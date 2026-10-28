صعود التمثيل العربي في الكنيست بين الإنجاز الانتخابي وتحديات المرحلة المقبلة

سجّل المجتمع العربي مشاركة انتخابية قياسية بلغت 80%، وحصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا، في تصويت حمل رسالة احتجاج على سياسات نتنياهو. لكن هذا الإنجاز يطرح تحديًا يتجاوز حسابات تشكيل الحكومة، ويتمثل في تحويل القوة الانتخابية إلى تأثير سياسي ملموس.

سجّل المجتمع العربي في انتخابات الكنيست الـ26 محطة استثنائية في تاريخه السياسي، بعدما بلغت نسبة التصويت نحو 80%، وهي من أعلى النسب المسجلة منذ تسعينيات القرن الماضي، في مشهد عكس تحوّلا لافتا في المزاج العام، وترجم حالة غضب واحتجاج واسعة على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.

غير أن هذا الإنجاز الانتخابي، وما أفرزه من قوة تمثيلية بلغت 19 مقعدا للأحزاب العربية حتّى الآن، لا يعني بالضرورة أن ينعكس بشكل مباشر في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فالمشهد الحزبي الإسرائيلي لا يزال أسير حسابات وائتلافات متضاربة، في ظلّ رفض معسكر الأحزاب الصهيونية ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، سواء من داخل الائتلاف أو خارجه، ما يضيّق فرص تشكيل حكومة بديلة، ويضع الأحزاب العربية أمام تحدي تحويل وزنها الانتخابي المتزايد إلى نفوذ سياسي ومكاسب ملموسة.

وبين أداء انتخابي عربي لافت ومشهد سياسي إسرائيلي مفتوح على احتمالات متعددة، يقف المجتمع العربي أمام مفترق طرق، فيما تبدو المرحلة المقبلة محكومة بحالة من الضبابية وعدم اليقين والاستقرار؛ وفي هذا الصدد، حاور "عرب 48" مدير برنامج دراسات إسرائيل- "مدى الكرمل" في حيفا، د. امطانس شحادة، للوقوف عند أبرز المستجدات وتبعاتها.

مدير برنامج دراسات إسرائيل- "مدى الكرمل"، د. شحادة

"عرب 48": إلى أي مدى كانت هناك توقعات تشير إلى وصول نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 80%، وما الرسائل السياسية من ذلك؟

امطانس شحادة: هذه النسبة المرتفعة من التصويت لم تكن متوقعة بهذا الحجم، رغم وجود مؤشرات في استطلاعات الرأي، لكن لم يكن متوقعا أن نصل إلى نحو 80% من نسبة التصويت في المجتمع العربي، وهي نسبة مرتفعة جدا، لم نشهد مثلها منذ التسعينيات، وتحمل دلالات سياسية مهمة.

أولا، هذا تصويت غضب واحتجاج ورفض لسياسات الحكومة، فقد وجّه المجتمع الفلسطيني في مناطق 48 رسالة جماعية واضحة، بأنه يرفض هذه السياسات والممارسات، بدءا من حرب الإبادة على غزة، مرورا بالاعتداءات في الضفة الغربية، وصولا إلى سياسات القمع والملاحقة في الداخل.

لقد شعر المواطن العربي بأنه لم تعد أمامه أدوات كثيرة لممارسة العمل السياسي والتعبير عن موقفه سوى التصويت، ولذلك استغل هذه الأداة حتى النهاية، وهذه رسالة مهمة للأحزاب الصهيونية والأحزاب العربية على حد سواء، مفادها أن المجتمع العربي تصرّف بمسؤولية، وبما يتناسب مع حجم المخاطر التي يواجهها، ولم تكن هناك حاجة إلى شرح أهمية التصويت للناس، فقد كانوا مدركين وواعين لحجم المرحلة، وترجموا هذا الوعي إلى واقع ملموس في صناديق الاقتراع.

الأمر الثاني المهم، هو توزيع الأصوات داخل المجتمع العربي، إذ حصلت القائمة المشتركة على نحو ضعف الأصوات التي حصلت عليها القائمة الموحدة، وهذا يحمل رسالة سياسية واضحة، ويعكس مزاجا سياسيا لدى المجتمع العربي.

امرأة تدلي بصوتها في أم الفحم (Getty Images)

هناك رفض واضح لمشروع الاندماج في المشروع الصهيوني، وفق الشروط التي تفرضها الأحزاب الصهيونية، وما يتضمنه ذلك من تنازل عن الهوية والانتماء، والخضوع لهذه الشروط. وقد عبّر المجتمع العربي عن عدم رضاه، ورفضه لهذا المسار.

أعتقد كذلك أن هناك تعاطفًا مع قضية سامي أبو شحادة، في ظل محاولات الأحزاب الصهيونية شطب القوائم العربية وشطب ترشحه، وما رافق ذلك من أجواء وممارسات مستهجنة. وقد انعكس ذلك في موقف المجتمع العربي، الذي عبّر عن تضامنه ورفضه لهذه المحاولات.

ومن المهم الإشارة إلى أن نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية في البلدات العربية بلغت نحو 5%، وفق التقديرات. وهذا تطور مهم، لأنه لا يمكن دعم حرب إبادة ودعم الاحتلال، واتخاذ مواقف واضحة ضد المجتمع العربي، ثم التوجه في نهاية المطاف لطلب أصواته؛ لقد كان هناك موقف سياسي واضح من المجتمع العربي، برفض الأحزاب الصهيونية وسياساتها.

