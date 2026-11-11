المشتركة تتوعد نتنياهو: سنسقط حكومتك ونلقي بك في مزبلة التاريخ

أكدت القائمة المشتركة عزمها العمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ومنع عودتها إلى الحكم، وذلك ردًا على خطاب تحريضي لنتنياهو. وقالت إنها ستشكل "شبكة أمان" للمجتمع العربي وكتلة مانعة أمام عودة حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.

شنّت القائمة المشتركة هجومًا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية خطابه التحريضي، مساء أمس الثلاثاء، وقالت إن خطابه يعكس، بحسب وصفها، حالة من الهستيريا، لما تضمنه من تحريض وعنصرية وكراهية.

وأكدت القائمة المشتركة، في بيان، عزمها العمل على ترجمة ثقة أكثر من نصف مليون مواطن منحوا أصواتهم لها إلى خطوات سياسية وبرلمانية تهدف إلى إسقاط نتنياهو وحكومته، وإبعادهما عن الحكم.

وأضافت أن أكثر من نصف مليون مواطن وضعوا ثقتهم بالقائمة المشتركة بهدف الإطاحة بنتنياهو ورئيس الكنيست وحكومتهما، مشددة على أنها ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذه الغاية في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال رئيس القائمة المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين، إن القائمة ستشكل "شبكة أمان" للمجتمع العربي وقضاياه، إلى جانب دورها ككتلة مانعة تحول دون عودة حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش إلى الحكم.

وأضاف جبارين، خلال اجتماع كتلة المشتركة، أن القائمة تحظى بدعم أكثر من نصف مليون مواطن شاركوا في الانتخابات، بهدف التأثير في نتائجها وإحداث تغيير سياسي.

وأشار إلى أن القائمة تدخل العمل البرلماني بكتلة تضم 11 عضوًا، وفريقًا وصفه بالممتاز، مؤكدًا أن أداءها سيكون هجوميًا في مواجهة الحكومة وسياساتها، ودفاعيًا في التصدي للعنصرية والملاحقة.

وشدد جبارين على أن الناخبين وضعوا على عاتق القائمة مسؤولية العمل على تحقيق الحسم السياسي، معتبرًا أن المهمة الأساسية تتمثل في إسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، التي قال إنها أثّرت سلبًا على حياة المواطنين خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن المشتركة ستعمل على تمثيل قضايا المجتمع العربي والدفاع عنها، إلى جانب منع استمرار الحكومة الحالية في الحكم.