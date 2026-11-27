التجمع الوطني الديمقراطي يدعو الجمعة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لعدم الالتفاف على المرجعيات السياسية، وعلى رأسها لجنة المتابعة، ويستهجن انفراد اللجنة بإصدار بيان يؤيد تشكيل "حكومة وحدة موسعة" مع الليكود، من دون تنسيق أو شروط سياسية.

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الجمعة، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى عدم الالتفاف على المرجعيات السياسية والوطنية للمجتمع العربي، وعلى رأسها لجنة المتابعة التي تُعدّ اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، إحدى مركباتها المركزية والمهمة.

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جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، وشدّد من خلاله على أنه "يستهجن محاولة الاستحواذ على إرادة العديد من رؤساء السلطات المحلية التي أصدرت اللجنة بيانها من دون علمهم، أو التنسيق معهم، وتجاوزت مواقف الأحزاب السياسية الفاعلة في خطوة تتغاضى عن أهمية العمل الوحدوي الجماعي في هذه المرحلة المفصلية".

وذكر التجمع أن "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، هي جسم هام ومركزي، وعليها أن تتصرف وفق مصالح مجتمعنا الذي انتخب أعضاءها، وانتخب كذلك الأحزاب السياسة وممثليها في الكنيست، لا أن تضرب بعرض الحائط تطلعات أبناء مجتمعنا بالعدالة والمساواة، وإصدار بيان في الخلسة يدعم مطالب الليكود وحكومة اليمين بتشكيل ’حكومة وحدة موسعة’، والحفاظ عليهم في سدة الحكم، وهو الليكود واليمين ذاته الذي خرج نحو مليون من أهلنا يوم الانتخابات لإسقاطه".

وأضاف أن "رئاسة اللجنة القطرية لا تملك أي صلاحية بالتحدث لا باسم الأحزاب السياسية، ولا باسم لجنة المتابعة العليا، ولا حتى باسم مجتمعنا قاطبة، وبخاصة أنه تم إصدار البيان ضمن حالة من الاستفراد".

ودعا التجمع "اللجنة القطرية إلى الالتزام بدورها وصلاحياتها، والتعامل بشفافية ومهنية، وعدم تلبية رغبات أي توجه سياسي انفرادي، وندعوها لصياغة رؤية مشتركة تخدم مصالح شعبنا، نطرحها جماعيا موّحدين".

وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، معلنة تأييدها حكومة وحدة موسعة أو حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية، واستعدادها للمشاركة في صياغة السياسات وتحمل المسؤولية عن استقرار الحكومة المقبلة، من دون أن تضع في بيانها شروطًا سياسية، في توجه يثير تساؤلات بشأن حدود الشراكة الحكومية والجهة المخوّلة بصياغة الموقف السياسي للمجتمع العربي.

وجاء موقف اللجنة في بيان أعلنت فيه توجيه رسائل إلى غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لبيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، تدعوهم إلى تشكيل حكومة مستقرة والاعتراف بالشراكة السياسية والمدنية للمجتمع العربي، دون توضيح موعد اتخاذ القرار أو الهيئة التي صادقت عليه، وما إذا كان قد سبقه اجتماع لبحث الموقف.