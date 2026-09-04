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04/09/2026 - 18:32

برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة الأولى

"داخل الصندوق"

برنامج حواري تحليلي من إنتاج موقع "عرب ٤٨"، يتناول أسبوعيًا، مساء كل يوم جمعة، أهم القضايا في المشهد الانتخابي الإسرائيلي.

في هذه الحلقة، نتناول قضايا سياسية عدة، محليًا وإسرائيليًا: انسحاب جعفر فرح من الترشح ضمن القائمة المشتركة في أعقاب الشكاوى ضده، وتحالف القائمة الموحدة مع يوآف سيغالوفتش. وفي محور "في العمق"، نتناول الفروقات بين أحزاب اليمين في إسرائيل والتصعيد الإسرائيلي في الضفة. وفي الختام، نتحدث عن أزمات نتنياهو و"شظايا اليمين"، وهل ستكون هذه الانتخابات نهاية عهده؟

إنتاج: موقع عرب ٤٨
تقديم وإعداد: سماح وتد | أمل عرابي | عبد أبو شحادة
محرر مسؤول: رامي منصور
طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش
تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو
تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني
مونتاج: عيد عدوي
تحريك وأنيميشن: نايف شقور
ساوند: أور كورتشاك
برومبتر: جهينة جرار
مكياج: ميس بشكار
إخراج: أكرم عودة
تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا

انتخابات الكنيست أمل عرابي رامي منصور عبد أبو شحادة جعفر فرح داخل الصندوق سماح وتد

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