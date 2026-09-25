التجمع: مستمرون في معركة إلغاء شطب سامي أبو شحادة ولن تنجح محاولات استهدافنا وإقصاء مجتمعنا

أكد التجمع استمراره بكل قوة في معركة إلغاء قرار شطب رئيسه سامي أبو شحادة من قبل اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست، وشدد على أن ذلك "يعكس مسارا أوسع من محاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي وقياداته السياسية".

أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه مستمر بكل قوة في معركة إلغاء قرار شطب رئيسه سامي أبو شحادة، متمسكا بحقه في الترشح ضمن القائمة المشتركة، وبحق "مجتمعنا في اختيار ممثليه وقياداته، ورافضا محاولات هندسة تمثيله السياسي وقياداته الوطنية".

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كما أكد في بيان له، الجمعة، أن "القضية تتجاوز حزبا أو شخصا واحدا، وأن استهداف سامي أبو شحادة إلى جانب شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وعوفر كسيف، يعكس مسارا أوسع من محاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي وقياداته السياسية".

وأضاف التجمّع "ندرك أن ملف شطب سامي من أكثر ملفات الشطب تعقيدًا، وأنه يأتي في ظل أجواء سياسية عنصرية وحملة تحريض فاشية غير مسبوقة، لكن ذلك لا يمحو مسيرة قائد سياسي كرّس سنوات طويلة للنضال السياسي والمدني. وتابع "لقد عبر سامي مرارًا عن مواقفه وأوضح في معرض ردّه عن تمسّكه بالعمل السياسي السلمي وموقفه الرافض للعنف والمسّ بحياة الناس في السابع من أكتوبر، وتمسكه بالدفاع عن قيم العدالة والمساواة الحقيقية للجميع، عربًا ويهودًا. كما تمسك أبو شحادة بالموقف المبدئي الأخلاقي الرافض للإبادة في غزّة وضرورة إنهاء الاحتلال ووقف كافة الحروب وإحقاق السلام العادل والشامل وطرح بديل ديمقراطي حقيقي يؤسس لمواطنة كاملة وحقيقية تضمن المساواة للجميع".

وأشار إلى أن "إيتمار بن غفير، الذي يقود حملة شطب سامي ونزع الشرعية عن التمثيل السياسي العربي، سبق أن أُدين جنائيًا، بما في ذلك بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية"، مؤكدًا "لن نقبل أن ينصّب بن غفير نفسه حكمًا على شرعية ممثلي مجتمعنا. شرعيتنا لا يمنحها بن غفير ولا يستطيع سحبها، وقيادات مجتمعنا يختارها مجتمعنا".

وانتقد التجمّع موقف حزب "الديمقراطيين"، الذي أيد الشطب الشخصي لسامي أبو شحادة، مؤكدًا "مجددا يسقط قناع وزيف واستعلاء ما تبقى من يسار صهيوني فالالتزام بقيم الديمقراطية لا يُختبر فقط في معارضة بن غفير واليمين المتطرف ضمن حدود إجماع الأغلبية، وإنما أيضًا وبالأساس في الدفاع عن الحقوق السياسية لمن يختلف مع هذا الإجماع، وعن حق الجمهور في اختيار ممثليه". وأضاف أن في ذلك دلالة أخرى على ضرورة رفض التصويت للأحزاب الصهيونية التي تؤيد شطب صوت مجتمعنا".

ودعا التجمّع "جماهير شعبنا وكافة القوى السياسية والديمقراطية والمؤسسات الحقوقية، محليًا ودوليًا، إلى الدفاع عن حق سامي أبو شحادة وعوفر كسيف والقائمة المشتركة والموحدة في الترشح والاختيار والتمثيل السياسي".

وختم بيانه بالقول "على مدار ثلاثة عقود واجهنا محاولات متكررة لشطب التجمّع واستهداف قياداته ومشروعه السياسي، وفي كل مرة تجاوزناها واستمررنا. هذه المرة أيضًا سنواصل الدفاع عن حقنا في العمل والتمثيل السياسي، وسنواصل إلى جانب شركائنا في القائمة المشتركة العمل من أجل تمثيل قوي لمجتمعنا. مشروع سياسي حمله ودافع عنه عشرات الآلاف من أبناء شعبنا لا يُمحى بقرار لجنة ولا بحملة تحريض".