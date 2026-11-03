غولان يلتقي جبارين والطيبي في إطار مشاورات لتشكيل الحكومة

اجتمع رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، صباح اليوم الثلاثاء، مع يوسف جبارين وأحمد الطيبي، في إطار مشاورات لتشكيل الحكومة، على أن يلتقي لاحقا رؤساء أحزاب معسكر التغيير، وسط خلافات بشأن إمكانية تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية.

اجتمع رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، وأحمد الطيبي، في إطار مشاورات سياسية بشأن تشكيل الحكومة والخيارات المطروحة في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة.

كما التقى غولان، ظهر اليوم، رؤساء أحزاب أخرى، هم رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، ورئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان.

وسبق اجتماع رؤساء الأحزاب في معسكر آيزنكوت، أن أصدر ليبرمان بيانا قال فيه إنه "يمكن تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على أداء مهامها بسرعة، من دون القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة"، من دون أن يوضح الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك.

وأضاف ليبرمان أن "الوضع السياسي الذي نشأ يتيح هامشا كافيا للمناورة"، مشددا على ضرورة منع التوجه إلى انتخابات جديدة.