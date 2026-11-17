المشتركة تتفق مع المعسكر المناوئ لنتنياهو على تشكيل لجنة برلمانية جديدة لتطوير المجتمع العربي، تتولى المشتركة رئاستها وتتمتع بصلاحيات اللجان الدائمة في الكنيست. وطالبت القائمة بتدخل رئيس الكنيست الجديد لمنع التحريض على المواطنين العرب ونوابهم.

أعلن رئيس القائمة المشتركة، النائب يوسف جبارين، مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على تشكيل لجنة برلمانية جديدة تُعنى بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، وتتولى القائمة المشتركة رئاستها، بالتزامن مع التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست.

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وأوضح جبارين أن اللجنة ستُشكّل خلال الأسبوع المقبل، وستتولى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب، على أن تتمتع بكامل الصلاحيات الممنوحة للجان البرلمانية الدائمة في الكنيست.

وأضاف أن المشتركة طرحت، خلال الاتصالات مع المعسكر المناوئ لنتنياهو، ضرورة تدخل رئيس الكنيست الجديد للتصدي للخطاب التحريضي ضد المواطنين العرب ونوابهم، ولا سيما محاولات نزع الشرعية عن تمثيلهم البرلماني ووصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

ويأتي الاتفاق في ظل الجدل بشأن الاعتماد على أصوات النواب العرب لانتخاب رئيس الكنيست، بعدما هاجم مرشح الليكود للمنصب، أوفير كاتس، الأحزاب العربية، وطلب منها عدم التصويت لصالحه، قائلًا إنه لا يريد أن يُنتخب بأصوات من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

وكان جبارين قد أعلن، مساء الثلاثاء، قرار القائمة المشتركة التصويت لصالح مرشح حزب "يشار"، متان كاهانا، في مواجهة كاتس، مؤكدًا أن أصوات المشتركة ستشكل "جسمًا مانعًا" أمام مرشح الليكود واليمين.

وقال جبارين إن "اليوم هو بداية التغيير في الكنيست، نحو إسقاط حكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتش"، في إشارة إلى مساعي المعسكر المناوئ لنتنياهو لتغيير موازين القوى داخل البرلمان عقب الانتخابات.

المشتركة تهاجم تصريحات عباس: تعزز رواية نتنياهو

وفي سياق متصل، انتقدت القائمة المشتركة تصريحات رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، بشأن إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، معتبرة أنها تعزز رواية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتساهم في تخويف المعسكر المناوئ له من تشكيل حكومة بديلة تعتمد على أصوات المشتركة.

وكان عباس قد حذر، في تصريحات إذاعية، من أن "سيناريو تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية فقط هو سيناريو خطير جدًا، ولا يمكن لحكومة كهذه أن تصمد طويلًا". كما شكك، في مقابلة مع القناة 12 مساء الثلاثاء، في جدية المشتركة وقدرتها على توفير شبكة أمان لحكومة بديلة.

ودعت المشتركة عباس إلى "التوقف عن ترديد رواية نتنياهو وتخويف معسكر التغيير من تشكيل حكومة بديلة تعتمد على المشتركة"، معتبرة أن تصريحاته "تساعد نتنياهو على سد الطريق أمام استبدال حكومته".

وأضافت أن نتنياهو يشن حملة تحريض ونزع شرعية تستهدف المواطنين العرب وممثليهم في المشتركة والموحدة على حد سواء، وأن المطلوب في هذه المرحلة توحيد الجهود لمواجهتها، بدلًا من الإدلاء بتصريحات من شأنها تعزيز محاولات إقصاء الصوت العربي عن معادلة تشكيل الحكومة.

وشددت المشتركة على استعدادها لدعم تشكيل حكومة بديلة، مؤكدة: "جئنا لنسهّل التغيير، لا لنعرقله. نحن مستعدون لتوفير شبكة أمان لحكومة تعطي شبكة أمان لمجتمعنا، لإسقاط حكومة نتنياهو وضمان عدم عودتها".

وأكدت أنها لا تسعى إلى المناكفات والخلاف مع القائمة الموحدة، مضيفة: "معركتنا ليست مع الموحدة ومنصور عباس، بل مع حكومة نتنياهو وبن غفير"، وأن "الوضع لا يحتمل التسابق على تسجيل النقاط ولا البحث عن مكاسب حزبية ضيقة".