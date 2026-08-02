كلمة "المَسكن" مشتقة من السكينة في اللغة العربية التي ربطت بين البيت وبين الطمأنينة، حتى أصبح المسكن أكثر من جدران وسقف، إنه المكان الذي تهدأ فيه الروح بعد عناء النهار، وتطمئن النفس إلى أهلها، ويشعر الإنسان بأنه استعاد شيئًا من ذاته، وورد في القرآن الكريم "وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا"، لأن السكن حالة نفسية قبل أن يكون مكانًا.

البيت هو الوطن الصغير، والوطن ليس في النهاية إلا اجتماع أعداد كبيرة من البيوت التي تصبح حارات وقرى ومدنًا تنبض بالحياة والذكريات والأحلام.

لذلك امتلأ الشعر العربي بالحنين إلى الديار، أكثر مما امتلأ بالحديث عن القصور. وقف امرؤ القيس على الأطلال باكيًا، وافتتح معلقته بقوله:

قِفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ

بسقط اللوى بين الدَّخول فحوملِ

لم يكن يبكي حجارة، بل كان يبكي الزمن الذي سكن تلك الحجارة.

وقال قيس بن الملوّح:

أمرُّ على الديار ديارِ ليلى

أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حبُّ الديار شغفن قلبي

ولكن حبّ من سكن الديارا.

فالبيت ليس عقارًا، بل ذاكرة، وهوية، وأمان، وامتداد للعائلة.

نلاحظ الكثير من الإعلانات على مواقع التواصل تدعو لاقتناء شقق أو فيلات في اليونان، وجورجيا، وقبرص، وتركيا وغيرها، تتنافس في جذب المستثمرين والمشترين، وتعرض آلاف الشقق والمنازل على الأجانب، وتُيسّر لهم التملك باعتباره استثمارًا وجسرًا لجذب رؤوس الأموال، حيث يصبح البيت رسالة ترحيب بالأجنبي، ووسيلة لتنشيط الاقتصاد، بغض النظر عن قومية هذا القادم أو لونه أو جنسه.

أما هنا في وطننا، فالصورة مقلوبة، وبدل أن يكون البيت بابًا إلى السكينة، أصبح في حالات كثيرة بابًا إلى القلق، حيث يعيش ألوف من المواطنين بين خرائط هيكلية لا تتسع لنموهم الطبيعي، وإجراءات ترخيص معقدة، وأوامر هدم تلاحق بيوتًا بُنيت بغير ترخيص لأن البديل لم يكن متاحًا.

تكشف الأرقام عمق المشكلة. فالمجتمع العربي يحتاج إلى نحو 13 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام، بينما تراكم عبر العقود عجز كبير في التخطيط، حتى قُدّر عدد المباني غير المرخصة بعشرات الآلاف.

إضافة إلى النقب، حيث يعيش عشرات آلاف المواطنين العرب في قرى غير معترف بها مهددة بالهدم.

في الأشهر الأخيرة تصاعدت المخاوف في عدة بلدان، منها طمرة، حيث نُفذت هذا اليوم عملية هدم عِزبة في السهل، وقبل أيام هُدم بيت، وهنالك تهديد فوري بالهدم لـ14 منزلًا في دير الأسد، في مشهد يترك أثره النفسي من القلق البالغ على عشرات آلاف الأسر التي تعيش في بيوت مهددة.

تدعي الدولة أنها تطبق القانون، لكن القانون لا يعيش في فراغ. فإذا كانت الحاجة إلى السكن أكبر من إمكانات الترخيص، وإذا كانت العائلات تنمو بينما تضيق الخرائط، فإن السؤال ليس: لماذا بُني هذا البيت من غير ترخيص؟ بل: لماذا لم يُتح لصاحبه أن يبنيه بصورة قانونية؟

حين تعرقل السياسة العليا منظومة التخطيط ولا تتيح لها توفير الأراضي والخرائط الهيكلية والرخص بما يتلاءم مع النمو السكاني، يصبح البناء من غير ترخيص خيارًا اضطراريًا أكثر منه خيارًا مقصودًا.

