اتفاق بين التجمع والجبهة والتغيير وإعلان رسمي قريب عن المشتركة الثلاثية

اتفاق نهائي بين التجمع والجبهة والتغيير لخوض انتخابات الكنيست المقبلة ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، فيما من المقرر أن يعقد مؤتمر صحافي مشترك قريبا من أجل الإعلان رسميا عن القائمة المشتركة.

توصلت الأحزاب الثلاثة (التجمع والجبهة والعربية للتغيير) إلى اتفاق نهائي لخوض انتخابات الكنيست المقبلة والمقرر لها في تشرين الأول/ أكتوبر 2026 ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، وذلك بعد أيام من المفاوضات في ما بينها بمشاركة لجنة الوفاق ورؤساء سلطات محلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وعُلم أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر صحافي قريب، لم يحدد موعده بعد، بمشاركة الأحزاب الثلاثة ولجنة الوفاق من أجل الإعلان رسميا عن إقامة القائمة المشتركة الثلاثية.

وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة، إنه "أنهينا (اليوم) جلسة أخيرة من الحوار، أتممنا من خلالها الحوار البناء الذي تم في الأيام الأخيرة بين رئيس قائمتنا بروفيسور يوسف جبارين، والنائب السابق عن العربية للتغيير أسامة السعدي، وقد تكللت هذه الجلسة بالاتفاق على كافة النقاط لننطلق إلى العمل فور المصادقة هذا المساء على ما تم التوصل إليه، في اجتماع اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير".

وأضاف "ويأتي الاتفاق وفقا لقرار لجنة الوفاق مع بعض التنازلات التي قدمتها المركبات الثلاثة، من منطلق المسؤولية الوطنية أمام التحديات الجسام التي تواجهنا".

وأكد شبيطة "بهذا نكون قد طوينا هذه الصفحة، وقريبا سيتم الإعلان الرسمي من خلال مؤتمر صحافي للقائمة"، مشيدا بالطواقم المفاوضة عن الجبهة والتجمع والتغيير ولجنة الوفاق ورؤساء السلطات المحلية والنشطاء الذين رافقوا وتابعوا وحثوا على إنجاز هذه المهمة بأسرع وقت.

ودعا سكرتير الجبهة إلى العمل نحو أكبر تمثيل، قائلا "نحو عشرة مقاعد للمشتركة وإسقاط حكومة اليمين الفاشي".