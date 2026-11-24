تتولى اللجنة متابعة القضايا الملحّة في المجتمع العربي، وفي مقدمتها السكن والتعليم والتشغيل والصحة والأمن الشخصي، إلى جانب الرقابة على تنفيذ الخطط والقرارات الحكومية المتعلقة بتطوير المجتمع العربي.

انتُخب رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، لرئاسة اللجنة البرلمانية الخاصة للمساواة الاجتماعية والاقتصادية في الكنيست، والتي ستُعنى بمتابعة قضايا المجتمع العربي والعمل على معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.

وستضع اللجنة في صلب عملها قضايا السكن والبنى التحتية والتعليم والتشغيل والصحة والأمن الشخصي، فضلًا عن ممارسة صلاحياتها الرقابية في متابعة تنفيذ الخطة الخمسية والقرارات الحكومية ذات الصلة بتطوير المجتمع العربي.

واعتبر جبارين، في أعقاب انتخابه، أن رئاسة اللجنة تشكّل فرصة لترجمة القوة البرلمانية إلى خطوات عملية من شأنها إحداث تغيير ملموس في واقع المجتمع العربي، ومعالجة الإجحاف المتراكم بحقه على مدار عقود.

وقال جبارين: "المساواة ليست كلمة محرّمة، وليست منّة من أحد، بل هي حق أساسي لنا كمواطنين، ومدخل لتصحيح الإجحاف المتراكم بحق مجتمعنا على مدار عقود".

وأكد عزمه العمل على تحصيل حقوق المجتمع العربي وتعزيز مكانته، مضيفًا: "سنعمل بكل مسؤولية وإصرار من أجل تحصيل حقوق مجتمعنا، وتعزيز مكانته، وتحقيق تغيير حقيقي في القضايا التي تمسّ حياة أهلنا ومستقبل أجيالنا".

انتخاب منصور عباس رئيسًا للجنة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بالكنيست

انتُخب رئيس القائمة الموحدة، النائب منصور عباس، اليوم الثلاثاء، رئيسًا للجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي بالكنيست.

وأكد عباس أن اللجنة ستعمل على تعزيز الرقابة البرلمانية ومساءلة الجهات الحكومية في ظل تفاقم الجريمة المنظمة وتغوّل عصابات الإجرام وانتشار ظاهرة فرض الإتاوات (الخاوة).

وانتقد عباس تقاعس الحكومة الحالية عن مكافحة الجريمة وتوفير الأمن الشخصي للمواطنين العرب، مشددًا على ضرورة إقرار خطة حكومية جديدة لمواجهة العنف والجريمة، ووضع القضية في مقدمة أولويات الحكومة المقبلة.