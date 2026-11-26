شتائم وتهديدات عنصرية ورشق بالحجارة والعصي تعرض لها أطفال من قرية المزرعة خلال رحلة مدرسية إلى منطقة وادي الطواحين، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين وضمان سلامة الطلاب العرب خلال الرحلات المدرسية.

تعرّض تلاميذ في الصف الثالث بمدرسة القناطر الابتدائية في قرية المزرعة، أمس الأربعاء، لاعتداء عنصري خلال رحلة مدرسية إلى منطقة وادي الطواحين، شمالي البلاد، بعدما اعترضت مجموعة من الشبان اليهود طريقهم، ووجهت إليهم شتائم وتهديدات عنصرية، ورددت هتافات من بينها "الموت للعرب"، قبل أن ترشقهم بالحجارة والعصي وتبصق باتجاههم، بحسب شهادات الأهالي.

واستهدف الاعتداء أطفالًا في الثامنة من أعمارهم، كانوا يشاركون في رحلة مدرسية تعليمية وترفيهية، تحولت إلى تجربة صادمة أثارت في نفوسهم الخوف والهلع، إثر تعرضهم للتهديد والسخرية والإهانات العنصرية بسبب هويتهم العربية.

مدرسة القناطر في المزرعة

وأثار الاعتداء حالة من الغضب والاستنكار في قرية المزرعة، وسط تحركات من المجلس المحلي ولجنة أولياء أمور الطلاب لمتابعة القضية والتواصل مع الجهات المسؤولة، والمطالبة بمحاسبة المعتدين واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.

ويعيد الاعتداء إلى الواجهة قضية تفاقم مظاهر العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب، وامتدادها إلى الأطفال خلال الأنشطة والرحلات المدرسية، وسط مطالبات بتوفير الحماية للطلاب وضمان حقهم في التنقل والمشاركة في الأنشطة التعليمية والترفيهية دون خوف من الاعتداء عليهم بسبب هويتهم العربية.

"رحلة مدرسية تحولت إلى تجربة صادمة"

وقالت منار نصرة، والدة أحد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء العنصري، لـ"عرب 48"، إنه "انطلقت، أمس، رحلة مدرسية نظمتها مدرسة القناطر لطلاب الصف الثالث إلى منطقة وادي الطواحين، وكان ابني من بين الأطفال المشاركين فيها. خرج الأطفال وهم متحمسون لقضاء يوم ترفيهي خارج الإطار المدرسي، لكن الرحلة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما تعرضوا لاعتداءات وممارسات عنصرية من قبل مجموعة من الشبان اليهود الذين كانوا في المكان".

وتابعت نصرة: "بحسب ما رواه لنا الأطفال، فقد تعرضوا للسخرية والشتم والبصق، إلى جانب إلقاء الحجارة والعصي باتجاههم، وترديد عبارات عنصرية من بينها ’الموت للعرب‘ و’اخرجوا من هنا يا عرب‘. نحن نتحدث عن أطفال يبلغون نحو 8 سنوات، ذهبوا في رحلة مدرسية بهدف الاستمتاع، ليجدوا أنفسهم في مواجهة هذا القدر من الكراهية والتحريض".

وأضافت أنه "من الصعب جدًا أن يستوعب طفل في هذا العمر أن هناك من يتمنى له الموت لمجرد كونه عربيًا، والأصعب أن يحدث ذلك خلال رحلة مدرسية يُفترض أن تكون آمنة".

"ابني لم يعد إلى المنزل كما غادره"

وعن تداعيات الاعتداء على طفلها، قالت نصرة: "عندما عاد ابني إلى المنزل، لاحظت على الفور أنه ليس على طبيعته، ولم يكن الطفل الذي اعتدت استقباله بعد يوم مليء بالفرح والحماس. سألته عن الرحلة، فبدأ يروي لي ما حدث، وكانت أولى كلماته أنه سمع أشخاصًا يتحدثون بالعبرية، وأن أحدهم استخدم عبارة ’الموت للعرب‘".

وتابعت: "رغم أنه لم يفهم كل ما قيل، فإنه أدرك من الكلمات التي سمعها أن الحديث يستهدف العرب. كما أخبرني أنه تعرض للبصق، وكان واضحًا من طريقة روايته لما حدث حجم الاستفزاز والخوف اللذين عاشهما".

وأشارت نصرة إلى أن "ما حدث مؤلم ومقلق للغاية. ابني خرج صباحًا إلى المدرسة، وذهب في رحلة ضمن إطار رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم، ونحن، كأهالٍ، نعتقد أن أبناءنا في أيدٍ أمينة، وأن كل الترتيبات اللازمة اتُّخذت لضمان سلامتهم. لم يخطر ببالنا أن يعود طفلنا محملًا بتجربة كهذه، وأن يتعرض للتهديد والإهانة لمجرد هويته العربية".

وأشادت نصرة بتصرف طاقم المعلمين الذين رافقوا الأطفال خلال الرحلة، مؤكدة أنهم "تصرفوا بمسؤولية كبيرة، وطلبوا من الأطفال عدم الرد على المعتدين، وعملوا على تجميعهم وإخراجهم من المكان بسرعة، ووضعوا سلامتهم في المقام الأول".

تحركات لمحاسبة المعتدين وضمان سلامة الطلاب

بدوره، قال رئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض، إن "المجلس المحلي يعمل على متابعة القضية، وقد تواصل مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بهدف ترتيب جلسة مع وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين في الوزارة، لبحث الاعتداءات التي يتعرض لها الطلاب العرب خلال الرحلات المدرسية، والتوصل إلى خطوات عملية تحول دون تكرارها".

فؤاد عوض

وأشار عوض إلى أن "المجلس وجّه رسالة إلى مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم، وتلقى تعهدات بمتابعة القضية، كما حضر ممثلو المجلس إلى المدرسة وعقدوا لقاءً مع لجنة أولياء أمور الطلاب، على أن يُعقد اجتماع إضافي الأسبوع المقبل لبحث الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالرحلات المدرسية المقبلة".

ولفت إلى أن "المجلس يتابع أيضًا المسار القانوني، إذ يجري العمل على تقديم شكوى لدى الشرطة، بالتوازي مع التواصل مع ضابط الشرطة في نهريا، والمطالبة بجمع تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الاعتداء، بهدف تحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم".

وأكد عوض أن "المجلس لن يتعامل مع الاعتداء باعتباره أمرًا عابرًا، وأن حماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال الأنشطة والرحلات المدرسية مسؤولية مشتركة تستوجب تحركًا جديًا من وزارة التربية والتعليم والشرطة، وليس الاكتفاء ببيانات الاستنكار والإدانة".