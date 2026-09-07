مجلس الجبهة ينعقد في جلسة استثنائية مغلقة لحسم ترشيح جعفر فرح

مجلس الجبهة القطري يعقد جلسة استثنائية في شفاعمرو لبحث توصية بسحب ترشيح جعفر فرح للموقع الثاني، على خلفية شبهات التحرش المنسوبة إليه والخلاف التنظيمي المتصاعد بشأن استمراره في القائمة.

يعقد مجلس الجبهة القطري، مساء اليوم الإثنين، جلسة استثنائية مغلقة في قاعة العوادية في شفاعمرو، مخصصة لبحث مسألة ترشح جعفر فرح للموقع الثاني في قائمة الجبهة والتصويت على توصية بسحب ترشيحه.

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وتأتي الجلسة في ذروة أزمة سياسية وتنظيمية داخل الجبهة، على خلفية شبهات تحرش نُسبت إلى فرح، بعد أن قالت جمعيتا "نساء ضد العنف" و"السوار" إنهما استندتا إلى سبع شهادات لنساء، وطالبتا باعتزاله العمل السياسي، فيما شُكّلت داخل الجبهة لجنة فحص للنظر في الإفادات المتعلقة بالقضية.

وكان الخلاف قد تصاعد بعدما أعلنت قيادة الجبهة، يوم الجمعة، أن فرح أبلغها بسحب ترشحه للموقع الثاني، قبل أن يؤكد لاحقًا تمسكه بالترشح، معتبرًا أن انتخابه للموقع تم بصورة دستورية بقرار من مجلس الجبهة.

وترافقت الأزمة مع احتجاجات داخلية واتهامات من مؤيدي فرح بمحاولة إقصائه والضغط عليه للانسحاب، في مقابل تمسك قيادة الجبهة بمواصلة المسار التنظيمي لبحث القضية.

قبيل انعقاد الجلسة ("عرب ٤٨")

وكان سمير أبو زيد، الذي طُرح اسمه مرشحًا بديلًا للموقع الثاني، قد أعلن في وقت سابق اليوم سحب ترشحه، بعدما قال إن ترشحه جاء استنادًا إلى إعلان انسحاب فرح، وإن تمسك الأخير بالموقع يجعل سبب ترشحه غير قائم.

وتكتسب الجلسة أهمية إضافية مع فتح باب تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست اليوم الإثنين، على أن يُغلق غدًا الثلاثاء، ما يضع مجلس الجبهة أمام مهلة زمنية ضيقة لحسم مسألة الموقع الثاني وترتيب القائمة المشتركة الثلاثية المرتقب تقديمها.

وبحسب الدعوة الموجهة إلى أعضاء مجلس الجبهة، تأتي الجلسة استنادًا إلى قرارات اتخذتها السكرتارية القطرية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماعيهما الأخيرين، إضافة إلى ما وصفته بـ"البلاغ المفاجئ" من جعفر فرح بشأن موقفه من ترشحه ضمن قائمة الجبهة.

ومن المقرر أن تُعرض أمام المجلس نتائج لجنة الفحص التي أعدّت تقريرًا بشأن الإفادات الموجهة بحق فرح، إلى جانب إفادات إضافية قالت الدعوة إنها وصلت في الفترة الأخيرة، على أن تُمنح لفرح فرصة للرد.

*مجلس الجبهة ينعقد في جلسة استثنائية مغلقة لحسم ترشيح جعفر فرح*



يوسف جبارين قبيل انطلاق الجلسة: الأولوية الحفاظ على وحدة الجبهة وقوتها والانطلاق موحدين نحو تقديم القائمة المشتركة غدًا



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ويتضمن جدول أعمال الجلسة تصويتًا على توصية بسحب ترشيح فرح من قائمة الجبهة. وفي حال إقرار سحب الترشيح، سيجري المجلس انتخاب مرشح آخر لشغل الموقع الثاني. وأشارت الدعوة إلى أن مجلس الجبهة، باعتباره الهيئة العليا، هو الجهة المخولة بإقرار آلية التصويت في القسم الأول من أعمال الجلسة.

وقال جعفر فرح، فور دخوله إلى قاعة الاجتماع: "الأهم بالنسبة إلينا هو أن نحافظ على وحدتنا معًا، وأن نخرج معًا لإقناع الناس بالمشاركة والتصويت. هذا هو الأهم".

وأضاف: "لدينا معركة أهم مني. غزة تُدمَّر، وهناك شعب يعاني، وهناك قضايا اجتماعية تابعناها وكانت مهمة، ولذلك من المهم أن يُحسم هذا الموضوع اليوم، وأن نخرج بعدها لخوض المعركة الانتخابية".

وتابع: "هناك اقتراحات، سنستمع إلى الاقتراحات، وإذا كانت هناك حاجة إلى التصويت عليها، فسنصوّت عليها".

يوسف جبارين، قبيل انعقاد الجلسة ("عرب ٤٨")

وقال د. يوسف جبارين، قبيل انعقاد الجلسة، إن "الأولوية في هذه المرحلة هي الحفاظ على قوة الجبهة ووحدتها"، مشددًا على أن "اليوم يشكل أيضًا انطلاقة نحو تقديم القائمة المشتركة بصورة وحدوية".

وأضاف جبارين: "نريد أن تكون انطلاقتنا اليوم نحو تقديم القائمة المشتركة غدًا بصورة وحدوية في الكنيست، والانطلاق بعد ذلك إلى المعركة الانتخابية. أمامنا تحديات كبيرة، ونحن بحاجة إلى كل هذه القوة الشبابية والسياسية التي تمثلها الجبهة، باعتبارها قوة طلائعية ومركزية بين أبناء شعبنا".

وتابع: "نريد أن نحافظ على وحدتها وعلى قوتها أمام المعركة الانتخابية".

وحول ما إذا كان ذلك مرتبطًا بمصير ترشيح فرح، قال جبارين إن "هذا النقاش لأعضاء المجلس، وهم من سيقررون"، مضيفًا: "وهذه هي قوتنا، في الجو الديمقراطي الذي نحمله، وهذه أمانة لكل الكوادر في الجبهة".