من ناحية أخرى، تتفاقم الأزمة بسبب طريقة تعاملنا مع المشكلة كشعب يواجه صراعًا وجوديًا مع سلطة تعاملنا كغرباء في وطننا، مع سلطة لا تفكر في كيفية إيجاد حلول لقضية المسكن، بل تفكر كيف تعقّدها أكثر كي تبقيها سيفًا مسلّطًا على أعناقنا، تبتزنا من خلاله اقتصاديًا ونفسيًا وسياسيًا.

السلطة أطلقت علينا منذ سنوات سياسة فوضى السلاح وعصابات الخاوة إلى جانب أزمة السكن الموجودة أصلًا، بهدف استنزافنا المادي والأخلاقي والسياسي، وهي تسعى إلى إطالة أمد هذه الأزمات لمواصلة استثمارها سياسيًا، فهي بهذا تدفع الكثيرين من أبناء مجتمعنا إلى التفكير في الخلاص الفردي، وصارت أصوات كثيرة تتحدث عن ضرورة الابتعاد عن "القضايا السياسية"، ويحرّض نواب في الحكومات المتعاقبة ووزراؤها، بما فيهم نواب من "المعارضة"، على النواب العرب بدعوى أنهم منشغلون في السياسة بدلًا من الانشغال في قضايا مجتمعهم، وخصوصًا السكن والجريمة، وكأن قضية السكن والجريمة منعزلة عن السياسة.

أزمة السكن، مثل أزمة الجريمة، هي قضية سياسية، فهي من أهم عوامل هجرة الشبان العرب من القرية إلى المدن المختلطة، مثل حيفا ونوف هجليل وكرمئيل وعكا، وكذلك دفعت آخرين كثيرين للهجرة إلى كندا وأميركا وأستراليا وأوروبا. علمًا أن ازدياد أعداد العرب في المدن المختلطة يتعرض هو الآخر للتحريض، وصار بعضهم يسميه "غزو العرب للمدن اليهودية". هذا التحريض سوف يتفاقم مستقبلًا كجزء من مشروع التضييق الاستراتيجي على العرب.

أزمة السكن سياسية ولا يمكن التعامل معها إلا سياسيًا، ولن نستطيع مواجهتها إلا من خلال العمل السياسي الجماعي، وكجزء من شعب يتعرّض إلى إنكار حقه في العيش الكريم في وطنه تحت شتى الذرائع والدوافع، ولن تفيدنا تكتيكات آنية تختلف باختلاف مُركِّبات هذه الحكومة أو تلك، بل بمواجهة لب المشكلة وقضية القضايا، وهي حقنا في المساواة التامة والحياة الكريمة في وطننا من غير ربطها بشروط سياسية. إن تعريف الدولة نفسه يصادِر حقوق المواطنين من "غير اليهود" ويضعهم في حالة من المد والجزر والقلق المستمر على المسكن والمصير. لهذا فإن الحديث عن أن "اتصالًا هاتفيًا ينقذ بيتًا من هدم" هو تهميش لقضية كبيرة وأساسية، قد يحل مشكلة بيت معيّن بصورة مؤقتة إلى أن يأتي مسؤول آخر ينفذ القرار، ولكن الأزمة الأساسية لدى الأكثرية تبقى وتتفاقم عامًا بعد عام ما دامت المشكلة لم تُحل سياسيًا من جذورها.

لهذا فإن النضال يجب أن يكون كشعب يدرك ما يخطّط له ويعرف ما يريد، وليس السعي بطريقة "الواسطات" التي قد تقدم حلًا مؤقتًا لحالة فردية، دون حل لمشكلة تعتبر أحد الأسس التي قرّرت حكومات إسرائيل المتعاقبة انتهاجها تجاهنا.

المسؤولية تتطلب وعيًا أعمق بأهمية العمل كموحدين، قيادة وشعبًا، وملتفين حول قيادة واحدة وموحدة في مواجهة المخاطر الكبرى التي تحيق بنا، وعدم زرع الأوهام بوجود حلول فهلوية لقضايا مركزية تمس أساس بقائنا واستمرار وجودنا في وطننا.