"عرب 48": في ظل نتائج الانتخابات التي لا تفرض موقفا حاسما لمعسكرَي نتنياهو وآيزنكوت، ما المسارات المحتملة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وهل يمكن أن نشهد حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية من الخارج؟

شحادة: وفق تصريحات المعارضة الصهيونية، فهي لا تريد إقامة حكومة تستند إلى دعم حزب عربي من الخارج. وحتى دعم القائمة العربية الموحدة قد لا يكون كافيا، لأن تشكيل الأغلبية البرلمانية يتطلب دعما أوسع، بما في ذلك دعم القائمة المشتركة، وهو أمر ترفضه المعارضة الإسرائيلية، كما أن القائمة المشتركة أعلنت استعدادها لتقديم "شبكة أمان" من الخارج في حالات معيّنة، وليس الدخول في تحالف حكومي.

ولا تريد المعارضة كذلك، الدخول في تحالف مع الأحزاب الحريدية، وبالتالي فهي تقيّد خياراتها بنفسها. عمليّا، إن المعارضة الإسرائيلية هي التي تمنع إقامة حكومة بديلة، رغم أن المجتمع الإسرائيلي منقسم، وأن معسكر نتنياهو حصل على أغلبية، ولو بفارق ضئيل، داخل المجتمع الإسرائيلي.

وهذا يعني أن المعارضة تضع قيودا على نفسها، فهي لا تريد دعم الأحزاب العربية ولا الدخول في تحالف مع الأحزاب الحريدية، ما يقلّص احتمالات تشكيل حكومة بديلة.

بالتالي، هناك احتمالان أساسيان: إما التوجه نحو حكومة "وحدة وطنية" بين نتنياهو وغادي آيزنكوت، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، وربما تكون هناك اعتبارات تتعلق بالحرب على إيران، إذ قد يسعى نتنياهو إلى خوض مواجهة عسكرية جديدة، على أمل تحقيق إنجازات عسكرية تحسّن مكانته الانتخابية والسياسية.

لكن أعتقد أن نتنياهو قد يفضّل الذهاب إلى انتخابات جديدة، بدلا من تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت، وربما يراهن على خوض الانتخابات بمفرده، من دون الحاجة إلى تحالف معه.

فحكومة الوحدة بين نتنياهو وآيزنكوت ستكون حكومة هشة وضعيفة، وقد لا تصمد طويلا، بسبب التناقضات والخلافات بين الطرفين، فآيزنكوت يريد تجنيد طلاب المعاهد التوراتية، وهو ما لا يتفق مع مواقف نتنياهو، وهناك خلافات بشأن قضايا تتعلق بتقييد السلطة القضائية، والعلاقة بين الدين والدولة، إلى جانب ملفات أخرى.

من مركز اقتراع في مدينة أم الفحم (Getty Images)

ورغم وجود توافقات بينهما في بعض القضايا المتعلقة بالاحتلال وغزة والحرب، فإن الخلافات في الملفات الأخرى قد تجعل استمرار هذه الحكومة أمرا صعبا.

إضافة إلى ذلك، فإن آيزنكوت شاهد تجربة بيني غانتس عندما انضمّ إلى تحالف مع نتنياهو، وكيف انتهت تلك التجربة سياسيا بالنسبة إلى غانتس. وقد يشكّل ذلك عاملا مؤثرا في حسابات آيزنكوت، وبخاصة أن التحالف مع نتنياهو قد يضرّ بمستقبله السياسي.

"عرب 48": إلى أي مدى تعتقد أن الجرائم والسياسات التي مارستها حكومة نتنياهو، من حرب الإبادة على وغيرها من الممارسات بحق الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، دفعت الناس إلى التصويت بهذه النسبة المرتفعة

شحادة: بالتأكيد، كان لذلك تأثير كبير، فالإبادة والضعف والخوف الذي شعرنا به، إلى جانب حالة العجز عن فعل أي شيء، جعلت التصويت فرصة متاحة أمام المواطنين لمعاقبة حكومة نتنياهو، والتعبير عن رفضهم لسياساتها.

أعتقد أن ما يحدث في غزة، وما يحدث في الضفة الغربية، وما يجري داخل المجتمع الفلسطيني في أراضي عام 1948، كان جزءا أساسيا من الاعتبارات التي دفعت الناس إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات.

"عرب 48": في ظلّ حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدا، ما المطلوب منها في المرحلة المقبلة خارج إطار الكنيست؟

شحادة: أعتقد أن الأهم في هذه المرحلة هو تفعيل أدوات العمل السياسي خارج الكنيست، وتعزيز دور اللجان الشعبية ومختلف الأطر والمؤسسات الجماهيرية، إلى جانب دور لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

فالعمل البرلماني مهم، لكنه يظل محدودا وضيّقا، وربما تصبح مساحته أضيق في المرحلة المقبلة. ولذلك، لا بُدّ من تفعيل وتعزيز العمل السياسي والجماهيري داخل المجتمع الفلسطيني، وبناء حالة من التشبيك بين مختلف أدوات العمل الوطني والسياسي.

المطلوب هو التكامل بين العمل البرلماني والعمل الشعبي والجماهيري، والاستفادة من هذه القوة التي أفرزتها الانتخابات، من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي نعيشها.