المشتركة: ناشطونا رفضوا التعاون مع تحقيقات الشاباك ضد ناشطي الموحدة

قالت القائمة المشتركة إن ناشطين لها في النقب رفضوا التعاون مع محققي الشاباك، الذين استدعوهم وحاولوا الحصول منهم على أدلة ضد ناشطين في القائمة الموحدة، معتبرة ذلك ملاحقة ذات دوافع سياسية ومحاولة للتفريق بين القوى السياسية العربية.

قالت القائمة المشتركة إن محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) استدعوا عددًا من ناشطيها في منطقة النقب، وحاولوا إقناعهم بتقديم أدلة ضد ناشطين في القائمة الموحدة، مشيرة إلى أن الناشطين رفضوا التعاون مع هذه التحقيقات.

واعتبرت المشتركة، في بيان تعقيبًا على هذه الاستدعاءات، أن ما يجري يندرج في إطار ملاحقات ذات دوافع سياسية ومحاولات للترهيب والتفريق بين القوى السياسية العربية.

وقالت إن "الشاباك تحوّل إلى أداة سياسية بيد الحكومة"، مؤكدة أن هذه الأساليب لن تردعها أو تسكتها، وأن الخلافات السياسية مع الموحدة تتراجع أمام ما وصفته بالقوى الكهانية والفاشية التي تهدد مستقبل المجتمع العربي.

وشددت القائمة المشتركة على أنها لن تسمح بمحاولات بث الفرقة بين مركّبات المجتمع العربي، داعية إلى توحيد الجهود لمواجهة سياسات حكومة بنيامين نتنياهو والعمل على إسقاطها واستبدالها.

وأكدت أنها ستبقى "شبكة أمان لجمهورنا"، ولن تسمح بتحويل الأنظار عن ما اعتبرته المهمة الأساسية، وهي مواجهة الحكومة وسياساتها.