قيادة القائمة المشتركة تجتمع بسفراء الاتحاد الأوروبي في تل أبيب

اجتمعت قيادة القائمة المشتركة الثلاثية بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وتناولوا أبرز القضايا التي تواجه المواطنين العرب منها تفشي الجريمة وأزمة السكن والأرض والميزانيات المستحقة، بالإضافة إلى مخاطر الاستيطان وتصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة وسياسات الحكومة الإسرائيلية.

اجتمعت قيادة القائمة المشتركة الثلاثية ممثلة برئيس القائمة بروفيسور يوسف جبارين، والنائب د. أحمد الطيبي، والنائب السابق سامي أبو شحادة، ومرشح القائمة جعفر فرح والنائب عوفر كسيف، الخميس، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي في البلاد، وذلك في أول اجتماع سياسي بعد الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة.

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وعقد الاجتماع في مقر الاتحاد الأوروبي في تل أبيب بمشاركة أكثر من 20 سفيرا أوروبيا.

وتناول الاجتماع أهمية دور القائمة المشتركة في المرحلة السياسية الراهنة، ودورها في توحيد الصفوف ورفع نسبة التصويت وتعزيز التمثيل السياسي للمواطنين العرب في البلاد.

كما طرح المشاركون محاولات شطب المرشحين والقوائم العربية، ومساعي نزع الشرعية عن التمثيل السياسي العربي، مؤكدين خطورة هذه التوجهات على الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين العرب.

وتطرق الاجتماع إلى مخاطر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي، إلى جانب سياسات الحكومة الحالية التي تتنكّر لإرادة المجتمع الدولي وتقوّض أي فرصة للسلام وإنهاء أي أفق لحل سياسي عادل.

وعرض وفد القائمة المشتركة أمام السفراء أبرز القضايا التي تواجه المواطنين العرب، وفي مقدمتها تفشي العنف والجريمة المنظمة، وأزمة السكن والأرض، وهدم البيوت العربية وعدم الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وكذلك حرمان البلدات العربية من الميزانيات المستحقة في مجالات التطوير والتعليم والصناعة والخدمات الاجتماعية.

وشدد ممثلو القائمة المشتركة خلال اللقاء على أهمية توسيع دور دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة سياسات العنصرية والتطرف، والدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وإنهاء الاحتلال.