طالبت كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن الطالب المعتقل مهدي تونسي، ووقف الانتهاكات بحقّه، وضمان حقوقه وسلامته في ظل ظروف احتجاز وصفتها بالقاسية وغير الإنسانية.

طالبت كتلة القائمة المشتركة في الكنيست سلطة السجون الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الطالب المعتقل مهدي تونسي، ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها، وضمان حقوقه الأساسية وظروف احتجازه.

وجاء ذلك في رسالة وجّهتها كتلة المشتركة، اليوم الأربعاء، إلى مفوض سلطة السجون الإسرائيلية، طالبت فيها بضمان سلامة تونسي الجسدية والنفسية، والالتزام بأحكام القانون وقرارات المحكمة المركزية في القدس بشأن ظروف اعتقاله.

وأشارت المشتركة إلى أن تونسي شارك في جلستين للمحكمة عبر تقنية الاتصال المرئي، دون إحضاره إلى قاعة المحكمة، ومن دون تقديم توضيحات بشأن أسباب عدم حضوره شخصيًا.

واعتبرت أن هذا الإجراء يشكل مساسًا جوهريًا بنزاهة الإجراءات القضائية وحق المعتقل في محاكمة عادلة، ويحدّ من قدرته على الدفاع عن حقوقه، مطالبة بتمكينه من حضور جلسات المحكمة المقبلة شخصيًا، وضمان عدم تعرضه لأي تهديد أو عنف أو ضغوط خلال فترة اعتقاله.

كما دعت الكتلة إلى التنفيذ الفوري لقرار المحكمة القاضي بتسليم تونسي نظارته الطبية والأدوية التي يحتاج إليها، مشددة على أن استمرار حرمانه منها يلحق به أضرارًا جسدية وصحية، ويشكل معاملة قاسية وغير إنسانية.

وفي ما يتعلق بظروف احتجازه، طالبت المشتركة بنقله إلى قسم احتجاز تتوفر فيه الشروط الصحية والإنسانية الملائمة، في أعقاب إفادة محاميه بانتشار مرض الجرب في الزنزانة التي يُحتجز فيها.

ووصفت المشتركة اعتقال تونسي بأنه "ملاحقة سياسية محضة"، معتبرة أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويترافق مع سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تمسّ بحقوقه وكرامته وضمانات محاكمته العادلة.

وأكدت الكتلة أن "حقوق الإنسان لا تسقط بالاعتقال"، مشددة على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقتضي وقف الانتهاكات بحق تونسي فورًا، وضمان سلامته الجسدية والنفسية والعمل على الإفراج الفوري عنه.