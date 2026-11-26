قُتلت 16 امرأة في المجتمع العربي منذ مطلع العام، فيما توجّهت مئات النساء إلى مراكز المساعدة، في ظل تفاقم العنف والجريمة المنظمة وانتشار السلاح، وغياب الردع وانعدام الثقة بالشرطة الإسرائيلية.

في ظل تفاقم الجريمة المنظمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي، تتصاعد وتيرة العنف ضد النساء وتتزايد توجهاتهن إلى مراكز المساعدة، فيما لا تزال نسبة النساء اللواتي يلجأن إلى الشرطة متدنية، في ظل انعدام الثقة بجهازها.

قُتلت 16 امرأة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، غالبيتهن في جرائم إطلاق نار، في ظل تصاعد معدلات العنف والجريمة وتنامي نفوذ منظمات الإجرام في المجتمع العربي.

وتتزايد أعداد النساء اللواتي يتوجهن إلى مراكز المساعدة التابعة للجمعيات النسوية، في ظل تفاقم الاعتداءات بحقهن، فيما تشكل النساء العربيات أكثر من 40% من مجمل النساء المقيمات في مآوي النساء المعنّفات في البلاد.

ورغم تصاعد الاعتداءات على النساء بأشكالها المختلفة، بما فيها العنف الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي، لا تزال نسبة النساء اللواتي يتوجهن إلى الشرطة متدنية، في ظل انعدام ثقة المجتمع العربي عمومًا بجهاز الشرطة الإسرائيلية.

ويصادف الخامس والعشرون من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي تنطلق بالتزامن معه حملة عالمية تستمر 16 يومًا، بهدف تكثيف جهود التوعية ومناهضة العنف ضد النساء.

من البعنة إلى قلنسوة: أسماء لا تختزلها الأرقام

استهلّ المجتمع العربي العام الجاري بجرائم قتل استهدفت نساء، إذ قُتلت وفاء بدران حصارمة (35 عامًا) من قرية البعنة، إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار، يوم 15 كانون الثاني/ يناير، فيما قُتلت بسمة سالم أبو فريحة (40 عامًا) بجريمة إطلاق نار في قرية سعوة بمنطقة النقب، يوم 19 من الشهر ذاته.

وفي 12 شباط/ فبراير، قُتلت وفاء رفيق عواد (55 عامًا) بجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، فيما قُتلت امرأة (31 عامًا) بجريمة مماثلة في مدينة اللد، يوم 19 آذار/ مارس، أعقبتها جريمة قتل الشابة آلاء عثاملة سيدي (30 عامًا) بإطلاق النار عليها في بلدة الرينة، يوم 24 من الشهر ذاته.

وشهد شهر نيسان/ أبريل تصاعدًا في جرائم قتل النساء، إذ راحت ضحيتها ثلاث شابات، هنّ مارلين الطوري (30 عامًا)، التي قُتلت وأُحرقت جثتها في مدينة كفر قاسم، يوم 15 من الشهر، وصابرين العتايقة (27 عامًا) من مدينة رهط، التي قُتلت بجريمة إطلاق نار، يوم 20 من الشهر ذاته، وسوار عباس (21 عامًا)، التي قُتلت بجريمة إطلاق نار في مدينة باقة الغربية، في اليوم التالي.

وفي أيار/ مايو، قُتلت الشابة رنين العبيد (28 عامًا) بجريمة إطلاق نار في مدينة الرملة، فيما قُتلت نهاية أبو جابر (45 عامًا) من كفر قاسم بجريمة مماثلة، يوم 28 من الشهر ذاته.

وتواصلت جرائم قتل النساء خلال حزيران/ يونيو، إذ قُتلت حنان جمل (50 عامًا) بجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، يوم 18 من الشهر، فيما قُتلت الشابة أسماء أبو غانم (19 عامًا) بجريمة مماثلة في مدينة الرملة، يوم 25 من الشهر ذاته.

وشهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مقتل أربع نساء في جرائم منفصلة، إذ قُتلت الشابة ردينة أبو ربيعة (25 عامًا) في جريمة عنف بمنطقة النقب، فيما قُتلت نورة منصور (40 عامًا) من مدينة الطيرة بجريمة طعن، يوم 7 من الشهر.

وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتلت هيا غسان قاسم (32 عامًا) إثر انفجار مركبتها في مدينة الطيرة، فيما توفيت مقبولة أبو راس (78 عامًا)، يوم 25 من الشهر الجاري، متأثرة بجراحها إثر تعرضها لحادثة عنف في مدينة قلنسوة، ليرتفع بذلك عدد النساء ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 16 امرأة.

انتشار السلاح وتفاقم جرائم قتل النساء

وفي حديثين منفصلين لـ"عرب 48"، تناولت مديرتا جمعيتي "نساء ضد العنف" و"كيان - تنظيم نسوي" واقع العنف ضد النساء في المجتمع العربي، وتداعيات انتشار السلاح والجريمة المنظمة، ومسؤولية الشرطة ومؤسسات المجتمع في حماية النساء ومناهضة العنف بحقهن.

