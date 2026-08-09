ثلاث دول، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، والسعودية وباكستان صاحبتا تاريخ طويل ومعقد من التعاون مع أميركا، قررت أن الاعتداء على واحدة منها يُعد اعتداءً على الجميع.

هذا يعني أن "الصديق" الأميركي لم يعد كافيًا وحده، والأدق أنه لا يُعتمد عليه في وقت الحاجة.

هنالك خوف مشترك وضرورة على ضوء التمدد الإسرائيلي من جهة، والتهديدات التي لا تتوقف ضد كل من يقول لا أو يحتج على ما تمارسه إسرائيل في المنطقة، كذلك ردود إيران على الاعتداءات الأميركية الإسرائيلية، التي كشفت أن المظلة الأميركية ليست مضمونة عند الحاجة إليها، وأن لها أصدقاء أهم لتحميهم.

لا يمكن فصل ولادة هذا الحلف عن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال الحرب على إيران، التي أتت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة التي لم تتوقف بعد.

إسرائيل جعلت جميع دول المنطقة والدول الإسلامية البعيدة عن حدودها في حالة قلق: من القادم في الدور؟

اعتادت السعودية عقودًا على معادلة واضحة: النفط والمصالح والاستثمارات والعلاقات الاستراتيجية، مقابل مظلة أمنية أميركية.

لكن دونالد ترامب نزع عن هذه العلاقة كثيرًا من لغتها الدبلوماسية التقليدية، فقد باح بما يضمره وتحدث علنًا عن أن على المملكة دفع (بروتكشين)، بمنطق عصابات تدفيع الخاوة، فربط الحماية والدفع والاستثمارات بالإكراه وبالإذلال، نازعًا عنها أي غلاف يمكن تسميته "صداقة".

وربط مرارًا العلاقة بحجم الأموال والمشتريات والاستثمارات السعودية في أميركا، إضافة إلى كلمات نابية أطلقها باستهزاء ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عند قوله: "لم يكن يظن أنه سيكون مضطرًا ليقبّل مؤخرتي...".

قد تكون هذه لغة ومفردات متداولة لدى العامة في أميركا، لكنها تأتي من رئيس دولة عظمى و"حليف"، موجّهة إلى ولي عهد يُعتبر رمزًا كبيرًا لدى ملايين من أبناء شعبه، إضافة إلى أنه يقود دولة لها خصوصيتها الدينية لدى مئات ملايين المسلمين. هنا بدأ السؤال السعودي المنطقي: هل يجوز أن يبقى أمن دولة بحجم السعودية وثروتها ومكانتها معتمدًا على قرار يتخذه رئيس غير مضمون ومتقلّب المزاج في واشنطن وحدها؟

الحرب الأخيرة على إيران كانت لحظة كاشفة، فالمواجهة لم تبقَ محصورة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بل امتدت تداعياتها إلى الخليج، وتعرضت دول أخرى في المنطقة لصواريخ ومسيّرات إيرانية، وأصبحت القواعد والمصالح الأميركية الموجودة على أراضي دول الخليج وغير الخليج جزءًا من حسابات الرد الإيراني.

هنا اكتشفت السعودية ودول الخليج أن أميركا مستعدة للذهاب بعيدًا جدًا في الدفاع عن إسرائيل، بينما قد تجد نفسها داخل دائرة الرد الإيراني شبه مكشوفة، نتيجة حرب لم تقرر هي خوضها أصلًا، وليست هي حربها.

الولايات المتحدة لم تترك دول الخليج بلا دفاع، لكن الوجود الأميركي لم يشكّل المظلة المتوخاة كما كان الاعتقاد سائدًا، بل تحوّل إلى أحد أسباب تعرّضها ومصالحها لمخاطر كبيرة دفاعًا عن إسرائيل، التي ترفض أن تعطي حلفاء أميركا العرب الذين وقّعوا سلامًا معها أو الذين ينوون التطبيع أي جائزة ترضية كغطاء أخلاقي لمواقفهم، بل إنها تتغوّل في العدوان على الفلسطينيين وعلى سورية وجنوب لبنان، وتهدد دول المنطقة بدعم أميركي مطلق.

السعودية لا تريد استبدال أميركا بتركيا أو باكستان، إنها تريد أميركا، ولكنها تريد أيضًا تركيا وباكستان. إنها لا تستبدل حليفًا بحليف، ولكنها لا تريد أن تبقي كل "بيضها في سلة أميركا".

وتركيا ليست في طريقها إلى مغادرة الناتو، وباكستان نفسها لا تريد قطع علاقاتها بالغرب. تركيا تقول إن عضويتي في الناتو لا تمنعني من بناء مجال استراتيجي خاص بي.

باكستان تقول: أنا أكثر من دولة تعيش في ظل صراعها مع الهند، أستطيع أن أصبح لاعبًا مركزيًا في أمن الشرق الأوسط أيضًا.

