريبتوسبوريديوم لدى الأغنام والماعز، من خلال تطوير حلول تستند إلى الموارد الطبيعية.

كما تناولت الباحثة ليليان تلحمي - طنوس استخدام مياه معاصر الزيتون ومستخلصات نباتَي السريس والصفصاف لتطوير تركيبة طبيعية ذات خصائص واقية من الأشعة فوق البنفسجية ومثبطة لنشاط إنزيم التيروزيناز، بما يحمل إمكانيات تطبيقية في المجالين الصحي والتجميلي.

من علوم الغذاء واحتجاز الكربون إلى التكنولوجيا الطبية

وفي مجال علوم الغذاء، ركّز بروفيسور أوفير بنيامين، من جامعة تل حاي، في بحثه بعنوان "هندسة بنية الأغذية وإدراكها حسيًا: من المواد الخام المستدامة إلى معالجة الطعام في الفم"، على هندسة الخصائص البنيوية للأغذية وعلاقتها بالإدراك الحسي، وفهم كيفية معالجة الطعام داخل الفم، انطلاقًا من استخدام مواد خام مستدامة.

وفي مجال المواد المتقدمة والتكنولوجيا البيئية، تناولت د. إخلاص حميدي - أبو جبل تطوير أغشية ذكية متعددة الطبقات وفائقة الرقة، تُستخدم لفصل الغازات واحتجاز الكربون، بما يفتح آفاقًا علمية وتطبيقية للمساهمة في تقليص الانبعاثات ومواجهة التحديات البيئية.

وفي السياق ذاته، تناول د. محمد أطرش، في بحثه بعنوان "تطبيقات مواد كربونية ضوئية من الجزء إلى البلور"، الخصائص والتطبيقات العلمية للمواد الكربونية الضوئية، بدءًا من المستويات الجزيئية وصولًا إلى البنية البلورية.

وفي مجال الصحة العامة والتكنولوجيا الطبية، تناول د. محمد خطيب، في بحثه بعنوان "التنوّر الصحي الرقمي في المجتمع العربي الإسرائيلي: الفروق الاجتماعية والديموغرافية، العوامل المتنبئة والمؤثرة"، الفوارق الاجتماعية والديموغرافية في مستويات التنوّر الصحي الرقمي، والعوامل المؤثرة في قدرة أفراد المجتمع العربي على الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية الرقمية والتعامل معها.

كما ركّز بحث د. هاني برهوم، بعنوان "مختبر على جزيء – مجسات تصوير وعلاج في آن واحد"، على تطوير مجسات تجمع بين وظائف التصوير والتطبيقات العلاجية، في إطار التوجه نحو دمج تقنيات التشخيص والعلاج في تطبيقات طبية متقدمة.

وتعكس هذه الأبحاث تنوّع المسارات العلمية التي تعمل عليها جمعية الجليل، والتوجه نحو تعزيز الصلة بين المختبرات واحتياجات المجتمع، بما يتيح توظيف المعرفة العلمية في مواجهة التحديات البيئية والصحية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات العلمية العربية.