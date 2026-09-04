جعفر فرح يسحب ترشحه للكنيست

أبلغ جعفر فرح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قراره بسحب ترشحه للكنيست بعدما كان بالموقع الثاني ضمن قائمة الحزب وفي الموقع الرابع بالقائمة المشتركة الثلاثية لانتخابات الكنيست، وذلك إثر ادعاءات بارتكاب تحرشات واعتداءات جنسية.

أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن مرشحها جعفر فرح أبلغها أمس، الخميس، بقراره بسحب ترشحه للكنيست ضمن الموقع الثاني في قائمة الحزب والموقع الرابع في القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك إثر عدة شهادات تضمنت ادعاءات بارتكابه تحرشات واعتداءات جنسية.

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وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة في بيان، إن "خطوة فرح هذه جاءت من منطلق المسؤولية الوطنية والحزبية وبالتنسيق مع هيئات الحزب والجبهة وشخصيات قيادية جبهوية حيفاوية وقطرية، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات ضرب القائمة المشتركة من خلال استغلال الادعاءات" بحقه "والتي نفاها جملة وتفصيلا".

وأضاف أن فرح "أكد أنه سيبذل قصارى جهده في الفترة القادمة لمواصلة نشاطه السياسي والاجتماعي وتجنده لنصرة الجبهة والحزب والقائمة المشتركة".

وقالت الجبهة إنها ترى "بخطوته هذه تضحية كبيرة تنم عن مسؤولية وشجاعة كبيرتين كعهدنا به منذ نشاطه في صفوف الشبيبة الشيوعية والحركات الطلابية وبدوره الطلائعي في إنشاء وإدارة مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها مركز مساواة الحقوقي، والذي قام ضمن إدارته بعمل مهني وجماهيري هام".

وذكرت "نعبر عن تقديرنا العميق لاستعداد جعفر لوضع كل طاقاته لنصرة القائمة المشتركة والنهوض بالعمل الحزبي، ونأمل له تجاوز الأزمة الصحية العابرة بأسرع وقت".

وأشارت الجبهة إلى أن السكرتارية القطرية واللجنة المركزية للحزب ستعقدان غدا السبت جلسة مشتركة لانتخاب مرشحها للمقعد الثاني، وقالت إن "باب المنافسة مفتوح لأعضاء مجلس الجبهة القطري كافة".