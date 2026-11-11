جبارين يحذّر في الكنيست: تحريض نتنياهو قد يقود لاعتداءات خطيرة على المواطنين العرب وممثليهم

حذّر جبارين أمام الكنيست من خطورة تحريض نتنياهو المتواصل ضد العرب وممثليهم، مؤكدا أنه يُعرّض سلامتهم للخطر، وداعيا لبناء جبهة لإسقاط حكمه، وذلك ردا على نزع نتنياهو الشرعية عن الأحزاب العربية، باتهامها بـ"دعم الإرهاب".

حذّر رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، في كلمته أمام الكنيست اليوم الأربعاء، من خطورة التحريض المتواصل الذي يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ضد المواطنين العرب وممثليهم، مشيرا إلى أنه قد يقود إلى اعتداءات خطيرة على المواطنين العرب، ما يستوجب إسقاطه وانهاء حكمه.

واستعاد جبارين صورة نتنياهو وهو يقف على الشُرفة عشية اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يتسحاق رابين، وقال إن "نتنياهو لا يزال عالقا على شُرفة التحريض منذ أيام اغتيال رابين. نحن نمدّ أيدينا إلى جميع أنصار السلام والمساواة والديمقراطية لبناء جبهة عربية يهودية قادرة على إنزاله عن تلك الشرفة، كما فعلنا في التسعينيات".

وأضاف جبارين: "سمعت خطاب نتنياهو الأخير، وفي صوته سمعت حيوانا جريحا فقد كل الضوابط والكوابح، يقطر سما وكراهية تجاه مجتمعنا العربي والناخبين العرب والقائمة المشتركة".

وحذّر جبارين من التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب التحريضي على أرض الواقع، مشيرا إلى الاعتداء الأخير على الطلاب العرب من كفرياسيف، وإلى انفلات الكهانيين في مدينة اللد.

وأكد أن "هذا التحريض المنفلت يعرّض سلامة المواطنين العرب للخطر، وقد آن الأوان لوضع حدّ له".

ودعا نتنياهو، أمس الثلاثاء، الأحزاب الإسرائيلية إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وحدة، وهاجم إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي وصفها بالـ"داعمة للإرهاب".

وفي هجومه على الأحزاب العربية، قال نتنياهو إن "هناك في الكنيست من يتحدث بجدية عن تشكيل حكومة تستند إلى داعمي الإرهاب وكارهي إسرائيل"، مضيفًا: "وأنا لا أتحدث عن العرب... أتحدث عمّن يتبنون أيديولوجيا تقوم على كراهية إسرائيل والقضاء على الدولة اليهودية"، مدعيًا في الوقت نفسه أنه لا يعارض تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب في إسرائيل.

وذكر نتنياهو أن "هناك من يعتقدون، لسبب ما، أن فرقا كبيرا يفصل بين الموحدة ’المعتدلة‘، كما يصفونها، والمشتركة ’المتطرفة‘"، زاعمًا أن "الفرق الوحيد بينهما هو خلافهما حول طبيعة الدولة التي ستقوم هنا على أنقاض الدولة اليهودية؛ هل ستكون دولة إسلامية على غرار الإخوان المسلمين، مثل حماس في غزة، أم دولة فلسطينية قومية على غرار فتح على أنقاض الدولة الصهيونية".

وزعم نتنياهو أن القائمتين تتفقان على أن "إسرائيل، بوصفها دولة يهودية، لا حق لها في الوجود"، في محاولة لنزع الشرعية عن مشاركة الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة.