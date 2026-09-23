القائمة المشتركة تفتتح حملتها الانتخابية في النقب بمهرجان في حورة

افتتحت القائمة المشتركة، مساء الثلاثاء، حملتها الانتخابية في النقب بمهرجان جماهيري أقيم في بلدة حورة، بمشاركة مرشحي القائمة وعدد من الشخصيات والقيادات المحلية، وسط إعلان شخصيات بارزة دعمها للقائمة.

نظمت القائمة المشتركة، مساء أمس الثلاثاء، مهرجانها الافتتاحي في منطقة النقب، وذلك في بلدة حورة، تحت شعار "بإيدنا نغيّر".

وشارك في المهرجان مرشحو القائمة، يوسف العطاونة، وهو من أبناء البلدة المضيفة، ويوسف جبارين، وحسن النصاصرة، وبكر عواودة، وسط حضور من وجهاء وشخصيات اجتماعية ومحلية.

كما شارك في المهرجان عدد من رؤساء السلطات المحلية، من بينهم طلال القريناوي وعبد العزيز النصاصرة.

وخلال المهرجان، أعلن المحامي عبد العزيز النصاصرة دعمه للقائمة المشتركة، إلى جانب إعلان شخصيات ووجهاء آخرين في المنطقة تأييدهم للقائمة المشتركة.