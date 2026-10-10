جبارين: سنستعمل كل أدواتنا لتغيير الحكومة وسنكون شبكة أمان... أولا لشعبنا

قال رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبارين، إنه "سنستعمل كل أدواتنا وسنكون شبكة أمان، أولا لشعبنا (..)"، مضيفا "إذا كانوا يريدون دعمنا عليهم التفاوض معنا على مطالب مجتمعنا".

تحدث رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبارين في كلمة مصورة مساء، السبت، عن رؤية المشتركة لانتخابات الكنيست وإستراتيجيتها في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع العربي في هذه المرحلة المفصلية.

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وذكر جبارين في كلمته، أن "المشتركة اليوم هي أوسع وحدة ممكنة في صفوف مجتمعنا بين أحزاب وأوساط مختلفة لهدف مشترك، وبأيدينا نسقط هذه الحكومة ونفرض شروطنا على أي تشكيلة سياسية ما بعد الانتخابات".

وقال إنه "سنستعمل كل أدواتنا حتى نقوم بتغيير هذه الحكومة، وسنكون شبكة أمان"، مبينًا "سنكون شبكة أمان أولا لشعبنا ضد الجريمة وضد هدم البيوت (بضمنها) خرائط هيكلية وأراضي للأزواج الشابة وترخيص والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، وشبكة أمان لشبابنا وصبايانا ولكرامتنا وحقوقنا القومية والمدنية، وأفق سياسي حقيقي لشعبنا الفلسطيني".

وخاطب قائلا "نحن لا نعطي شيكًا على بياض، إذا كانوا يريدون دعمنا عليهم التفاوض معنا على مطالب مجتمعنا"، مشيرا إلى أنه "باستطاعتنا أن نغير ونؤثر، لكن التأثير ليس بمعنى التنازل عن كل شيء ولا بثمن التصويت على ميزانيات الحرب والاستيطان، وليس بثمن القبول بقانون القومية وإدامة الفوقية اليهودية، ولا بأن نخفض صوتنا ونسكت أمام الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين ومنع رفع الأذان والاعتداء على الكنائس والأديرة والرهبان".

كما تحدث جبارين قائلا "نحن نعيش في مرحلة يمكن أن تكون الأخطر في تاريخ جماهيرنا، فاشية وعنصرية واستهداف متواصل وتصعيد غير مسبوق في ظل حكومة لا تشبع من دم شعبنا، وتستهدفنا هنا في كل مجالات حياتنا وتأخذ هذه البلاد والمنطقة إلى الهاوية".

وشدد على أنه "بحسب كل المعطيات لا توجد حكومة بديلة لحكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، التي من الممكن أن تتشكل من دون التفاوض مع المشتركة. لذلك هذه الانتخابات هي فرصتنا والمعادلة اليوم واضحة: مشتركة أكبر، قوتنا أكبر، تأثيرنا أكبر".