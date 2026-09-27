كرامة: شطب القوائم والمرشحين العرب تكريس للإقصاء السياسي والعنصرية المؤسسية

قال "كرامة - المركز لمناهضة العنصرية في إسرائيل"، اليوم الأحد، إن قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب ترشح قوائم ومرشحين عرب تمثل "حلقة أخرى في سلسلة التمييز والعنصرية المؤسسية والممنهجة ضد المواطنين العرب"، معتبرًا أنها تأتي في سياق سياسات متواصلة تحد من حقوق المواطنين الفلسطينيين السياسية.

وأضاف المركز، في بيان أصدره حول قرارات الشطب، أن هذه السياسات "لا تقتصر على منع التمثيل السياسي في هذه الانتخابات"، وإنما تندرج ضمن "بنية أوسع من عدم المساواة في الحقوق والمكانة السياسية"، تُحدَّد فيها حدود المشاركة والتمثيل وفق انتماءات قومية مختلفة.

وبحسب "كرامة"، فإن قرارات الشطب تعكس استمرار سياسات تهدف إلى "تثبيت الهيمنة والفوقية اليهودية في المجالين السياسي والمؤسساتي"، من خلال تضييق المجال المتاح أمام المواطنين الفلسطينيين لممارسة حقوقهم السياسية، فرديًا وجماعيًا.

واعتبر المركز أن شطب القوائم والمرشحين العرب "لا يشكّل خروجًا استثنائيًا عن واقع المساواة السياسية"، بل يكشف، وفقًا له، عن "الحدود المفروضة أصلًا على هذه المساواة"، وعن اختلال بنيوي في توزيع القوة والتمثيل والامتيازات السياسية.

واستنكر "كرامة" بشدة قرارات الشطب والإقصاء، معتبرًا أنها تكرّس "الإقصاء السياسي والتمييز البنيوي بحق المواطنين الفلسطينيين"، وحذر من تحويل الآليات القانونية والانتخابية إلى أدوات لإعادة إنتاج واقع من "الفصل السياسي والتراتبية القومية".

وأشار المركز إلى أن ذلك قد يؤدي، بحسب بيانه، إلى إخضاع حق فئة من المواطنين في التنظيم والتمثيل والمشاركة السياسية لقيود لا تُفرض، وفقًا له، على نحو مماثل على الأحزاب والمرشحين اليهود.

وشدد "كرامة" على أن التمثيل السياسي للمواطنين الفلسطينيين "ليس منحة تُمنح لهم ضمن نظام متساوٍ في الأصل"، وأن حقهم في المشاركة السياسية لا يختزل في السماح لهم بالمنافسة في انتخابات بعينها، بل يشكل، بحسب المركز، جزءًا من حقوقهم الجماعية والفردية التي ينبغي أن تُمارس على قدم المساواة.

وقال المركز إنه سيتابع "عن كثب" حيثيات قرارات لجنة الانتخابات المركزية ومسار الاستئناف أمام المحكمة العليا، مؤكدًا مواصلة عمله ضد سياسات الإقصاء السياسي والتمييز البنيوي، والدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين في التنظيم والتمثيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.