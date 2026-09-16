التجمع يقر 10 نقاط أساس في العمل السياسي والجماهيري في إطار طرحه الحزبي والسياسي

في ما يلي 10 نقاط أقرها المكتب السياسي للتجمع واعتبرها نقاط أساس في العمل السياسي والجماهيري، مشيرا إلى أنها تقع في طلب طرحه الحزبي والسياسي عملا وممارسة.

من مؤتمر التجمع بعد انتخاب قائمة مرشحيه لانتخابات الكنيست المقبلة ("عرب 48")

أقر المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، 10 نقاط اعتبرها نقاط أساس في العمل السياسي والجماهيري، وتقع في صلب طرحه الحزبي والسياسي عملا وممارسة؛ وفق ما جاء عنه.

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وفي ما يلي النقاط كما أقرها المكتب السياسي للتجمع:

1. العمل على ترسيخ دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون وفصل السلطات، تصون كرامة الإنسان وحريته، وحرية التعبير والتنظيم السياسي، والمساواة وحظر التمييز بين جميع سكانها ومواطنيها، بما في ذلك ضمان الحقوق الجماعية للمواطنين العرب.

2. العمل على إلغاء كافة خطط التهجير (الترانسفير) والحصار المفروض على سكان قطاع غزة، وكذلك التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في حرب أكتوبر 2023 من أجل تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

3. السعي لتحقيق حل عادل للمسألة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية.

4. العمل على القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي في إسرائيل.

5. العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة مكافحة البطالة والفقر، وتقليص الفجوات بين المركز والضواحي (الطرفية) وبين كافة القطاعات.

6. العمل من أجل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتجميد أوامر الهدم في المجتمع العربي.

7. العمل من أجل الاعتراف بحقوق المواطنين المهجرين (المهجرين داخليا) وإعادتهم إلى قراهم.

8. العمل على تقليص الفجوات بين السلطات المحلية اليهودية والعربية، بما في ذلك ضمان مبادئ العدالة التوزيعية، والمساواة في توزيع مناطق نفوذ السلطات المحلية وفي توزيع الميزانيات على حد سواء.

9. تعزيز إجراء إصلاح في منظومة التعليم العربي يسعى إلى تغيير أهداف التعليم، ويرتكز على إدارة عربية ذاتية، ويربي، من بين أمور أخرى، على القيم الكونية (العالمية) بما في ذلك المساواة على أساس الجندر (النوع الاجتماعي).

10. العمل على ضمان قيم كرامة الإنسان والمساواة لجميع الأسرى والمعتقلين دون تمييز على أساس القومية أو نوع المخالفة/التهمة.