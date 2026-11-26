دعت الجبهة والحزب الشيوعي الخميس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لعدم فرض نهج سياسي يفتقر للإجماع، رافضين بيانها الداعي لتشكيل حكومة وفق شروط نتنياهو، والمشاركة بسياساتها دون تفويض حزبي أو علم العديد من الرؤساء.

دعت الجبهة الدمقراطية والحزب الشيوعي، في بيان مشترك، مساء الخميس، قيادة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الى عدم تعميم وفرض نهج سياسي لا يحظى بأغلبية واجماع، بحسب ما ظهر هذا في البيان الصادر عن اللجنة اليوم.

وذكرت الجبهة والحزب الشيوعي أن "حمل البيان الذي يكشف عن توجهات اللجنة لقادة أحزاب اسرائيلية، وبخاصة غادي أيزنكوت، الدعوة لتشكيل ’حكومة وحدة موسعة’، بحسب مطالب الليكود وشركائه، أو ’حكومة أقلية بدعم الاحزاب العربية’، بحسب صيغة البيان، الذي جاء فيه، أيضا، مطلب المشاركة في صياغات السياسات الحكومية، وليس فقط احتياجات المجتمع العربي!".

وأضافا أن "اللجنة القطرية بهذا البيان باتت وكأنها ناطقة باسم أحزاب سياسية لم تخولها بذلك، بالإضافة إلى ظهورها وكأنها تنطق باسم الجماهير العربية قاطبة، وهذه صلاحيات لجنة المتابعة العليا".

وجاء في البيان: "إننا نعبر عن قلقنا من طريقة إدارة اللجنة القطرية بشأن هذا البيان، وبخاصة أنه بعد استفسار من العديد من الرؤساء، أكدوا عدم علمهم بالبيان وبالرسائل التي تم ذكرها فيه".

وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، معلنة تأييدها حكومة وحدة موسعة أو حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية، واستعدادها للمشاركة في صياغة السياسات وتحمل المسؤولية عن استقرار الحكومة المقبلة، من دون أن تضع في بيانها شروطًا سياسية، في توجه يثير تساؤلات بشأن حدود الشراكة الحكومية والجهة المخوّلة بصياغة الموقف السياسي للمجتمع العربي.

وجاء موقف اللجنة في بيان أعلنت فيه توجيه رسائل إلى غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لبيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، تدعوهم إلى تشكيل حكومة مستقرة والاعتراف بالشراكة السياسية والمدنية للمجتمع العربي، دون توضيح موعد اتخاذ القرار أو الهيئة التي صادقت عليه، وما إذا كان قد سبقه اجتماع لبحث الموقف.