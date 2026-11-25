شدّدت النائبة مها كركبي صباح، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، على أن النضال من أجل حقوق النساء الفلسطينيات جزء لا يتجزأ من النضال من أجل الحرية والعدالة.

أكدت النائبة عن التجمع الوطني الدمقراطي ضمن القائمة المشتركة في الكنيست، د. مها كركبي صباح، أن "النضال من أجل حقوق النساء الفلسطينيات يشكّل جزءًا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة"، مشدّدة على "ضرورة ضمان حق النساء في الحياة والأمان والمساواة والكرامة".

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام الهيئة العامة للكنيست، عشية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، سلّطت خلالها الضوء على واقع النساء الفلسطينيات والتحديات التي يواجهنها، من الطيرة إلى قطاع غزة.

وأكدت كركبي صباح مواصلة نضالها إلى جانب النساء الفلسطينيات في مواجهة العنف والجريمة المنظمة، وما وصفته بتواطؤ الدولة مع هذه الظواهر، فضلًا عن مواجهة الاحتلال وسياسات المحو الممنهجة التي قالت إنها تستهدف الشعب الفلسطيني عامة والنساء خاصة.

وشدّدت على أنه لا يمكن تحقيق حرية حقيقية دون التحرر من الاحتلال، ولا إرساء العدالة دون ضمان حقوق النساء وأمنهن وكرامتهن، قائلة: "من الطيرة إلى غزة، لا عدالة لشعبنا ما لم تكن نساؤه حرّات وآمنات ومتساويات في الحقوق".