مصدر حزبي لـ"عرب 48": اتفاق القائمة المشتركة الثلاثية قد يُنجز اليوم أو غدًا

تتواصل المفاوضات بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لتشكيل القائمة المشتركة، وسط تقدم نحو صيغة توافقية، فيما رجّح مصدر حزبي التوصل إلى اتفاق نهائي مساء اليوم أو غدًا.

تتجه الأنظار إلى مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، ومحاولات تذليل العقبات والتوصل إلى صيغة توافقية حول تركيبة القائمة بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير.

وكانت لجنة الوفاق، بعد تفويضها من الأحزاب الثلاثة، قد عرضت مقترحها لتركيبة القائمة، وبموجبه تحصل الجبهة على أربعة مقاعد من أول سبعة، والتجمع على ثلاثة مقاعد من أول ثمانية، فيما تحصل الحركة العربية للتغيير على مقعدين من أول تسعة.

وأعربت الحركة العربية للتغيير عن رفضها مقترح لجنة الوفاق، غير أن المفاوضات بين الأحزاب تواصلت، وكان آخرها لقاء إيجابي عُقد أمس الإثنين، وجمع رئيس قائمة الجبهة، د. يوسف جبارين، والمرشح المحتمل للمقعد الثاني في قائمة العربية للتغيير، المحامي أسامة السعدي.

وقال مصدر حزبي مطّلع لـ"عرب 48" إن "المرحلة الحالية حساسة، والجميع معني بإنجاح المساعي الجارية لتشكيل القائمة المشتركة، ونحاول تجاوز هذه المرحلة من دون التعثر بأي عقبات".

وأضاف: "اليوم نحن أقرب إلى التفاصيل والصياغات النهائية، وهناك تقدم نحو صيغة توافقية، لكن ما زلنا بحاجة إلى سماع تأكيدات ومصادقات من بعض الأحزاب. إذا استمرت الأمور بشكل إيجابي، فقد نكون مساء اليوم أو غدًا أقرب إلى الصيغة النهائية".

وشدد المصدر على أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر، مؤكدًا استمرار المساعي، وأن الأجواء إيجابية حتى الآن.