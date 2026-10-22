هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، قاعة أفراح في بلدة دير حنا بمنطقة البطوف، بحجة البناء دون ترخيص، وسط انتشار مكثف للشرطة التي طوّقت الموقع ومنعت الأهالي من دخوله.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، قاعة للأفراح في بلدة دير حنا، بمنطقة البطوف، وذلك بحجة عدم توفر تراخيص.

واقتحمت آليات الهدم المنطقة تحت حماية قوات كبيرة الشرطة الإسرائيلية، التي حاوطت موقع الهدم ومنعت دخول الأهالي.

هدم قاعة أفراح في دير حنا

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وتأتي عمليات الهدم المتواصلة في المجتمع العربي، قبيل انتخابات الكنيست المقبلة بأيام قليلة، وكانت القائمة المشتركة، قد قدّمت التماسًا عاجلًا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية ضد وزير الأمن القومي، المتطرف، إيتمار بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت"، والشرطة، وسلطة إنفاذ القانون في مجال الأراضي، و"سلطة أراضي إسرائيل"، طالبت فيه بمنع استغلال عمليات الهدم والإخلاء ذات الدوافع السياسية في المجتمع العربي لأغراض الدعاية الانتخابية.