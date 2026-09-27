نساء النقب يؤسسن مجلسًا استشاريًا لتعزيز حضورهن في الحياة العامة وانتخابات الكنيست

اختُتم في مدينة رهط المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس النسائي الاستشاري - النقب، بمشاركة نساء من مختلف مناطق النقب، بينها القرى مسلوبة الاعتراف.

اختُتمت في مدينة رهط أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس النسائي الاستشاري - النقب، أمس السبت، بمشاركة نساء من مختلف مدن وبلدات وقرى النقب، بينها القرى مسلوبة الاعتراف، بهدف إقامة إطار نسائي مستمر يعزز مشاركة النساء في الحياة العامة وصناعة القرار.

وينطلق المجلس، بحسب القائمات عليه، من رؤية تسعى إلى جمع النساء من مختلف مناطق النقب وتجاربهن، والعمل بصورة منظمة على القضايا التي تمس حياتهن، إلى جانب تعزيز مشاركتهن في الانتخابات المقبلة وتوسيع حضورهن وتأثيرهن في المجال العام.

وشهد المؤتمر، الذي شارك فيه كل من د. مها كركبي صباح، والمحامي يوسف العطاونة، والأستاذ حسن النصاصرة، نقاشًا حول واقع النساء في النقب والتحديات التي يواجهنها، وسبل تحويل القضايا اليومية إلى قضايا تحظى بمتابعة وعمل نسائي منظم ومستمر.

وتطرّق المشاركون إلى مجموعة من القضايا التي يعتزم المجلس وضعها في صلب عمله، بينها قضايا الأرض والمسكن، وهدم المنازل والاعتراف بالقرى، والتعليم والخدمات، والتشغيل والمواصلات والأمان، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجه النساء في القرى مسلوبة الاعتراف.

وأكد المؤتمر أهمية تعزيز حضور النساء في مواقع التأثير وصناعة القرار، وعدم حصر دورهن في المشاركة الانتخابية، بل ضمان أن تكون قضاياهن وتجاربهن جزءًا من النقاش العام وصياغة السياسات ومتابعة الملفات التي تؤثر على حياتهن وأسرهن ومجتمعهن.

وفي هذا السياق، شدد المؤتمر على أهمية مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة للتعبير عن قضاياهن وأولوياتهن والمساهمة في تحديد شكل التمثيل السياسي القادم.

ومن المقرر أن يواصل المجلس عمله بعد انتهاء المؤتمر من خلال توسيع شبكة المنسقات في مختلف مدن وقرى النقب، وبناء قنوات تواصل وتنظيم تتيح متابعة قضايا النساء وتعزيز مشاركتهن واستمرار العمل المشترك بين مختلف المناطق.

وقالت اللجنة التحضيرية للمجلس في ختام المؤتمر إن تأسيس المجلس يشكل بداية لعمل نسائي مستمر، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتركز على توسيع المشاركة والتنظيم والعمل على القضايا التي تواجه النساء في النقب.