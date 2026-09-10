المشتركة تدعو الموحدة إلى توقيع اتفاق فائض أصوات

رئيس القائمة المشتركة يدعو القائمة الموحدة إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات، مؤكدًا أن الخلافات السياسية لا تمنع إدارة المنافسة بخطاب يحترم الناخب ويهدف إلى رفع نسبة التصويت ومنع هدر الأصوات العربية.

دعا رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، اليوم الخميس، القائمة الموحدة إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات، بهدف تقليص هدر الأصوات العربية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الخطوة لا تلغي الخلافات السياسية بين القائمتين.

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وقال جبارين إن "هذا لا يعني عدم وجود اختلافات سياسية جدّية، لكن نريد إدارة النقاشات بخطاب يحترم عقل الناخب، من دون اللجوء إلى أي خطاب منفّر أو لغة تخلق التوتر والاحتقان"، مضيفًا أن هذه الخطوة تحمل "رسالة اجتماعية مهمة لمجتمعنا بأنه يمكن المنافسة والنقاش بأجواء طيّبة".

وأضاف أن الحملة الانتخابية في المجتمع العربي يجب أن تركز على "الإيجاب الذي فينا، وليس على السلب الذي في الآخرين"، مشددًا على أن الاختلاف في المواقف لا يعني إلغاء النقاش، وإنما إدارته بخطاب واضح ومقنع يحافظ على أجواء إيجابية.

وقال جبارين إن "هذه الانتخابات ليست معركة بيننا؛ إنها معركة أمام الحكومة الفاشية على وجودنا ومستقبلنا"، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لرفع نسبة التصويت ومنع هدر الأصوات.

وتابع أن "مشتركة قوية في الكنيست، تضم عشرة أعضاء وأكثر، هي الضمان لإسقاط حكومة الفاشية والعنصرية والإبادة"، مؤكدًا أن هذا سيكون الخطاب الأساسي للقائمة المشتركة خلال حملتها الانتخابية.