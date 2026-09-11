المشتركة والموحدة توقعان على اتفاق فائض أصوات وتعهد بحملة انتخابية نزيهة

التوقيع على اتفاق فائض أصوات وتعهد بحملة انتخابية نزيهة بين القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، وينص الاتفاق على أنه يأتي لتحقيق الأهداف المشتركة برفع نسبة التصويت والمشاركة الانتخابية وإسقاط الحكومة اليمينية.

وقعت القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، الجمعة، على اتفاق فائض أصوات وتعهد بحملة انتخابية نزيهة، وذلك بحضور ممثلين عن القائمتين وأعضاء من لجنة الوفاق الوطني.

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ووقع على الاتفاق وكيل القائمة المشتركة أمجد شبيطة ووكيل القائمة الموحدة المحامي يحيى دهامشة، ورئيس لجنة الوفاق الوطني الكاتب محمد علي طه والناطق باسمها بروفيسور مصطفى كبها، وبمشاركة يوسف طاطور عن القائمة المشتركة.

ويشير الاتفاق إلى أن التوقيع من قبل القائمتين يأتي من منطلق الشعور بالمسؤولية وسعيا لتحقيق الأهداف المشتركة برفع نسبة التصويت والمشاركة الانتخابية وإسقاط الحكومة اليمينية، ولخوض السجال الانتخابي بصورة حضارية بعيدا عن التخوين والتشهير والتجريح والفبركة، ورغبة بالحفاظ على الحصانة الاجتماعية والسلم الأهلي في المجتمع العربي.

وينص الاتفاق على دعوة القائمتين لكوادرهما ومؤيديهما إلى جانب عموم الناخبين، للالتزام بأصول النقاش والحوار رغم الاختلافات السياسية والتباين في المواقف والآراء. ويشدد الاتفاق على أن الالتزام بهذه المبادئ يجب أن ينعكس على جميع التصريحات والسجالات الانتخابية، وعبر مختلف المنصات الإعلامية.