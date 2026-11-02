اجتماع مشترك بين قيادات المشتركة والموحدة لأول مرة منذ الانتخابات لتعزيز التنسيق السياسي

في أول لقاء من نوعه منذ الانتخابات، عقدت قيادات القائمة المشتركة والقائمة الموحدة اجتماعًا مشتركًا، بحث سبل تعزيز التنسيق وتطوير العمل السياسي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

قيادات المشتركة والموحدة في الاجتماع بالناصرة، اليوم

عقدت قيادات القائمة المشتركة والقائمة الموحدة اجتماعًا مشتركًا في فندق رمادا بمدينة الناصرة، اليوم الإثنين، هو الأول من نوعه منذ انتخابات الكنيست، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين وفتح آفاق أوسع أمام العمل السياسي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع في ظل الحاجة إلى تكثيف الجهود وتطوير آليات التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والوطنية التي تهم المجتمع العربي، لا سيما في مواجهة التحديات المتصاعدة والاستحقاقات المقبلة.

ويُنظر إلى هذا اللقاء باعتباره خطوة باتجاه تعزيز الحوار وبناء أرضية مشتركة للعمل البرلماني والسياسي، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الحضور والتأثير السياسي للمجتمع العربي.

ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية بشأن مخرجات الاجتماع أو الخطوات العملية التي قد تترتب عليه.