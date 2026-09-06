إلى أين تتجه أزمة المقعد الثاني في الجبهة؟

تشهد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أزمة متصاعدة حول المقعد الثاني في قائمتها، في ظل خلافات بشأن استقالة جعفر فرح، وسط طرح ترشيح رئيس مجلس عيلبون، سمير أبو زيد، خلفًا له.

تشهد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، خلال الأيام الأخيرة، تطورات متسارعة بشأن المرشح للمقعد الثاني في قائمتها، في ظل حالة من الاحتجاج والتذمر داخل صفوفها، على خلفية الخلافات التي رافقت مسألة استقالة المرشح للمقعد الثاني، جعفر فرح.

ومن المتوقع أن تحسم الجبهة اليوم الأحد ملف المقعد الثاني في القائمة، إذ يُفتح باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيست يوم غد الإثنين على أن يُغلق بعد غد الثلاثاء.

وتقف الأمور في هذه المرحلة عند مفترق طرق، بانتظار تقديم فرح استقالة خطية رسمية، إذ يمكث في المستشفى منذ يومين إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكانت السكرتارية القطرية للجبهة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي قد عقدتا، يوم أمس السبت، اجتماعًا في قاعة العوادية بمدينة شفاعمرو خُصص لبحث مسألة المقعد الثاني، وشهد طرح عدد من الشخصيات ترشيحها لهذا المقعد، قبل أن ينسحب جميع المرشحين، باستثناء رئيس مجلس عيلبون، سمير أبو زيد.

وتظاهر مؤيدو فرح أمام القاعة مطالبين بعدم تنفيذ ما وصفوه "إقصاء" مرشحهم، ورفضوا ما نُسب إليه من شبهات.

وفي ختام الاجتماع، اتُّخذ قرار بطرح ترشيح أبو زيد للتصويت، على أن يتم ذلك بعد تقديم فرح استقالته بصورة رسمية، من خلال إعلان خطي منه.

وبعد انتهاء الاجتماع، زار أبو زيد فرح في المستشفى، وأكد له، وفق المعلومات المتوفرة، أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة من شأنها الإضرار به أو تجاوز موقفه، من دون التوصل إلى توافق بينهما.

وكان سكرتير الجبهة، أمجد شبيطة، قد نشر يوم الجمعة الماضي بيانًا أكد فيه استقالة فرح من الترشح للمقعد الثاني. وعقب ذلك، تعرض فرح لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، في وقت تشهد فيه الجبهة حالة من الاحتجاج الداخلي، وسط اتهامات بالإقصاء والضغط على فرح لدفعه إلى الاستقالة، إضافة إلى خلافات بشأن آلية التوافق حول هذه الاستقالة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب أسابيع من الجدل الذي أثير حول فرح، إثر شبهات تحرش نُسبت إليه، إذ أطلقت جمعية "نساء ضد العنف" وجمعية "السوار" حملة طالبتا خلالها باعتزاله، استنادًا إلى ما قالتا إنها سبع شهادات لنساء زعمن أن فرح تحرش بهن.