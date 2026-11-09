اللجنة الشعبية في اللد تحمّل الشرطة مسؤولية الاعتداءات المتكررة من مجموعات المستوطنين

حمّلت اللجنة الشعبية في اللد الشرطة الإسرائيلية وأجهزة المخابرات مسؤولية تصاعد الاعتداءات التي تنفذها مجموعات من المستوطنين في المدينة، مطالبة باعتقال أفرادها ومنعهم من تنظيم فعاليات فيها، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته صباح اليوم الإثنين.

عقدت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا لبحث الاعتداءات المتكررة التي تنفذها مجموعات من المستوطنين في المدينة، والتي قالت إنها تصاعدت ووصلت إلى ذروتها ليلة أمس الأحد، في ظل ما وصفته بانتهاكات للقانون وإثارة التوتر والاستفزاز والعبث بالنظام العام.

واتهمت اللجنة، في بيان عقب الاجتماع، الشرطة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمجموعات المعتدية، بدلًا من العمل على منع اعتداءاتها ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن الشرطة ساعدت، بحسب البيان، أفراد هذه المجموعات على الإفلات من التحقيق والملاحقة القضائية، في حين اعتقلت عددًا من الشبان العرب الذين تصدوا للاعتداءات ودافعوا عن أنفسهم وممتلكاتهم.

وأعلنت اللجنة أنها تابعت منذ اللحظات الأولى أوضاع المعتقلين، مؤكدة الإفراج عنهم، كما حمّلت الشرطة وأجهزة المخابرات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد، وقالت إن هذه الجهات كانت على علم بنوايا المجموعات المذكورة، رغم التحذيرات التي أصدرتها اللجنة في بيانات سابقة.

وحذرت اللجنة من تداعيات استمرار هذه الاعتداءات، محمّلة الشرطة وأجهزة المخابرات المسؤولية عن أي تصعيد أو أحداث قد تقع مستقبلًا، وطالبت باعتقال أفراد المجموعات التي تتهمها بإثارة الشغب والمساس بالأمن العام، ومنعها من تنظيم أي فعاليات في مدينة اللد.

كما دعت اللجنة المحامين والحقوقيين العرب إلى تشكيل مجموعة تطوعية تتولى متابعة قضايا المعتقلين وتقديم الدعم القانوني لهم خلال الأحداث الطارئة، محذرة من احتمال تجدد التوترات وتطورها في الفترة المقبلة.