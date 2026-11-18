مدّدت محكمة إسرائيلية غيابيا، اعتقال القيادي إبراهيم أبو جابر حتى الخميس لوجوده بالمستشفى، بينما ينتهي منع لقاء محاميه الليلة. ويؤكد محاميه أن الاعتقال ذو خلفية انتخابية، وسط استنكار حزبي ونيابي واسع للملاحقات السياسية بحق قيادات المجتمع العربي.

مدّدت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، بروفيسور إبراهيم أبو جابر، حتّى يوم غد الخميس، وذلك بعد أن كانت قوات أمنية قد اقتحمت منزله في كفر قاسم، السبت الماضي واعتقلته.

وقال المحامي الموكّل بالدفاع عن بروفيسور أبو جابر، خالد زبارقة، مساء اليوم، إن "الشرطة طلبت اليوم تمديد توقيف إبراهيم أبو جابر لثمانية أيام"، مضيفا: "الشرطة وبسبب أنه موجود الآن في المستشفى، ولم يأتوا به إلى المحكمة؛ فقد جرت المحاكمة بغياب أبو جابر".

وذكر زبارقة أنه "بحسب القانون فإن صلاحية المحكمة لتمديد توقيف أي إنسان في هذه الظروف، تقتصر فقط على 24 ساعة، لذلك تمدّد الاعتقال حتّى الغد، أي ليوم واحد".

المحامي خالد زبارقة، يتحدّث عن تمديد اعتقال القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، بروفيسور إبراهيم أبو جابر، يوما واحدا بسبب نقله للمستشفى، وذلك على خلفية الانتخابات.



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وأضاف: "إن شاء الله يتسنى لنا الليلة لقاء الدكتور إبراهيم أبو جابر، إذ ستنتهي مدة منع مقابلة محامي الليلة، عند الساعة الثانية عشرة ليلا".

وأشار إلى أنه "إذا لم يتم تمديد هذه الفترة سنلتقي به الليلة، وبعدها سنطّلع بشكل عينيّ وبشكل مفصّل على الشبهات التي وُجِّهت إليه".

وقال المحامي زبارقة: "كل يوم نحن يعني تزداد الصورة اتضاحا، ونستطيع أن نقول اليوم بشكل واضح طبعا، وبعد المداولات، أن هذا الاعتقال يأتي على خلفية الانتخابات، التي جرت في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وكان حزب الوفاء والإصلاح قد استنكر اعتقال القائم بأعمال رئيسه، إبراهيم أبو جابر، وقال في بيان، الأحد الماضي، إن اعتقاله يأتي في سياق ما وصفه بـ"الملاحقات السياسية" التي تستهدف قيادات وشخصيات في المجتمع العربي داخل البلاد، بهدف إسكات الأصوات وترهيبها وتكميم الأفواه.

وانتقد الحزب اقتحام منزل أبو جابر واعتقاله، مشيرا إلى أن استدعاءه للتحقيق كان ممكنا من دون اقتحام منزله، وترويع أفراد عائلته.

واستنكرت القائمة المشتركة اعتقال بروفيسور أبو جابر، وقالت في بيان، إن اقتحام المنازل واعتقال القيادات السياسية بهذه الطريقة أمر مرفوض ومدان، معتبرة أن هذه الممارسات تندرج في إطار الملاحقات السياسية ومحاولات الترهيب وتكميم الأفواه.

وأكدت أن حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي حقوق أساسية يجب صونها واحترامها، مطالبة بالإفراج الفوري عن أبو جابر، ووقف الملاحقات السياسية بحق أبناء المجتمع العربي وقياداته.