وقالت مديرة جمعية "نساء ضد العنف"، نائلة عواد، لـ"عرب 48"، إننا "نشهد خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في الجريمة المنظمة والعنف، بما في ذلك العنف ضد النساء، إذ لا يمكن فصل ما يحدث داخل البيوت والعنف القائم على النوع الاجتماعي عن السياق الذي نعيشه، في ظل الحرب والدمار وانتشار السلاح".

نائلة عواد

وحول الجرائم المرتكبة بحق النساء، أوضحت عواد أن "أكثر من 60% من النساء اللواتي يُقتلن، يُقتلن بالسلاح الناري، وهذا الأمر له تبعاته في ظل انتشار السلاح والجريمة والاحتلال والعسكرة، إذ إن وجود السلاح في كل زمان ومكان يؤدي إلى استخدامه داخل البيوت وفي الشوارع".

وأضافت أن "ضحايا الجريمة في الداخل هم من أبناء المجتمع العربي الفلسطيني، وهذا يدل على ترابط هذه الأمور ضمن دوائر التمييز والعنصرية، إذ تتعرض النساء للانتهاكات في مجتمع ذكوري، ولكونهن جزءًا من أقلية قومية تعاني من التهميش، ولكونهن نساءً بشكل عام".

تزايد الوعي وكسر حاجز الصمت

وعن عمل جمعية "نساء ضد العنف"، قالت عواد: "أقمنا قبل 34 عامًا مشروع نساء ضد العنف ومركز المساعدة، ونلاحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في مستوى الوعي وتزايدًا في التوجه إلى مركز المساعدة، وكسرًا لدائرة الصمت والخوف، إذ إن أكثر من 40% من النساء المقيمات في المآوي داخل إسرائيل هن نساء عربيات فلسطينيات، وقسم منهن لا يحملن تصاريح إقامة، ولا يتمتعن بأي حقوق، رغم تعرضهن للعنف".

وأضافت أن "النساء أصبحن أكثر قدرة على التوجه لطلب المساعدة وكسر حاجز الخوف، ففي السابق كانت الجمعيات النسوية تُتهم بـ’تخريب المجتمع‘، واليوم نلاحظ أن هذه الاتهامات بدأت تتلاشى، وأن النساء أصبحن أكثر وعيًا بحقهن في العيش بكرامة وكسر حاجز الصمت، إلا أن الوضع ليس ورديًا، ولا تزال هناك نساء كثيرات لا يتوجهن لطلب المساعدة بتاتًا".

وعن المرحلة التي تتوجه فيها المرأة إلى مركز المساعدة، أوضحت عواد أن "الأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، فهناك نساء يتوجهن لطلب المساعدة في مرحلة مبكرة من تعرضهن للاعتداء، وأخريات يتوجهن بعد أشهر أو سنوات، فيما لا يتوجه قسم منهن إطلاقًا، للأسف الشديد".

وتابعت: "نلاحظ اليوم أن الكثير من النساء يتوجهن في مراحل مبكرة، إذ كانت غالبية النساء في المآوي، قبل نحو 20 عامًا، ممن تجاوزن سن الأربعين، أما اليوم فنلاحظ وجود نساء في العشرينيات من العمر، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى قسم من النساء وتوجههن لطلب المساعدة في مراحل مبكرة".

أكثر من 638 امرأة توجهن إلى مركز المساعدة خلال نصف عام

وعن أبرز أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، قالت عواد إن "أكثر من 638 امرأة توجهن إلى مركز المساعدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو عدد مرتفع، وقد تعرضت غالبيتهن لعنف جسدي أو نفسي".

وأضافت أن "فترة الحرب والإبادة شهدت، للأسف، تراجعًا في توجه النساء إلى مراكز المساعدة، وهذا يؤكد أن السياق المحيط بنا يؤثر بشكل كبير على توجه النساء لطلب المساعدة".

انعدام الثقة بالشرطة وإغلاق ملفات الجرائم الجنسية

وبخصوص توجه النساء إلى الشرطة، قالت عواد إن "جهاز الشرطة لا يحظى بثقة النساء الفلسطينيات في الداخل، ولا بثقة المجتمع العربي عمومًا، فهو الجهاز ذاته الذي يقمع الطلاب في الجامعات والمشاركين في المظاهرات، ويشارك في عمليات هدم البيوت، ولذلك فإن نسبة النساء اللواتي يتوجهن إلى الشرطة لا تتجاوز 19%، وهو ما يؤكد انعدام الثقة بهذا الجهاز".

وتابعت أن "83% من ملفات الجرائم الجنسية التي تُقدم إلى الشرطة تُغلق، في المجتمعين العربي واليهودي، وهذا يدل على تأثير عدم إنفاذ القانون، وتحديدًا تجاهنا كأقلية فلسطينية داخل البلاد، وعلينا فضح تقاعس الشرطة في التعامل مع ملفاتنا".

