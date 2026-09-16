التجمع: طلب الشطب حلقة جديدة في محاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي

قال التجمع الوطني الديمقراطي إنه يرى بالطلب الذي قدمه حزب بن غفير لشطب رئيسه سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف والأحزاب العربية، حلقة جديدة في حملة التحريض والملاحقة السياسية ومحاولات نزع الشرعية عن الجماهير العربية وقياداتها وممثليها السياسيين.

أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا الأربعاء، إثر طلب الشطب الذي قدّمه حزب "عوتسما يهوديت" ضد رئيس الحزب سامي أبو شحادة، حيث قال إنه يرى فيه حلقة جديدة في حملة التحريض والملاحقة السياسية ومحاولات نزع الشرعية عن الجماهير العربية وقياداتها وممثليها السياسيين.

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وأضاف التجمّع في بيانه "تكمن مفارقة صارخة في أن من يقف خلف هذا الطلب هو إيتمار بن غفير، الذي سبق أن أُدين قضائيًا بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، ويحاول اليوم أن يحدد من يحق له خوض الانتخابات وتمثيل الجمهور".

وتابع "عُرف سامي أبو شحادة طوال مسيرته مناضلًا وناشطًا سياسيًا ومجتمعيًا، كرّس سنوات طويلة للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق شعبه، وللنضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. كانت مواقفه الوطنية والسياسية جزءًا من نضال سياسي علني، ومن رؤية تسعى إلى مستقبل يقوم على الحرية والعدالة والمساواة للفلسطينيين واليهود على حد سواء".

وشدد التجمع على أنه "لطالما عبّر (الحزب) بوضوح عن مواقفه الوطنية والإنسانية، وتمسّك بالنضال السياسي والمدني والسلمي، ورفض استهداف المدنيين وسفك الدماء، ووقف ضد الحرب وما تسلبه من أرواح وما تخلّفه من قتل ودمار وتهجير ومآس إنسانية. وفي الوقت ذاته، تمسّك التجمّع بالدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعن حقه في الحرية والكرامة والعدالة وإنهاء الاحتلال".

وأوضح أن "رفض الحرب واستهداف المدنيين هو موقف إنساني ومبدئي، كما أن رفض الاحتلال والقمع والتمييز والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو موقف سياسي ووطني مشروع. ومحاولة الخلط المتعمّد بين الأمرين، أو اقتطاع تصريحات ومواقف سياسية من سياقها وتحويلها إلى أساس لنزع الشرعية، تشكل مسعى لتجريم الموقف الوطني الفلسطيني وتحويل آلية الشطب إلى أداة للإقصاء السياسي".

وأنهى التجمع بيانه بالقول "إن استهداف أبو شحادة لا يأتي بمعزل عن محاولات شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والنائب المناضل عوفر كسيف. فاتساع دائرة الاستهداف، رغم الاختلافات السياسية بين هذه القوى، يثير مخاوف جدية من تضييق مساحة العمل السياسي والتمثيل الديمقراطي، واستهداف الأصوات العربية واليهودية المناهضة للحرب والاحتلال والعنصرية والمدافعة عن المساواة والعدالة".