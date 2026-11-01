الجريمة بالبلدات العربية: قتيل في عسفيا و3 مصابين بكفر مندا وأم الفحم وزيمر

وتتواصل الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل عدم التوصل إلى الجناة في عدد كبير من جرائم القتل، واستمرار نشاط منظمات الإجرام، ما يعمّق حالة انعدام الأمن في المجتمع العربي.

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار في كفرمندا فجر اليوم (الإسعاف)

قتل الشاب عمير أبو حمدة (25 عاما) من بلدة يركا في الجليل، فجر الأحد، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عسفيا بمنطقة الكرمل، فيما شهدت بلدات كفرمندا وزيمر وأم الفحم حوادث عنف أسفرت عن 3 إصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

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وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأن البلاغ ورد عند الساعة 06:25، ولدى وصولها عثرت على الشاب فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وأقرت وفاته في المكان.

المرحوم عمير أبو حمدة (فيسبوك)

وقالت الشرطة إن الضحية تعرض لإطلاق نار، وأعلن عن وفاته في المكان، فيما أشارت إلى أن خلفية الجريمة جنائية، وفق الشبهات، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة.

3 إصابات بجرائم إطلاق نار في أم الفحم وكفر مندا وزيمر

وأُصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة زيمر منتصف ليل الأحد، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحقق الشرطة في ملابسات جريمة إطلاق نار وإصابة شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه فجرمة إطلاق نار في كفرمندا.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، وأجرت عمليات بحث عن مشتبه به، إلى جانب جمع الأدلة من مكان إطلاق النار.

وأُصيب شاب (24 عاما)، في ساعات متأخرة من الليل بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة أم الفحم. وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ 101 حول وصول مصاب إلى عيادة محلية في المدينة، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت له الإسعافات الأولية.

وجرى نقل الشاب إلى مستشفى "هعيمق" لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابة نافذة، ووصفت حالته بالمتوسطة.

174 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 174 قتيلا وقتيلة، عقب جريمة القتل الأخيرة في عسفيا، في مؤشر على استمرار تفاقم الجريمة المنظمة واتساع دائرة العنف في البلدات العربية، وسط تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تفشيها.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في الحد من انتشار السلاح، وملاحقة منظمات الإجرام، وكشف ملابسات جرائم القتل وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.