وشددت عواد على ضرورة أن تضع الأحزاب الوطنية قضايا النساء على سلم أولوياتها، مؤكدة أهمية تمثيل النساء في مختلف الساحات المجتمعية، وأن تكون قضاياهن جزءًا لا يتجزأ من أولويات مؤسسات المجتمع العربي وأحزابه.

واختتمت حديثها بالقول: "لا يعقل أن نستمر في التعامل مع متحرشين أو متهمين بالتحرش، ويجب أن يكون موقفنا واضحًا ودون تردد في هذه القضايا، كما تقع علينا مسؤولية في اختيار الكلمات وعدم استخدام الخطاب العنيف، حتى وإن كان موجهًا ضد العنصري الذي يمثل الفاشية".

منظمات الإجرام تدخل على خط جرائم قتل النساء

من جانبها، قالت مديرة جمعية "كيان - تنظيم نسوي"، نسرين طبري، لـ"عرب 48"، إن "قتل النساء ظاهرة مؤلمة جدًا، ونشهد تصاعدًا فيها خلال السنوات الأخيرة، واللافت في هذه الملفات هو تعدد دوافع قتل النساء ودخول منظمات الإجرام على الخط".

نسرين طبري

وأوضحت أن "في السابق كانت النساء يُقتلن على خلفيات عائلية أو جندرية، أما اليوم فإنهن يُقتلن أيضًا برصاص منظمات الإجرام، وبات الانتقام لا يميز بين امرأة وطفل ومسن، إذ يجري الانتقام من أشخاص ضالعين في الجريمة من خلال استهداف النساء من قريباتهم".

وأضافت أن "سهولة الوصول إلى السلاح والقاتل المأجور جعلت من يوجه بتنفيذ الجريمة أو يدفع الأموال مقابل تنفيذها خارج دائرة الاتهام، وهو أمر خطير نشهده اليوم".

وعن دور الشرطة في تحقيق الردع، أوضحت طبري أن "هناك غيابًا للردع، ولا يجري إلقاء القبض على المتهم أو القاتل إلا في حالات نادرة، وفي كثير من الأحيان تُبرم صفقات بين النيابة والدفاع، تتيح للقاتل الخروج من السجن بعد فترة قصيرة، وبالتالي لا يتحقق الردع".

"وحدة المصير"... النساء يدفعن ثمنًا مضاعفًا

وعن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، أشارت طبري إلى أن جمعية "كيان" اختارت هذا العام "وحدة المصير" شعارًا لحملتها التي تستمر 16 يومًا، انطلاقًا من الترابط بين معاناة النساء وواقع المجتمع الفلسطيني في الداخل، في ظل تفاقم العنف والجريمة.

وقالت إنه "لا يمكن فصل مأساة النساء عن مأساة المجتمع الفلسطيني في الداخل، إذ تدفع المرأة ثمنًا مضاعفًا، سواء كانت ضحية مباشرة للجريمة، أو أمًا أو أختًا أو زوجة تعيش ألم فقدان أبنائها أو إخوتها أو زوجها، وهو ما يضاعف معاناة النساء".

حماية النساء مسؤولية الدولة

وحول مسؤولية حماية النساء، قالت طبري إن "حماية النساء والمواطنين تقع ضمن مسؤولية الدولة، إذ لا تتوفر لدى المواطنين الإمكانيات لجمع السلاح، وهذه ليست وظيفتنا، أما ادعاءات الشرطة بشأن عدم تعاون المواطنين العرب، فهي توحي وكأن الشرطة تريد من المواطنين القيام بعملها في التحقيقات وجمع الأسلحة".

ودعت طبري إلى فضح ما وصفته بـ"التواطؤ بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومنظمات الإجرام".

وعن دور المجتمع في مكافحة العنف ضد النساء، أوضحت أن "المسؤولية في المجتمع لا تقع على عاتق شريحة واحدة، فالدور الأساسي يقع على عاتق الجهاز الأمني، لكن هناك أيضًا دورًا لمنتخبي الجمهور والقيادات، من خلال مقاطعة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم".

وأضافت أن "العنف والجرائم المرتكبة بحق النساء لا ينفصلان عن السياق العام للجريمة المنظمة في الداخل، إذ إن لكل رجل يُقتل زوجة أو أمًا أو أختًا، وهذا يشكل جانبًا آخر من مأساة النساء".

"لا أمان للنساء دون أمان للمجتمع"

وشددت طبري على أهمية العدالة الاقتصادية في تمكين النساء من مواجهة العنف والتحرر من القيود التي تحول دون خروجهن من دائرته.

واختتمت حديثها بالقول: "لا أمان للنساء دون أمان للمجتمع، ونركز في حملتنا خلال الأيام الـ16 على العدالة الاقتصادية، التي تمنح المرأة القوة والحرية لكسر القيود المرتبطة بالعنف. فلا أمان للنساء دون أمان للمجتمع، ولا حرية دون عدالة اقتصادية، ومن المهم ربط هذه القضايا بالسياق العام وما يشهده مجتمعنا".