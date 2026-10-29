إنجاز انتخابي تاريخي للمجتمع العربي يعقِّد حسابات نتنياهو ويضع المعارضة الصهيونية أمام الاختبار

سجلت الانتخابات الإسرائيلية إقبالا عربيا تاريخيا بنسبة 80% أثمر عن 19 مقعدا للأحزاب العربية، محولة الغضب الشعبي لورقة ضغط سياسية تُعقّد حسابات نتنياهو، وتضع المعارضة بقيادة آيزنكوت أمام اختبار استغلال هذا الدعم لتغيير الحكومة.

أعادت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلية رسم ملامح الحضور السياسي للمجتمع العربي، بعدما شهدت صناديق الاقتراع إقبالا غير مسبوق، تُوّج بنسبة تصويت اقتربت من 80%، وحصول الأحزاب العربية على 19 مقعدا، في واحدة من أبرز المحطات الانتخابية التي عكست حجم الغضب الشعبي من سياسات الحكومة، والإصرار على مواجهة نهجها العنصري.

وفيما يشكّل هذا التصويت الواسع رصيدا سياسيا مهما للمجتمع العربي، فإن الانتقال من الإنجاز الانتخابي إلى التأثير الفعلي في تركيبة الحكومة، لا يزال محفوفا بالتعقيدات.

فالمشهد السياسي الإسرائيلي يقف أمام مفترق طرق، وسط ضبابية بشأن هوية الحكومة المقبلة، وتباين مواقف المعسكرين المتنافسيْن، في وقت يسعى بنيامين نتنياهو إلى إحباط أي مسعى لتشكيل حكومة بديلة تستند إلى الدعم العربي، من خلال تصعيد التحريض على المشاركة العربية في الانتخابات، والتشكيك في نزاهتها.

وبين زخم التصويت العربي وضبابية الحسابات السياسية الإسرائيلية، تتجه الأنظار إلى رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بوصفه رئيس أكبر حزب ضمن أحزاب المعارضة الصهيونية؛ غير أن دفعه نحو تغيير حكومي، يُقابَل بضغوط متصاعدة من معسكر نتنياهو.

الأحزاب العربية في موقع مؤثِّر

وقال صاحب المقعد الرابع في القائمة المشتركة، بكر عواودة لـ"عرب 48"، إن "المشاركة الواسعة للمجتمع العربي في الانتخابات، والتي اقتربت من 80%، تشكل إنجازا تاريخيا، وهبّة شعبية حملت رسالة سياسية واضحة، تؤكد أن الشعب الفلسطيني شعب حيّ، ومتمسك بحقوقه، ودوره في التأثير على المشهد السياسي الإسرائيلي".

المرشح الرابع في القائمة المشتركة، بكر عواودة، لـ"عرب 48": "المشاركة الواسعة للمجتمع العربي في الانتخابات والتي اقتربت من 80%، تشكل إنجازا تاريخيا، وهبة شعبية حملت رسالة سياسية واضحة، تؤكد أن الشعب الفلسطيني شعب حي، ومتمسك بحقوقه، ودوره في التأثير على المشهد السياسي الإسرائيلي". pic.twitter.com/NOuoz3gUjk — موقع عرب 48 (@arab48website) October 30, 2026

وأشار عواودة إلى أن "هذا الزخم الانتخابي منح المجتمع العربي قوّة سياسية كبيرة، في ظلّ معضلة تواجه إسرائيل، تتمثّل في صعوبة تشكيل حكومة من دون دعم الأحزاب العربية، إذ إن حصولها على 19 مقعدا يضعها في موقع مؤثر في المعادلة السياسية، وذلك في مقابل شن معسكر اليمين حملة لتشويه المجتمع العربي، ونزع الشرعية عن تمثيله، بهدف منع غادي آيزنكوت من التوجه إلى الأحزاب العربية، والاستعانة بدعمها لتشكيل حكومة".

"غضب متراكم"

وربط عواودة الإقبال الكبير على التصويت بالغضب المتراكم لدى المجتمع العربي خلال السنوات الماضية، "جرّاء الحرب والإبادة والتجويع في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات العنصرية على الأطباء والمعلمين والسائقين العرب، والتوسع الاستيطاني ومحاولات إقامة بؤر استيطانية في منطقة مجد الكروم".

وشدّد على أن "هذه الممارسات إلى جانب توجهات الحكومة الفاشية، شكّلت مصدر قلق حقيقي لدى الناس، وأسهمت في تحويل الغضب المتراكم إلى هبّة شعبية واسعة".

امرأة تدلي بصوتها بصندوق اقتراع في مدينة أم الفحم (Getty Images)

وفي ما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة بدعم من القائمة المشتركة، ذكر عواودة أنه "لم تجرِ اتصالات رسمية بهذا الشأن، رغم حصول تحركات غير رسمية لجس النبض، نحن في القائمة المشتركة مستعدون لتشكيل شبكة أمان لإحداث التغيير، والكرة الآن باتت في ملعب آيزنكوت، الذي يتعيّن عليه التحلي بالشجاعة لتنفيذ وعده بتغيير الحكومة".

تحذير من احتمال تصعيد نتنياهو أمنيًّا

وحذّر عواودة من "احتمال لجوء نتنياهو إلى تصعيد أمني أو عسكري لإرباك مساعي تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن "هذا السيناريو وارد بقوة خصوصا بعد تركيز نتنياهو على إيران في خطابه عقب إعلان نتائج الانتخابات، وهو ما يحمل رسائل تهديد إلى المعسكر المنافس، في محاولة لدفعه نحو الوحدة الوطنية".

وختم عواودة بأن "هذه الانتخابات قد تشكّل الفرصة الأخيرة لما يسمّى معسكر الوسط واليسار في إسرائيل لتشكيل حكومة، والحدّ من المد اليميني، والفشل في استغلالها قد يكرّس انتصار اليمين على المدى البعيد، في ظل التحولات الديمغرافية، وتصاعد خطاب سياسي يقوم على الحقد والكراهية والخوف من العرب".