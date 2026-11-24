تولى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حسن النصاصرة، عضوية لجنة تطوير النقب والجليل في الكنيست، التي عقدت جلستها الأولى، اليوم الثلاثاء.

تولى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حسن النصاصرة، عضوية لجنة تطوير النقب والجليل في الكنيست، التي عقدت جلستها الأولى، صباح اليوم الثلاثاء.

وتكتسب اللجنة أهمية خاصة في ظل دورها في متابعة تخصيص الميزانيات وتنفيذ المشاريع التنموية في النقب والجليل، والعمل على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات البلدات العربية في المنطقتين.

وتأتي عضوية النصاصرة في اللجنة في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها البلدات العربية، لا سيما في أعقاب الأضرار المادية والاقتصادية التي خلفتها الحرب، إلى جانب سياسات الحكومة خلال السنوات الماضية وانعكاساتها على ميزانيات السلطات المحلية العربية ومشاريع تطويرها، بحسب التجمع.

وأكد النصاصرة أن عضوية اللجنة تشكل جزءًا أساسيًا من العمل البرلماني الرامي إلى خدمة المجتمع العربي، مشددًا على أهمية طرح القضايا الملحة التي تواجه الأهالي في النقب والجليل، والعمل على إيجاد حلول لها ومتابعة تنفيذها.

وأشار إلى أن عضوية اللجنة تمثل فرصة لترجمة القوة البرلمانية والسياسية التي منحها المجتمع العربي للقائمة المشتركة إلى خطوات عملية لتحصيل الحقوق والاستجابة لاحتياجات البلدات العربية.