هذا التحالف لا يعني أن القنبلة النووية الباكستانية أصبحت "قنبلة إسلامية"، ولا أن تركيا والسعودية أصبحتا تلقائيًا تحت مظلة نووية باكستانية، ولكن مجرد وجود قوة نووية داخل منظومة للدفاع المتبادل يضيف إلى حسابات الخصوم عنصرًا نفسيًا واستراتيجيًا لا يمكن تجاهله.

لعبت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة على فرضية أن الخوف من إيران سيدفع دول الخليج والعالم العربي تدريجيًا باتجاه إسرائيل، وغذّت هذه الفرضية، وروّجت لـ"تحالف سنّي-إسرائيلي" في مواجهة الخطر الشيعي الإيراني، وأن التعاون الأمني قد يقود إلى التطبيع السياسي، وصولًا إلى السعودية.

لكن ما حدث بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ثم حرب الإبادة، وحرب إيران وما كشفته، والتغوّل ضد الفلسطينيين وتدمير إمكانية حل الدولتين، وكشف النوايا تجاه سورية ولبنان، دفع السعودية إلى التقارب أكثر باتجاه تركيا وباكستان.

طبعًا لا تنظر إسرائيل إلى هذه التطورات بعين الرضا.

السعودية تسعى لأن تصبح أقل اعتمادًا على حليف واحد. وتركيا رابحة لأنها تدخل بقوة أكبر إلى قلب النظام العربي والإسلامي الذي تطمح إلى قيادته، وتضيف إلى قوتها العسكرية والصناعية وزنًا سياسيًا جديدًا. وباكستان تحوّل قوتها العسكرية ومكانتها النووية إلى رأسمال سياسي واقتصادي.

أميركا لن تخسر السعودية أو تركيا أو باكستان غدًا، لكنها قد تخسر على المدى الطويل احتكار دور الحامي الذي يفرض الخاوة.

من جهتها، تراقب الهند بقلق صعود باكستان داخل منظومة أمنية كبيرة، كذلك فإن إيران تراقب حدود الحلف وطبيعة التزاماته، مهما كانت التأكيدات بأنه ليس موجّهًا ضدها.

ويأتي السؤال من جهات كثيرة: ماذا عن مصر؟ ماذا لو دخلت مصر إلى هذه الاتفاقية؟ في حال انضمام مصر، فهذا يعني تأسيس منظومة أمنية جديدة في العالم الإسلامي!

إذا نجحت التجربة وأثبتت أنها بالفعل تحقق مصالح جميع أطرافها، فمن الطبيعي أن تبدأ دول أخرى بالنظر إليها، خصوصًا الدول التي تشعر بأن العالم أصبح أقل استقرارًا، وأن العلاقة مع أميركا قد تتغير بتغيّر الرئيس والمصالح والانتخابات.

مع ذلك، ينبغي الانتباه، فما الذي تعنيه عبارة "الاعتداء على دولة هو اعتداء على الجميع"؟

هل المقصود إرسال السلاح؟ هل المقصود تقديم معلومات استخباراتية؟ هل يعني تقديم دفاع جوي؟ هل يعني دخول الحرب؟ وما هو تعريف "الاعتداء" أصلًا؟ هل ضربة صاروخية محدودة تستدعي الدفاع المشترك؟ هل هجوم على سفينة بمسيّرة؟ هل هجوم إلكتروني؟ هذه التفاصيل هي التي ستحدد إن كان ما وُلد في مكة حلفًا تاريخيًا أم اتفاقًا سياسيًا كبيرًا محدود القدرة.

لعل أخطر ما في حلف مكة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ليس القوة التي يمتلكها اليوم، بل الفكرة التي يمكن أن ينشرها، وخلق حالة من الشعور بقوة الوحدة بين مثل هذه الدول، وبالتالي خلق حالة جذب لدول كثيرة.

فإذا استطاعت السعودية وتركيا وباكستان أن تبني مظلة أمنية خاصة بها، فلماذا لا تدخل مصر؟ وإذا دخلت مصر، لماذا لا تدخل دول أخرى إلى المظلة الجديدة؟

عندها لا تكون أميركا قد خسرت حلفاءها، ولكنها تكون قد خسرت احتكارها لدور "الحامي لضعفاء مغلوبين على أمرهم". وتجد إسرائيل نفسها أمام منطقة أقل تشتتًا وتجزئة كما تريدها، وأقل اعتمادًا على واشنطن وأكثر اعتمادًا على نفسها وحلفائها من غير أميركا، وهذا سوف يُصعِّب عليها إخضاع دول المنطقة كل واحدة على حدة، وفرض سياسة فرّق تسد، ومن ثم فرض الهيمنة وسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها.