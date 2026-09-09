المشتركة تستنكر طلب بن غفير شطب الموحدة: اعتداء على التمثيل السياسي العربي

استنكرت القائمة المشتركة طلب بن غفير لشطب القائمة الموحدة، مؤكدة أنه اعتداء سافر على التمثيل السياسي للجماهير العربية، ودعت للترفع عن الخلافات الحزبية والوقوف صفا واحدا لمواجهة محاولات الإقصاء، عبر تعزيز المشاركة الانتخابية والتصويت.

استنكرت القائمة المشتركة طلب الشطب الذي تقدم به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بحق القائمة الموحدة، مشددة على أن هذه الخطوة تشكل اعتداء سافرا على حق الجماهير العربية في التمثيل السياسي، ومحاولة جديدة لضرب شرعية صوته وإرادته الديمقراطية.

وأكدت المشتركة في بيان، الأربعاء، أنه بصرف النظر عن أي خلاف سياسي أو انتخابي بينها وبين القائمة الموحدة، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يفرض الوقوف صفا واحدا في وجه محاولات الفاشيين المساس بحقوق شعبنا وتمثيله السياسي، ورفض أي محاولة لإقصاء أي قوة سياسية تمثل من المجتمع العربي عن الساحة السياسية.

وأضافت أن من المفارقات المريرة أن يتقدم بمثل هذا الطلب شخص أُدين في السابق بدعم منظمة إرهابية، والتحريض على العنصرية، إلا أن وصول أمثاله إلى أعلى مواقع القرار في الحكومة الإسرائيلية جعل من هذا النهج الفاشي والعنصري جزءا متجذرا في سياساتها.

ولفتت المشتركة إلى أنه بعد تسليم قوائمها، الثلاثاء، "ورغم رغبتنا بأن تكون المشتركة رباعية وتوحيد مختلف القوى السياسية الفاعلة في قائمة واحدة، فإن واجبنا اليوم هو الوقوف جنبًا إلى جنب في مواجهة حكومة بن غفير و(بتسلئيل) سموتريتش و(رئيس الحكومة، بنيامين) نتنياهو، ووضع الخلافات السياسية جانبا حين يتعلق الأمر بالتصدي لمحاولات الإقصاء والشطب وضرب حقوقنا جميعا".

واختتمت المشتركة بيانها بالتأكيد أن "مواجهة محاولات الإقصاء والشطب لا تكون بالتراجع أو الانكفاء، بل بتعزيز الحضور السياسي للجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية، عبر الخروج للتصويت وصد الفاشيين الذين يسعون إلى إضعاف تمثيلنا، وأن القوة المشتركة قادرة على صنع التغيير".