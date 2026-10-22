محامون عرب يطلقون مبادرة لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى أكثر من 70%

دعت مبادرة "70% وزيادة" إلى توسيع المشاركة الانتخابية، وتعزيز العمل الجماعي لمواجهة العنف والجريمة والتشريعات التي وصفها المشاركون بالعنصرية.

جانب من اجتماع المحامين العرب، أمس

عُقد، أمس الأربعاء اجتماع بمشاركة واسعة من المحاميات والمحامين العرب من مختلف أنحاء البلاد، في إطار مبادرة "70% وزيادة"، التي تهدف إلى رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى أكثر من 70%، وتعزيز الحضور والتأثير السياسيين للمجتمع العربي، في ظل تصاعد العنف والجريمة واستمرار سنّ تشريعات تستهدف حقوقه، بحسب ما أكده المشاركون.

وتناول الاجتماع، الذي بادرت إليه مجموعة من المحامين، سبل توحيد الجهود المهنية والمجتمعية، وتحويل الدعوة إلى مشاركة انتخابية أوسع إلى خطوات عملية، مع التشديد على أهمية الدفاع عن الحقوق والحريات وصون المبادئ الديمقراطية واستقلالية مهنة المحاماة.

وافتتحت المحامية رغدة عواد الاجتماع، التي تولّت عرافته، مرحّبة بالمشاركين، ومؤكدة أهمية استقلالية مهنة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات، والحفاظ على المبادئ الديمقراطية.

وتطرقت مداخلات المشاركين إلى التحديات التي يواجهها المجتمع العربي، وفي مقدمتها تفشي العنف والجريمة وتداعياتهما على أمن المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. وفي هذا السياق، شدّد المحامي خالد حسني الزعبي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز المشاركة الانتخابية بوصفها إحدى الأدوات المتاحة للتأثير في السياسات العامة وإحداث التغيير.

من جهته، حذّر المحامي محمد لطفي من تداعيات تصاعد التشريعات التي وصفها بالعنصرية، مشيرًا إلى أن هيمنة اليمين على المشهد السياسي تسهّل تمريرها، ومؤكدًا أهمية تعزيز التمثيل البرلماني العربي في مواجهة هذه السياسات والدفاع عن حقوق المواطنين العرب.

وأكد المحامي خليل زبيدات أهمية الدور الذي يستطيع المحامون القيام به في رفع الوعي المجتمعي وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، داعيًا إلى العمل من أجل تجاوز نسبة تصويت تبلغ 70%، بما يعزز حضور القوائم العربية في الكنيست.

بدوره، شدّد المحامي امطانس شاعر على ضرورة توحيد الصفوف وتطوير عمل جماعي منظم لمواجهة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أهمية حماية مستقبل المجتمع العربي وصون استقلالية مهنة المحاماة.

واختُتم الاجتماع بنقاش أدارَه المحامي رسول سعدة، بحث خلاله المشاركون آليات تنظيم العمل المشترك وسبل تحويل أهداف المبادرة إلى خطوات ميدانية تسهم في توسيع المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي بأهميتها.

وأكدت المبادرة أن مسؤولية المحامين لا تقتصر على العمل داخل المحاكم، بل تشمل أيضًا الإسهام في القضايا المجتمعية والدفاع عن الحقوق والحريات والمشاركة في مواجهة التحديات التي تؤثر في حياة المواطنين ومستقبل الأجيال المقبلة.

وتسعى مبادرة "70% وزيادة" إلى حشد الجهود المهنية والمجتمعية حول هدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى أكثر من 70%، انطلاقًا من أهمية المشاركة الانتخابية في تعزيز التمثيل السياسي والتأثير في القضايا التي تمس المجتمع العربي.